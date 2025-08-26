Khung cảnh lạ giữa Hà Nội mênh mông biển nước: Người mang đồ đi bắt cá giữa đường, người lướt ca nô, người đạp vịt trên "vịnh" Văn Quán

Sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm, sáng 26/8, nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị ngập sâu, có đoạn nước dâng tới ngang thân người, gây khó khăn cho việc đi lại. Hàng loạt phương tiện chết máy giữa đường, nhiều ô tô phải bỏ lại chờ nước rút.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân phản ánh tình trạng ùn tắc kéo dài, đường phố biến thành biển nước mênh mông. Không ít học sinh và nhân viên văn phòng buộc phải quay về nhà, không thể tới trường học, công sở.

Đáng chú ý, bên cạnh những phiền toái do ngập úng gây ra, một số người lại tìm cách thích ứng theo cách riêng. Hình ảnh người dân chèo ca nô trên phố, đạp vịt tại "vịnh" Văn Quán hay biến đoạn đường ngập sâu thành “bể bơi” thu hút sự chú ý, tạo nên nhiều tranh luận trái chiều.





Theo dự báo, do ảnh hưởng bão Kajiki (số 5) nên trong 2 ngày 25 và 26/8, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo phải từ chiều 27/8, mưa lớn ở Bắc Bộ mới giảm dần.

Dự báo tổng lượng mưa ngày 25 và 26/8 tại khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn 150mm; phía Tây và phía Nam phổ biến 70-150mm, có nơi cao hơn 200mm, cá biệt có nơi hơn 300mm.

Theo thống kê, từ 7h ngày 25/8 đến 4h ngày 26/8, lượng mưa trên địa bàn Hà Nội phổ biến từ 70-130mm. Một số nơi mưa đặc biệt lớn, như Thạch Thất 191,2mm, An Khánh 177,2mm, Chúc Sơn 184,6mm, Thường Tín 194,2mm và Quốc Oai lên tới 210,8mm.

Dữ liệu quan trắc tự động của Công ty Thoát nước Hà Nội cập nhật đến 6h sáng 26/8 cho thấy nhiều điểm ghi nhận lượng mưa vượt 200mm. Cụ thể, Yên Sơn 270mm, Hai Bà Trưng 267mm, Yên Nghĩa 257mm, Tây Mỗ 230mm, Mễ Trì 214mm, trong khi các khu vực Linh Đàm, Thanh Liệt, Mộ Lao cũng đạt 205-215mm.

Cả tuyến phố ngập sâu trong biển nước mênh mông khiến người dân "tiến thoái lưỡng nan", đi tiếp thì chết máy, quay lại thì ùn tắc. Ảnh: Phạm Thế Hiển

Những chiếc xe máy len lỏi men theo lề đường vỉa hè, còn lại những chiếc ô tô đang tìm cách di chuyển qua đoạn đường ngập sâu. Ảnh: Phạm Thế Hiển

Nhiều chiếc ô tô bị chết máy khi đi qua đoạn ngập, phải di chuyển bằng... sức người

Nhiều người dân tỏ ra hồi hộp cố gắng giữ ga ổn định để xe ‘bơi’ qua đoạn đường ngập sâu, chỉ cần hụt nhịp là thành… người dắt bộ

Sáng nay không ít người dân như vừa trải qua màn vượt chướng ngại vật gay cấn chẳng kém phim hành động khi một bên là công sở, một bên là gara sửa xe

Nước ngập đến gần yên xe khiến nam thanh niên loay hoay... sửa xe là phụ, làm sao thoát ra khỏi biển nước mênh mông mới là chính. Ảnh: Phạm Thế Hiển

Ảnh: Phạm Thế Hiển

Đường ngập sâu, việc di chuyển trở thành hành trình đầy nhọc nhằn với nhiều người đi xe máy.

Người đi làm thì chôn chân giữa biển nước nhưng người ở nhà cũng vất vả không kém khi phải hì hục tát nước chống ngập













Người dân tranh thủ bắt cá trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Như Hoàn