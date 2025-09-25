Khung thời gian bắt buộc bật đèn xe

Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã thay đổi khung thời gian bắt buộc bật đèn chiếu sáng đối với ô tô, xe máy chuyên dùng so với quy định cũ.

Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 20, Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa hay thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

Trước đây, theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ 2008 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP, khung giờ bắt buộc là từ 19 giờ đến 5 giờ hoặc trong các điều kiện thời tiết giảm tầm nhìn.

Khung giờ bắt buộc bật đèn xe từ 1/1/2025 có sự thay đổi so với trước kia. (Ảnh minh họa)

Luật mới cũng quy định rõ các trường hợp chủ xe phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần gồm: Khi gặp người đi bộ qua đường; Khi đi qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động; Khi gặp xe đi ngược chiều (trừ trường hợp có dải phân cách chống chói) và k hi chuyển hướng xe tại nơi giao nhau.

Về mức phạt khi vi phạm, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không bật đèn chiếu sáng đúng khung giờ mới hoặc trong điều kiện thời tiết xấu có thể bị phạt tiền.

Trong đó, đối với xe máy, mức phạt thường từ 200.000 đến 400.000 đồng. Với ô tô và các loại xe cơ giới khác, mức phạt cao hơn, dao động từ 800.000 đến 1.000.000 đồng nếu không bật đèn trong thời gian bắt buộc hoặc sử dụng đèn không đúng cách.

Việc mở rộng thời gian bật đèn sẽ giúp tăng sự an toàn khi trời tối hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu, đặc biệt khi trời mưa, sương mù hoặc bụi. Quy định mới cũng nhằm đồng bộ hóa với thực tế có nhiều khu vực trời tối sớm hơn và nhu cầu đảm bảo tầm nhìn của tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông.