Khương Trương Quốc Trường: Tài năng nhí Lâm Đồng đam mê piano cổ điển

Cậu bé 10 tuổi mê piano cổ điển



Dù sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng Khương Trương Quốc Trường đã chứng minh tài năng và sự tập trung với âm nhạc một cách kì lạ chỉ sau 2 năm làm quen với phím đàn.

Khương Trương Quốc Trường và cô giáo Thủy Tiên

Tại Festival Piano Talent toàn quốc 2026, cậu bé 10 tuổi đã đĩnh đạc thể hiện bản Sonata kinh điển của Beethoven bằng kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc điêu luyện. Phần thể hiện của Quốc Trường đã hoàn toàn thuyết phục cả ban giám khảo và khán giả để mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên.

Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của Quốc Trường sau hơn 2 năm miệt mài bên phím đàn. Bắt đầu làm quen với piano cổ điển chưa lâu, nhưng Quốc Trường sớm bộc lộ khả năng cảm thụ âm nhạc tốt và sự chăm chỉ, nhẫn nại đặc biệt.

Cô giáo Nguyễn Thuỷ Tiên - Giám đốc Trung tâm đào tạo nghệ thuật Golden Art, người dạy dỗ và dìu dắt cho Khương Trương Quốc Trường từ những bước chập chững bắt đầu vào âm nhạc nhận xét: "Khác với thanh nhạc, piano không phải là chỉ cần tố chất hay bản năng, mà cần sự chăm chỉ mỗi ngày. Nhưng Quốc Trường là một bạn nhỏ rất chăm chỉ và nhẫn nại, em tiếp thu rất nhanh. Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng em lại cực kì đam mê piano cổ điển, em có thể ngồi hàng giờ để luyện tập cho thành thạo một thế tay khó. Tại Festival Piano Talent toàn quốc năm nay, lần đầu tiên con đến với một sân chơi lớn và nhiều "đối thủ" như vậy, nhưng con đã rất tập trung và quên đi những áp lực để biểu diễn tác phẩm mà con yêu thích".

Dù tuổi còn nhỏ, Quốc Trường đã cho thấy sự tự tin khi làm chủ sân khấu lớn. Tiếng đàn của em được Ban giám khảo đánh giá cao nhờ sự trong trẻo, xử lý các đoạn chạy ngón rõ nét và giữ được tinh thần của tác phẩm. Chiến thắng này không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình và các thầy cô và gia đình.

Đằng sau sự trưởng thành của Quốc Trường là sự đồng hành sát sao của gia đình. Mẹ em chia sẻ: "Con có niềm đam mê rất lớn đối với piano, ngay từ khi mới 8 tuổi, làm quen với phím đàn nhưng con rất nhẫn nại và luyện tập hăng say. Đặc biệt ở nhà, con rất hay nghe các tác phẩm piano cổ điển và mày mò học theo, đánh theo. Chúng tôi thực sự cảm thấy rất vui khi thấy con trai tìm thấy đam mê và có thể có những sự ghi nhận cho những nỗ lực của con", chị Trương Thị Hường Trâm, mẹ bé Quốc Trường cho biết.

Bước ra sân chơi quốc tế

Trước khi ghi dấu ấn tại Thủ đô, Quốc Trường từng thử sức và đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á (AAF) tại Singapore vào tháng 7/2025. Việc sớm tiếp xúc với các chuẩn đào tạo quốc tế như hệ thống AMEB (Australia) đã giúp em có nền tảng vững chắc để tự tin giao lưu cùng bạn bè quốc tế.

Dự kiến trong mùa hè tới, Quốc Trường sẽ tiếp tục góp mặt tại các sân chơi âm nhạc tại Singapore và Hàn Quốc. Đây là cơ hội để em trải nghiệm, học hỏi và bồi đắp thêm tình yêu với âm nhạc thay vì áp lực thành tích.

Sự thành công của Khương Trương Quốc Trường còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn khi nó tạo ra làn sóng lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng yêu nhạc tại Lâm Đồng và Phan Thiết. Khu vực Phan Thiết đã có một mùa giải đại thắng với 19 thí sinh lọt vào chung kết và 15 thí sinh tham gia trực tiếp đều giành giải, bao gồm 1 Huy chương Vàng (Quốc Trường), 5 Huy chương Bạc, 7 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích. Trong số đó, không thể không nhắc đến những mầm non đầy triển vọng như Lâm Trà My (sinh năm 2020), người cũng đã xuất sắc giành Huy chương Đồng dù chỉ mới học đàn khoảng 2 năm.

Sự lớn mạnh của phong trào học piano tại địa phương còn được minh chứng qua những con số biết nói từ hệ thống chứng chỉ AMEB. Trong vòng 2 năm với 3 kỳ thi, gần 100 học sinh tại khu vực đã được cấp chứng nhận quốc tế ở nhiều cấp độ khác nhau. Đây là một bước tiến dài trong việc chuẩn hóa chất lượng đào tạo âm nhạc tại khu vực.

Các cuộc thi như Vietnam's Piano Got Talent hay sắp tới là Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Crescendo (CIMFC) đang trở thành những sân chơi chuyên nghiệp, nơi các tài năng trẻ được thẩm định thực chất và học cách làm chủ sân khấu chuyên nghiệp. Sự cố gắng truyền dạy và trau dồi cho thế hệ trẻ đã tạo nên một hệ sinh thái nghệ thuật lành mạnh, giúp các em không chỉ học đàn để giải trí mà còn hướng tới sự chuyên nghiệp và vươn tầm thế giới.