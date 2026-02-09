Khung hình đọ sắc đỉnh nhất WeChoice Awards 2025: Thanh Thuỷ và Thuý Ngân bất phân thắng bại

Tối 7/2, gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng nhiều nhân vật, đại diện tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá – xã hội, đời sống giới trẻ… có sức lan toả tích cực trong năm qua.



Thuý Ngân và Thanh Thuỷ tại hậu trường WeChoice Awards 2025.

Giữa không khí náo nhiệt ấy, hậu trường của đêm gala cũng trở nên "nóng" không kém khi hai mỹ nhân nổi bật của Vbiz - Hoa hậu Thanh Thuỷ và nữ diễn viên Thuý Ngân bất ngờ có màn so kè nhan sắc thu hút nhiều sự chú ý.

Màn so kè nhan sắc khiến khu vực hậu trường bừng sáng của hai mỹ nhân Việt.

Về nàng hậu Thanh Thuỷ, cô chọn chiếc đầm quây màu trắng ngà ôm sát cơ thể được xử lý phom dáng corset nhẹ, tôn vòng eo và bờ vai mảnh. Điểm đặc biệt nằm ở phần hoạ tiết thêu nổi mang cảm hứng hoa lá Á Đông, tạo cảm giác vừa sang vừa mềm mại thay vì sexy phô trương. Tay áo choàng satin phồng lớn được vắt hờ hai bên tay giúp tổng thể bớt đơn điệu, đồng thời tạo độ chuyển động khi bước đi. Phụ kiện được tiết chế tối đa với dây chuyền, khuyên tai tinh gọn. Sự tối giản này giúp ánh nhìn tập trung hoàn toàn vào gương mặt và thần thái.

Thanh Thuỷ diện đầm quây trắng phối tay áo choàng satin phồng bản lớn, nhẹ nhàng mà vẫn đủ sức thu hút.

Bên cạnh đó, layout makeup của Thanh Thuỷ đi theo hướng "glass skin" nhẹ nhàng: nền mỏng, má hồng đào, môi đỏ san hô bóng vừa phải. Layout này không cố làm cô trưởng thành hơn mà giữ trọn nét trong trẻo vốn là lợi thế. Đặc biệt, kiểu tóc búi thấp gọn gàng cài hoa sen trở thành điểm nhấn đắt giá - vừa hợp concept vừa tạo dấu ấn văn hoá, khiến tổng thể trông như một nàng hậu bước ra từ tranh lụa.

Layout makeup với điểm nhấn son đỏ càng nổi bật thêm bộ trang phục và lan da trắng sáng của nàng hậu.

Còn về nữ diễn viên Thuý Ngân, cô diện đầm đuôi cá ánh bạc pha xanh mint, chất liệu đính sequin dày tạo hiệu ứng lấp lánh mạnh dưới ánh đèn. Phần cổ trễ vai được xử lý gấp nếp giúp khoe trọn bờ vai và xương quai xanh - chi tiết "ăn điểm" quen thuộc của Thuý Ngân. Form váy ôm sát tôn đường cong, đặc biệt phần hông và eo được fit chuẩn nên tổng thể rất gợi cảm nhưng không phản cảm.

Thuý Ngân chọn diện chiếc đầm trễ vai màu xanh mint.

Layout makeup của Thuý Ngân được xử lý theo hướng glam hiện đại, tập trung tăng độ sắc nét cho đường nét gương mặt thay vì hiệu ứng trong veo. Lớp nền lì mịn, độ che phủ cao giúp bề mặt da trông hoàn hảo dưới ánh đèn flash. Phần mắt là điểm nhấn chính: eyeliner kéo dài ở đuôi, mi dày và tơi tạo chiều sâu, kết hợp tông nâu – champagne nhũ nhẹ để ánh nhìn sắc sảo nhưng không bị nặng nề. Má được tạo khối rõ, đánh cao phần gò má để gương mặt thon gọn hơn, trong khi son hồng nude bóng cân bằng tổng thể, giữ vẻ quyến rũ mà vẫn thanh lịch, đúng tinh thần thảm đỏ.



Nhan sắc 'không có điểm nào chê' của nữ diễn viên.

Có thể nói, khi chung khung hình, Thanh Thuỷ và Thuý Ngân đại diện cho hai hình mẫu nhan sắc nổi bật của Vbiz hiện tại. Thanh Thuỷ ghi điểm nhờ vẻ đẹp mềm mại, đường nét thanh thoát và cảm giác rất trong trẻo, càng ngắm càng cuốn hút. Ngược lại, Thuý Ngân gây ấn tượng theo cách trực diện hơn với đường nét sắc sảo và thần thái tự tin, nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

