Khuôn viên sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có một nơi đặc biệt rộng 2ha, phát triển mô hình giống Mỹ, Singapore

Một khu vực rộng hơn 2 ha cạnh sân vận động VinFast – Trống Đồng đang được sử dụng để ươm trồng Stadium Zoysia, dòng cỏ mới của Mỹ được phát triển cho các sân thể thao.

Cách sân vận động VinFast – Trống Đồng vài trăm mét, một khu vực rộng hơn 2 ha đang được nhà thầu sử dụng để ươm trồng cỏ Stadium Zoysia. Đây là giống cỏ tự nhiên thuộc nhóm Zoysia, được phát triển bởi Bladerunner Farms, doanh nghiệp chuyên nghiên cứu và lai tạo cỏ tại Texas, Mỹ.

Theo thông tin từ nhà phát triển, Stadium Zoysia là dòng cỏ mới được giới thiệu nhằm phục vụ các sân thể thao và sân golf. Giống cỏ này có đặc điểm lá mịn, sinh trưởng dày, màu xanh đậm và khả năng chịu giẫm đạp tốt. Tốc độ lan rộng cùng khả năng phục hồi sau khi chịu tác động cơ học cũng là những yếu tố giúp Stadium Zoysia phù hợp với các mặt sân có cường độ sử dụng cao. Giống cỏ nay được mệnh danh là "tương lai của các mặt sân cỏ thể thao" trên toàn cầu.

Dòng cỏ Stadium Zoysia được rất nhiều sân vận động lớn trên thế giới sử dụng. Như sân vận động NRG (NRG Stadium – Houston, Texas, Mỹ), sức chứa hơn 72.000 chỗ ngồi, là sân nhà của đội bóng bầu dục Houston Texans (NFL). Ngoài ra có sân vận động Quốc gia Singapore (Singapore National Stadium), sức chứa 55.000 chỗ ngồi với hệ thống mái che đóng mở hiện đại bậc nhất châu Á.

Ảnh: Youtube

Ảnh: Youtube

Giống cỏ được phát triển cho sân thể thao

Một trong những đặc điểm đáng chú ý của Stadium Zoysia là màu xanh đậm. Theo giới thiệu của Bladerunner Farms, đây là giống cỏ có màu xanh đậm nhất trong bộ sưu tập cỏ Zoysia của doanh nghiệp. Thảm cỏ phát triển dày, có khả năng chống chịu tốt và duy trì độ phủ trong điều kiện thường xuyên chịu tác động từ hoạt động thể thao.

Cỏ khi phát triển đạt màu xanh đậm sắc nét, tạo độ tương phản cực tốt dưới ống kính máy quay UltraHD/4K, giúp làm nổi bật đường bóng và trang phục thi đấu của vận động viên.

Với sân vận động chuyên nghiệp, lựa chọn cỏ không chỉ liên quan đến yếu tố thẩm mỹ. Mặt sân cần duy trì độ phủ đồng đều, tạo độ bám cho cầu thủ, chịu được mật độ thi đấu cao và phục hồi sau những trận đấu liên tiếp. Khả năng chịu nhiệt, hạn và mặn cũng là những đặc tính được quan tâm khi lựa chọn giống cỏ cho các công trình thể thao ngoài trời.

Giống cỏ Stadium Zoysia trong sân vận động.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển và cung ứng, Stadium Zoysia có khả năng chịu nhiệt, hạn và mặn tốt, đồng thời cần ít công chăm sóc hơn trong một số điều kiện so với các loại cỏ khác. Tuy nhiên, chất lượng mặt sân thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện đất, hệ thống thoát nước, chế độ tưới tiêu, cắt tỉa và quy trình bảo dưỡng.

Tại Việt Nam, cỏ Zoysia không phải là giống cỏ hoàn toàn mới trong lĩnh vực sân vận động. Sân vận động Mỹ Đình từng sử dụng Zeon Zoysia, một giống cỏ khác cũng thuộc nhóm Zoysia.

Chuẩn bị mặt sân cho công trình 135.000 chỗ

Vườn ươm cỏ nằm cạnh sân vận động VinFast – Trống Đồng, công trình thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, nằm trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo thiết kế được công bố, sân vận động có diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Nếu hoàn thành đúng quy mô này, công trình sẽ vượt sức chứa khoảng 132.000 người của Narendra Modi Stadium tại Ahmedabad, Ấn Độ, sân cricket đang được Liên đoàn Cricket Quốc tế xác định là sân cricket lớn nhất thế giới.

Bên cạnh mặt sân, công trình còn có hệ thống mái quy mô lớn với kết cấu thép và cơ chế nâng mái. Theo kế hoạch thi công được cung cấp, trong tháng 11/2026, hệ trụ giàn kích nâng mái dự kiến hoàn thành và chạy thử nghiệm. Sang tháng 12, nhà thầu dự kiến phối hợp với đối tác nước ngoài nâng phần mái thép tại phân khu đầu tiên.

Toàn bộ hệ thống mái của dự án dự kiến sử dụng khoảng 73.000 tấn thép, trong đó riêng phần mái sân vận động chiếm khoảng 40.000 tấn. Công trường cũng huy động các loại cẩu siêu trường, siêu trọng có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn để phục vụ công tác tổ hợp, lắp dựng kết cấu.

Trong khi những hạng mục kết cấu lớn đang được triển khai, việc ươm trồng cỏ Stadium Zoysia cho thấy công tác chuẩn bị mặt sân cũng đã được thực hiện song song. Với một sân vận động có quy mô lớn và hướng tới tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, quá trình chuẩn bị thảm cỏ là một phần quan trọng để hướng tới chất lượng khai thác sau khi công trình hoàn thành.