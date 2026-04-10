Giữa vô số nhà sáng tạo nội dung, Khoai Lang Thang luôn được xem là “của hiếm”. Anh chàng gây thiện cảm vì hình ảnh hiền lành, gần gũi và tích cực. Từ những video du lịch đến cách trò chuyện chân thành và nụ cười rạng rỡ, anh chàng tạo cảm giác dễ mến rất tự nhiên.

Nhưng cũng chính vì vậy, một nghi vấn đùa giỡn về khuyết điểm của Khoai Lang Thang lại viral. Sự việc bắt đầu từ bài đăng của một cư dân “Threads City”:

“Anh Khoai Lang Thang có bị hôi chân không mọi người? Chứ không thể nào có 1 người mà hoàn hảo không có khuyết điểm vậy được. Ảnh hiền, ảnh đẹp, ảnh tâm lí, ảnh vui tính… có bao nhiêu cái tốt dồn vô ảnh hết vậy? Chắc chắn là hôi chân, chứ không thể nào như vậy được”.

Ngay lập tức, bài đăng nhanh chóng viral với 162k lượt xem và gần 6k lượt yêu thích.

Nhưng không dừng lại ở đó, netizen dám thắc mắc thì Khoai Lang Thang dám trả lời. Phía dưới bài đăng, nhân vật chính đã trực tiếp phản hồi về chuyện hôi chân theo cách thẳng thắn và hài hước quen thuộc: “Thơm phức nha. Nhưng mà Khoai có cả trăm tật xấu khác. Kaka” .

Fan dám hỏi thì idol dám trả lời (Ảnh chụp màn hình)

Dòng bình luận ngắn ngủi của Khoai Lang Thang nhanh chóng nhận về 11k lượt yêu thích chỉ sau 5 tiếng xuất hiện. Nhiều fan của Khoai cũng trả lời thêm thông tin, nửa đùa nửa thật rằng idol có một số khuyết điểm nhưng không đáng kể như ham ăn, hay thoại sảng với cây cối động vật chim chóc,...

Trước đó, bản thân Khoai Lang Thang cũng nhiều lần khẳng định bản thân không hoàn hảo và thừa nhận áp lực khi nhận được quá nhiều lời khen trên mạng. Trong chia sẻ với chúng tôi hồi đầu năm 2026, nam YouTuber tâm sự về những điều chưa ưng ý ở bản thân:

“Hồi trước, mình hay nói rằng mình không dám nhận mình là người truyền cảm hứng, vì ai cũng có thể truyền cảm hứng cho người khác. Nhưng khi càng nghe nhiều người gọi như vậy, mình càng thấy áp lực, vì biết bản thân vẫn còn nhiều khuyết điểm và cần hoàn thiện nhiều hơn.

Mình cũng có nhiều điều không như mọi người nghĩ. Mình là một đứa ham ăn, ham ngủ, làm biếng, mê chơi game. Mỗi lần làm việc, mặt nghiêm túc thì nhìn rất dữ. Đó chắc là lý do mà mình hay cười vì cái mặt của mình mà không cười thì nhìn rất khó gần. Có khi mình còn tự hỏi ngược lại: ‘Trời, sao cái mặt mình thấy ghét dữ vậy’.

Từ đó, mình nghĩ là nên vui hơn một chút đi, chứ nhìn nghiêm túc quá cũng không dễ chịu gì. Và cũng may khi mình lớn lên ở miền Tây, xung quanh ai cũng hay cười, nên cơ địa mình cũng dễ cười hơn”.

Khoai Lang Thang có tên đầy đủ là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991. Anh chàng là nhà sáng tạo nội dung du lịch quen mặt với cư dân mạng với kênh YouTube có 3,3 triệu người đăng ký và 4,1 triệu người theo dõi trên Facebook.