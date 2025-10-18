Khung thép chịu lực 150kg, bảo mật quân sự: Smartphone độc nhất thế giới lộ diện, khách Việt có thể mua

Vertu vừa chính thức giới thiệu Agent Q - mẫu smartphone lấy cảm hứng từ chim ưng Gyrfalcon, biểu tượng của quyền năng và tự do. Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam cũng bắt đầu nhận đặt trước mẫu điện thoại này để người dùng có thể kịp trao tặng vào các dịp lễ cuối năm.

Lấy cảm hứng từ chim ưng Gyrfalcon - biểu tượng quyền năng của bầu trời phương Bắc, Vertu Agent Q được thiết kế với phần khay SIM mô phỏng hình cánh chim ưng, có thể mở ra bằng cơ cấu bản lề tinh xảo đạt chuẩn đồng hồ Thụy Sĩ. Âm thanh “click” vang lên mỗi lần thao tác trở thành dấu hiệu nhận biết đặc trưng của Vertu, là minh chứng cho độ chính xác tuyệt đối trong hơn 320 linh kiện thép được lắp ráp thủ công tại Anh.

Agent Q - mẫu smartphone mới vừa ra mắt thị trường.

Khung thép không gỉ của Agent Q có thể chịu lực lên tới 150 kg, kết hợp cùng 19 chi tiết mạ vàng và gối gốm nung ở 1.200°C tạo nên cảm giác cầm nắm vừa chắc chắn vừa ấm tay. Bên cạnh đó, phím Ruby tự nhiên tiếp tục được giữ lại, đóng vai trò “cánh cổng” kết nối người dùng với hệ thống Concierge và AIGS Agent toàn cầu, hoạt động 24/7.

Khung thép không gỉ của Agent Q có thể chịu lực lên tới 150 kg.

Phần thân Agent Q được bao bọc bởi da bê Pháp, da cá sấu Mỹ hoặc da đà điểu Nam Phi, áp dụng kỹ thuật định hình liền mạch 180° - một quy trình được Vertu hoàn thiện sau hàng nghìn giờ thử nghiệm. Mỗi mũi khâu được thực hiện theo kỹ thuật may yên ngựa truyền thống.

Theo thời gian, bề mặt da phát triển lớp patina tự nhiên, tạo ánh bóng riêng biệt cho từng người sở hữu, đây cũng trở thành một trong những yếu tố khiến mỗi chiếc Vertu trở thành một vật phẩm độc bản, giá trị tỷ lệ thuận với thời gian sở hữu.

Các chi tiết hoàn thiện đều sử dụng vật liệu cao cấp.

Mỗi máy là 1 phiên bản độc đáo theo yêu cầu của khách hàng.

Kế thừa di sản hơn hai thập kỷ, Vertu tiếp tục đặt bảo mật làm trung tâm của Agent Q. Hệ thống bảo mật bốn lớp gồm chip mã hóa cấp quân sự, ba không gian dữ liệu tách biệt, kho lưu trữ phân tán và bộ ứng dụng mã hóa đầu cuối. Dữ liệu cá nhân, tài sản số và liên lạc đều được bảo vệ trong không gian độc lập, tách khỏi mọi nền tảng công cộng.

Về hiệu năng, máy trang bị Snapdragon 8 Elite Supreme 3nm, RAM 16GB, bộ nhớ 512GB hoặc 1TB, cùng màn hình AMOLED 6,02 inch 120Hz. Hệ thống camera lấy cảm hứng từ ống kính 35mm cổ điển, gồm camera chính 50MP, tele 64MP và góc siêu rộng 50MP, hỗ trợ 30 profile màu đồng phát triển cùng Leica, Fujifilm và Sony, giúp ảnh giữ chất “film cổ điển” đặc trưng.

Tại Việt Nam, người dùng có thể đặt trước mẫu điện thoại này ngay từ 16/10/2025. Thời gian nhận máy tùy thuộc mức độ tuỳ biến về vật liệu và hoàn thiện, có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Các phiên bản như Vertu Agent Q Jade White, Harrods Edition, Oxford Red, Knight Black và Navy Blue, giá từ 165 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.