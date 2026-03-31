Khung hình "một chín một mười" của Phương Oanh và chị gái song sinh

Chiến thắng của Phan Phương Oanh ở Miss World Vietnam 2025 không chỉ khiến cô được nhiều người quan tâm mà cuộc sống của gia đình, bạn bè xung quanh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt, nhiều người vô cùng bất ngờ trước thông tin Phan Phương Oanh có chị gái song sinh tên Phan Hoàng Yến. Trong đêm Chung kết Miss World, Hoàng Yến và gia đình cũng có mặt để ủng hộ tinh thần cho Phương Oanh.

Lần đầu tiên trong showbiz Việt, một Hoa hậu có chị gái song sinh. Vì thế nhan sắc Hoàng Yến cũng được nhiều người tìm kiếm, khung ảnh và clip có sự góp mặt 2 chị em bỗng dưng hot trở lại. Theo những hình ảnh hiếm hoi được hé lộ, Hoàng Yến cũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Cả hai sở hữu gương mặt trái xoan, sống mũi cao, làn da sáng và phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Đặc biệt, khi cùng diện trang phục tương đồng, như trong ảnh tốt nghiệp, sự giống nhau càng trở nên rõ rệt, khiến nhiều người khó phân biệt nếu chỉ nhìn thoáng qua.

Bên cạnh những nét tương đồng, hai chị em vẫn có sự khác biệt nhất định về thần thái. Phương Oanh thể hiện phong cách tự tin, chỉn chu phù hợp với hình ảnh của một Hoa hậu, trong khi chị gái mang vẻ nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Chị gái Phương Oanh cũng có chiều cao khiêm tốn hơn so với em gái.

Phương Oanh sinh năm 2023, trong gia đình có 3 anh chị em. Sau Phương Oanh và chị gái song sinh là một cậu em trai. Gia đình của Miss World Vietnam 2025 làm công việc kinh doanh, sinh sống tại Hà Nội.

Trong đêm Chung kết, sau khi em gái đăng quang, Hoàng Yến chia sẻ: "Khi thấy em đăng quang thì tôi đã bật khóc và vô cùng tự hào vì tôi đã chứng kiến hành trình của Oanh trải qua như thế nào để có được ngày hôm nay. Ở nhà Oanh là người chăm chỉ và cố gắng để thực hiện những điều mong muốn và tin tưởng. Tôi và Oanh thỉnh thoảng tham gia các hoạt động thiện nguyện để mở rộng hơn kiến thức về xã hội cũng như hiểu rõ hoàn cảnh nhiều người. Trước khi làm gì Oanh cũng có hỏi ý kiến tôi, và tôi rất tự hào khi được đồng hành và đóng góp trong hành trình Miss World Vietnam của Oanh".