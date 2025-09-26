Kia Carnival bản 'chủ tịch' ra mắt Việt Nam cuối tuần này: Nội thất dễ thêm ghế massage, màn hình lớn phía sau, nóc xe có chi tiết đặc biệt

Fanpage Kia Việt Nam mới đây chia sẻ hình ảnh một mẫu xe được che kín, chỉ để lộ phần đèn chiếu sáng và nóc xe với hộp hành lý gắn trên mui. Dựa vào hình ảnh úp mở, có thể nhận thấy đây chính là Kia Carnival phiên bản Hi Limousine – bản MPV cao cấp của Carnival từng gây chú ý tại nhiều thị trường.

Kia Việt Nam nhá hàng Kia Carnival Hi Limousine mới. Ảnh: Kia Việt Nam

Theo thông tin từ fanpage, Kia Carnival bản mới này sẽ chính thức xuất hiện tại sự kiện Kia Day diễn ra cuối tuần này (27-28/9/2025). Tuy nhiên, phía THACO vẫn chưa tiết lộ giá bán cũng như các trang bị cụ thể của phiên bản dành cho thị trường Việt Nam. Hi Limousine sẽ là phiên bản thứ 6 của Kia Carnival tại Việt Nam.

Tại Hàn Quốc, Carnival Hi Limousine có kích thước dài 5.155 mm, rộng 1.995 mm, cao 2.045 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.090 mm. So với Carnival thông thường, phiên bản Hi Limousine nổi bật với phần mái nâng cao, được chế tác từ thép ép khuôn nhằm tăng độ cứng khung, cải thiện chất lượng sơn và mang đến không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Kia Carnival Hi Limousine 2026 sở hữu ngoại hình nhiều nét nhấn nhá hơn. Ảnh: Kia

Tại Hàn Quốc, mẫu xe mới được cung cấp hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng V6 3.5L sản sinh công suất 290 mã lực. Thứ hai là động cơ hybrid tăng áp 1.6L cho công suất 242 mã lực. Các tùy chọn này tương tự như Carnival thông thường, mặc dù động cơ diesel 2.2L không có sẵn trên bản Hi Limousine. Hiện chưa rõ khi về Việt Nam, Carnival Hi Limousine sẽ sử dụng cấu hình động cơ nào.

Phiên bản Hi Limousine không có cấu hình động cơ Diesel 2.2L tại Hàn Quốc. Ảnh: Kia

Nội thất chính là điểm nhấn khác biệt lớn nhất. Carnival Hi Limousine tại Hàn Quốc có tùy chọn cấu hình 4, 7 hoặc 9 chỗ ngồi. Trong đó, bản 4 chỗ được trang bị ghế thương gia độc lập phía sau với khả năng ngả, massage, sưởi và làm mát, đi kèm bệ đỡ chân chỉnh điện. Hành khách hàng ghế sau còn được phục vụ bởi màn hình giải trí cỡ lớn 21,5 inch, bảng điều khiển cảm ứng 7 inch riêng biệt, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, rèm cửa xếp, đèn trang trí bầu trời sao cùng các tiện ích như bàn gập, ngăn lạnh và khoang chứa dưới sàn.

Hàng ghế sau là khu vực được chăm chút nhất. Ảnh: Kia

Bên cạnh sự tiện nghi, Carnival Hi Limousine cũng được trang bị loạt công nghệ an toàn tiên tiến thuộc gói ADAS như hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ xe cắt ngang khi lùi và hệ thống camera 360 độ. Khung gầm cùng mái hi-roof được gia cố giúp cải thiện độ an toàn trong trường hợp va chạm.

Tại Hàn Quốc, Carnival Hi Limousine có giá khởi điểm 63,27 triệu won (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho bản Noblesse 9 chỗ dùng động cơ V6, và cao nhất 97,8 triệu won (khoảng 1,85 tỷ đồng) cho bản Signature 4 chỗ hybrid. Nếu về Việt Nam, giá bán của Carnival Hi Limousine nhiều khả năng sẽ "chạm" đến ngưỡng giá của Volkswagen Viloran.

Kia Carnival Hi Limousine 2026 được chỉnh sửa để êm ái hơn. Ảnh: Kia

Việc bổ sung Carnival Hi Limousine vào dải sản phẩm không chỉ mở rộng lựa chọn cho khách hàng Việt Nam, mà còn cho thấy xu hướng nâng tầm trải nghiệm trong phân khúc MPV. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển gia đình cao cấp, doanh nghiệp cần phương tiện đưa đón sang trọng hoặc cá nhân tìm kiếm sự khác biệt so với những dòng xe phổ thông. Cũng chính vì điều đó, Kia Carnival đã góp mặt trong đề cử 2 hạng mục giải thưởng Car Choice Awards 2025, gồm Xe Gia đình của năm Hạng 1-2 tỷ đồng và Xe Dịch vụ của năm.