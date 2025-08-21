Kia Carnival 2026 ra mắt: Thêm tiện nghi, bổ sung bản X-Line cá tính, chi tiết này để ngỏ khả năng xe ở Việt Nam bỏ bản máy dầu

Kia Carnival 2026 đã chính thức được giới thiệu với người tiêu dùng Hàn Quốc, và có thể kỳ vọng phiên bản này sẽ sớm được cập nhật ở những thị trường khác. Ở bản mới ra mắt này, các trang bị tiện nghi tiêu chuẩn được mở rộng trên tất cả các phiên bản.

Trên bản tiêu chuẩn Prestige (chỉ có cấu hình 9 ghế), xe đã có thêm cốp điện thông minh và gương chiếu hậu điện tử, mang đến sự tiện lợi trong việc sử dụng hằng ngày.

Kia Carnival 2026 có hai tùy chọn cấu hình 7 ghế và 9 ghế - Ảnh: Kia

Trong khi đó, phiên bản Noblesse được bổ sung công nghệ nhận diện giọng nói đa vùng và chìa khóa kỹ thuật số, cùng với tay nắm cửa trước dạng cảm ứng, nâng cao trải nghiệm kết nối khi lái xe. Hệ thống nhận dạng giọng nói trên Kia Carnival có thể nhận diện giọng nói từ các vị trí ghế khác nhau (hàng ghế thứ nhất và thứ hai, bên trái và phải) với lệnh đánh thức "Hey, Kia". Điều này giúp những người ở những vị trí khác nhau có thể ra lệnh cho hệ thống một cách dễ dàng, phù hợp với các gia đình - nhóm khách hàng chính của Kia Carnival.

Xếp trên là Signature nổi bật với đèn hậu LED và đèn xi-nhan LED sau, tô điểm cho vẻ ngoại thất tinh tế.

Việc bổ sung trang bị, tiện nghi giúp Kia Carnival càng xứng đáng là một mẫu xe dành cho gia đình. Ảnh: Kia

Nhưng thay đổi đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của phiên bản X-Line mới thay cho Gravity trước kia. Phiên bản này sở hữu phong cách mạnh mẽ, phù hợp với những chuyến phiêu lưu với logo Kia màu đen độc quyền và ốp vành xe màu xám đậm. Đây cũng là bản cao nhất của Kia Carnival 2026.

Bên cạnh đó, từ phiên bản Signature trở lên, khách hàng có thể lựa chọn hệ thống âm thanh cao cấp Bose (12 loa với bộ khuếch đại ngoài), mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và phong phú, đặc biệt phù hợp với những thể loại nhạc có âm bass mạnh.

Về khả năng vận hành, Kia Carnival 2026 cung cấp hai lựa chọn động cơ. Một là động cơ xăng 3.5L. Lựa chọn còn lại là hệ thống Hybrid Turbo 1.6L. Sự kết hợp này phản ánh chiến lược của Kia trong việc cân bằng giữa hiệu suất truyền thống và công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Điều này có thể sẽ sớm tác động đến những thị trường khác như Việt Nam, khi ở đây có hai tùy chọn động cơ là máy dầu 2.2L và 1.6L Turbo Hybrid.

Việc Kia Carnival trên thị trường quốc tế không còn tùy chọn máy dầu có thể là tín hiệu cho điều tương tự ở Việt Nam. Ảnh: Kia

Mức giá của các phiên bản Kia Carnival 2026 tại Hàn Quốc cũng đã được công bố. Xe có giá từ 36,36 - 51,32 triệu won (tương đương 686,5 - 969 triệu đồng) tùy phiên bản và lựa chọn động cơ. Tuy nhiên, giá này khó giữ khi về Việt Nam. Kia Carnival được phân phối hiện tại đã có giá từ 1,299 - 1,849 tỷ đồng, tùy từng phiên bản và cấu hình ghế (7 chỗ hoặc 8 chỗ - khác bản ở Hàn Quốc là 9 chỗ).

Ở Việt Nam, Kia Carnival vốn là một mẫu xe gia đình nổi bật nhờ không gian rộng rãi cùng thiết kế hướng tới nhu cầu sử dụng gia đình hoặc các doanh nhân muốn tìm kiếm sự êm ái cho chuyến đi đường dài. Do đó, ngay cả khi chưa được cập nhật bản 2026, Kia Carnival hoàn toàn có cơ hội được đề cử "Xe cho gia đình" tầm giá 1 - 2 tỷ đồng của giải thưởng Car Choice Awards 2025.