Khung hình đang hút cả triệu view: Đối thủ của Ngọc Trinh chưa bằng 1 mỹ nhân miền Tây

Thảm đỏ ra mắt phim Một Thời Ta Đã Yêu bất ngờ trở thành “đấu trường visual” khi Dương Cẩm Lynh và Diệp Bảo Ngọc xuất hiện chung một khung hình. Không cần diện đồ quá cầu kỳ, chỉ riêng thần thái và nhan sắc của bộ đôi cũng đủ khiến mạng xã hội bàn tán liên tục. Dù là một trong những nhan sắc đang được đánh giá cao của điện ảnh Việt nhưng ở khung hình này, Diệp Bảo Ngọc vẫn phải nhường spotlight cho đàn chị.

Đặc biệt, Dương Cẩm Lynh là cái tên được cộng đồng mạng nhắc nhiều nhất sau khi loạt clip cam thường tại sự kiện lan truyền. Nhiều netizen để lại bình luận khen nữ diễn viên “đẹp sang kiểu phú bà”, “visual không có góc chết”, thậm chí còn nhận xét cô ngày càng mặn mà và cuốn hút hơn sau nhiều biến cố.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Dương Cẩm Lynh chọn thiết kế đầm đen dáng dài ôm sát, tôn trọn vóc dáng thanh mảnh. Điểm nhấn nằm ở phần voan xuyên thấu phủ nhẹ phần vai và tay áo, tạo hiệu ứng vừa bí ẩn vừa quyền lực. Kiểu tóc búi gọn cùng layout makeup tông nude càng giúp nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch đúng kiểu “chị đẹp” của Vbiz.

Chiếc clutch đen đính đá cùng trang sức tối giản hoàn thiện tổng thể thêm phần sang trọng. Trong những khoảnh khắc bước đi trên thảm đỏ, Dương Cẩm Lynh gây ấn tượng bởi thần thái tự tin cùng nụ cười rạng rỡ, khiến nhiều người khó rời mắt.

Không chỉ gây chú ý bởi outfit sang trọng, Dương Cẩm Lynh còn khiến nhiều người bất ngờ vì visual trẻ trung ở tuổi ngoài 40. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa cùng làn da căng mịn, gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác khi lên cam thường. Đặc biệt, nụ cười tươi và thần thái nhẹ nhàng giúp cô luôn mang đến cảm giác rạng rỡ, thanh lịch mỗi khi xuất hiện.

Làn da trắng mịn, đường nét ngọt ngào của nữ diễn viên vẫn vẹn nguyên như thuở mới vào showbiz. Cô là một trong những gương mặt quen thuộc trong những bộ phim miền Tây nhờ vẻ đẹp cổ điển, nữ tính.

Nhưng nếu Dương Cẩm Lynh ghi điểm với vẻ đẹp sang trọng, trưởng thành thì Diệp Bảo Ngọc lại mang đến cảm giác nữ tính và nhẹ nhàng hơn hẳn. Trong khung hình chung, Diệp Bảo Ngọc diện outfit tối giản nhưng vẫn nổi bần bật nhờ gương mặt thanh tú cùng thần thái dịu dàng. Mỹ nhân sinh năm 1993 vốn nổi tiếng với visual “hack tuổi”, làn da trắng và đường nét mềm mại kiểu nàng thơ.

Trước đó không lâu, Diệp Bảo Ngọc từng gây sốt mạng xã hội khi đu trend “vệ sĩ đường phố”. Clip người đẹp diện váy trắng, đeo kính râm, bước đi giữa hai “vệ sĩ” thu hút gần nửa triệu view chỉ sau thời gian ngắn vì khí chất quá cuốn hút. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn để lại bình luận cho rằng phiên bản của Diệp Bảo Ngọc “đỉnh hơn cả Ngọc Trinh” nhờ thần thái sang chảnh nhưng vẫn rất tự nhiên.

Diệp Bảo Ngọc vẫn được nhiều người gọi vui là kiểu mỹ nhân “càng ngắm càng cuốn” của Vbiz. Người đẹp sở hữu gương mặt hài hòa với sống mũi cao, đôi mắt sắc nét nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại, nữ tính. Dù xuất hiện ở ảnh chụp sự kiện hay clip cam thường, visual của cô vẫn rất ổn định nhờ làn da trắng mịn cùng thần thái nhẹ nhàng, sang chảnh.