Khủng hoảng thượng tầng tại một tập đoàn dầu khí đa quốc gia: Chủ tịch Hội đồng quản trị bị phế truất, cổ phiếu lao dốc thảm hại

Cổ phiếu của gã khổng lồ năng lượng BP đã sụt giảm nghiêm trọng trong phiên giao dịch thứ Ba, ngay sau khi Hội đồng quản trị (HĐQT) tập đoàn đưa ra thông báo bãi nhiệm Chủ tịch Albert Manifold trong một động thái gây chấn động giới tài chính.

Sau thông báo bất ngờ này, giá cổ phiếu BP đã lập tức bốc hơi tới 9% trong những giờ giao dịch đầu tiên tại sàn London trước khi ghi nhận một đợt phục hồi kỹ thuật một phần. Tính đến 7h24 sáng, cổ phiếu BP vẫn chìm trong sắc đỏ với mức giảm 5,65% (tương đương giảm 31,13 pence), giao dịch ở mức 520,07 pence (khoảng 7,15 USD) mỗi cổ phiếu.

Trong một tuyên bố ngắn gọn và không đi vào chi tiết, phía BP cho biết quyết định sa thải ông Manifold sẽ có hiệu lực ngay lập tức do phát hiện các quan ngại nghiêm trọng liên quan đến các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp, năng lực giám sát và chuẩn mực hành vi. Sự ra đi đột ngột này đánh dấu một cuộc đại địa chấn mới trong bộ máy lãnh đạo tối cao của gã khổng lồ dầu khí Anh quốc.

Hiện tại, BP đang được chèo lái bởi vị CEO thứ tư chỉ trong một thời gian ngắn - bà Megan O’Neill, người vừa chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng vào tháng 4 năm nay. Bản thân ông Manifold cũng mới chỉ được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT vào tháng 9/2025 và nhận chức vào tháng tiếp theo, ngay sau khi người tiền nhiệm Helge Lund từ nhiệm. Trước đó, ông Manifold được xem là kiến trúc sư trưởng đứng sau quyết định chiêu mộ bà O’Neill về làm CEO của BP, nhờ vào những thành tựu lẫy lừng của bà khi còn dẫn dắt tập đoàn Woodside Energy.

Bà Amanda Blanc, Giám đốc Độc lập Cấp cao tại BP, phát biểu:

“Albert đã từng đóng góp lớn trong việc định hình tâm điểm và tốc độ cho quá trình chuyển đổi tại BP. Tuy nhiên, HĐQT đã vô cùng bất ngờ và thất vọng khi phát hiện ra các vấn đề không thể chấp nhận được liên quan đến năng lực giám sát quản trị và hành vi của ông ấy. Chúng tôi bắt buộc phải hành động quyết liệt”.

HĐQT tập đoàn cũng thông báo bổ nhiệm ông Ian Tyler vào vị trí Chủ tịch tạm quyền với hiệu lực ngay lập tức. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Tyler khẳng định: “HĐQT và đội ngũ lãnh đạo có niềm tin sâu sắc vào định hướng chiến lược đã vạch ra, và công ty đang tăng tốc tối đa để hiện thực hóa mục tiêu đó. BP đang xây dựng một hồ sơ năng lực vận hành cốt lõi mạnh mẽ cùng việc thắt chặt kỷ luật tài chính - tất cả đều nhằm mục đích gia tăng giá trị và lợi nhuận cho các cổ đông”.

Ông Tyler nói thêm rằng HĐQT BP bị ấn tượng mạnh mẽ bởi năng lực của bà O’Neill kể từ khi bà gia nhập công ty với tư cách là CEO: “Bà ấy sở hữu kinh nghiệm dày dặn trong ngành, năng lực vận hành thực tế cùng tầm nhìn vô cùng rõ ràng về định hướng và cơ hội cho doanh nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của bà, chúng ta đang xây dựng một cấu trúc BP tinh gọn hơn, mạnh mẽ hơn và giá trị hơn”.

Bài toán hiệu suất của tân CEO

Việc bổ nhiệm bà O’Neill từng là tín hiệu rõ ràng cho thấy khát vọng của BP trong việc tái tập trung nguồn lực vào mảng hoạt động cốt lõi là dầu mỏ và khí đốt truyền thống. Tuy nhiên, nữ tướng này đang phải đối mặt với một núi công việc chồng chất khi giá cổ phiếu của BP liên tục rơi vào tình trạng tụt hậu kinh niên so với các đối thủ cùng ngành, đến mức tập đoàn phải liên tục gồng mình chống chọi với các tin đồn thâu tóm và áp lực từ một quỹ đầu tư chủ động.

Phản ứng tiêu cực của thị trường trước cuộc khủng hoảng phòng quản trị lần này diễn ra ngay sau khi BP vừa công bố mức lợi nhuận tăng hơn gấp đôi - kết quả từ việc giá năng lượng phi mã sau khi cuộc chiến tại Iran bùng nổ. Đáng chú ý, phần lớn nguồn lợi nhuận khổng lồ này lại chảy về từ các hoạt động đầu cơ thương mại, trong khi sản lượng khai thác dầu khí thượng nguồn thực tế về cơ bản chỉ đi ngang.

Mặc dù vậy, trong năm ngoái, BP cũng đã ghi nhận một chuỗi các bước tiến tích cực trên mặt trận thăm dò và sản xuất. Đáng chú ý nhất là phát hiện mỏ Bumerangue của BP tại lưu vực Santos ngoài khơi Brazil - mỏ dầu mang tiềm năng trữ lượng lên tới khoảng 8 tỷ thùng dầu quy đổi.

Trước khi bị sa thải, cựu Chủ tịch Manifold chính là người quyết liệt thúc đẩy việc tăng tốc các sáng kiến khai thác thượng nguồn này. Bên cạnh việc để lại một khoảng trống bất định, sự ra đi gây sốc của ông đang làm dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về quy trình thẩm định nhân sự của BP trong việc tuyển chọn các vị trí lãnh đạo cấp cao và giám đốc điều hành của tập đoàn.

Theo: Forbes, WSJ