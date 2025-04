Khung cảnh Vạn Hạnh Mall ngày lễ tóm gọn trong 1 từ, bảo vệ sát sao nhắc nhở khách không đến gần ban công

Sau hàng loạt sự cố xảy ra, Vạn Hạnh Mall không chỉ nhắn gửi các thông điệp tới khách hàng và cư dân mạng mà còn nhanh chóng thực hiện hàng loạt biện pháp xử lý. Từ việc lắp đặt tấm lưới an toàn ở khoảng không thông tầng để đảm bảo an toàn, tăng cường công tác bảo vệ và giám sát an ninh... cho đến việc cùng các đơn vị kinh doanh tại trung tâm tổ chức các chương trình ưu đãi, miễn phí cho khách hàng... Các động thái này của Vạn Hạnh Mall nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của đông đảo dân tình.

Ghi nhận trong ngày 30/4/2025 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, có thấy thấy một khung cảnh khác biệt hoàn toàn so với những ngày trước đó tại Vạn Hạnh Mall. Tất cả tóm gọn trong 1 từ: "siêu đông".

Khung cảnh Vạn Hạnh Mall ngày lễ

Ngay từ khu vực hầm gửi xe, có thể cảm nhận được rõ rệt sự tấp nập. Từng dòng người lần lượt đổ về trung tâm thương mại, tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Khu vực thang máy, thang cuốn và các lối đi chung luôn kín người. Cảnh tượng kẻ vào người ra tại các cửa hàng, quán ăn diễn ra không ngơi nghỉ. Rất nhiều người tranh thủ dịp nghỉ lễ để cùng gia đình, bạn bè đến đây ăn uống, mua sắm, đi xem phim hoặc trải nghiệm các hoạt động như hát karaoke, đi nhà sách, tham gia trò chơi...

Đặc biệt, trong dịp này, Vạn Hạnh Mall kết hợp cùng các đơn vị đối tác tổ chức loạt chương trình ưu đãi và hoạt động miễn phí cho khách hàng. Mỗi ngày đều có trà sữa, bánh ngọt miễn phí, các khung giờ cao điểm lại thêm kẹo bông gòn, bắp rang, snack cho mọi người cùng thưởng thức. Không khí càng thêm phần sôi động với các hoạt động thủ công như tô màu, tò he, cào cào lá tre hay đêm nhạc acoustic cuối tuần.

Một hoạt động thú vị khác là "gửi yêu thương" - nơi khách hàng được viết những lời nhắn, lời chúc hoặc chia sẻ cảm xúc cho Vạn Hạnh Mall. Góc nhỏ này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ lẫn các gia đình dừng lại để lại những dòng chữ dễ thương.

Bên cạnh đó, tấm lưới an toàn tại khu vực thông tầng - từng là tâm điểm chú ý - nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những lá cờ đỏ được trang trí dọc theo chiều cao của lưới tạo nên không khí lễ hội tươi vui và rực rỡ. Nhiều khách hàng không bỏ lỡ cơ hội check-in cùng background mới mẻ này.

Vì lượng khách đổ về Mall trong dịp lễ tăng mạnh, công tác bảo vệ và giám sát cũng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Các nhân viên an ninh liên tục tuần tra, nhắc nhở khách không tụ tập gần khu vực ban công, đồng thời giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Nhiều khách hàng cũng tỏ ra quan tâm, thân thiện hỏi han các anh bảo vệ - tạo nên một không khí khá dễ thương giữa "biển người" đông đúc.

Dự kiến trong những ngày lễ tiếp theo, Vạn Hạnh Mall sẽ còn tiếp tục là điểm đến hút khách - nơi vừa vui chơi, vừa an tâm, lại đầy ắp những điều thú vị đang chờ đón.

Châu Anh x Khánh Vy