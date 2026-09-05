Khu vườn trong biệt thự 400m2 của Cẩm Ly

Khu vườn hơn 20 loại cây trái là góc bình yên được Cẩm Ly tự tay vun trồng giữa căn biệt thự phố ở TP.HCM.

Ở tuổi ngoài 50, Cẩm Ly vẫn là một trong những giọng ca có vị trí đặc biệt với nhiều thế hệ khán giả Việt. Từ thời kỳ nhạc trẻ đến khi trở thành “nữ hoàng dân ca” với hàng loạt ca khúc quen thuộc, nữ ca sĩ đã có một sự nghiệp đủ dài và thành công để tên tuổi gần như không cần giới thiệu. Thế nhưng ngoài sân khấu, Cẩm Ly lại tận hưởng cuộc sống theo một cách rất đỗi bình dị, đặc biệt là thú vui làm vườn đã theo cô suốt nhiều năm.

Cẩm Ly hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã Minh Vy và hai con gái. Gia đình nữ ca sĩ sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 400m² tại TP.HCM, được nhiều nguồn ước tính có giá trị hơn 20 tỷ đồng (tại thời điểm mua). Song điều khiến tổ ấm này thường xuyên được khán giả chú ý lại không nằm ở nội thất đắt đỏ hay những góc nhà xa hoa. Trên trang cá nhân của Cẩm Ly, thứ xuất hiện nhiều hơn cả là những giàn bầu bí, dưa leo, rau xanh, hoa lá hay từng rổ trái cây vừa được cô tự tay thu hoạch. Giữa phố thị đông đúc, nữ ca sĩ đã dành không ít tâm sức để tạo nên một “miệt vườn” thu nhỏ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Ít ai biết niềm mê cây trái ấy đã có từ khi Cẩm Ly còn nhỏ. Nữ ca sĩ từng kể mình đặc biệt ấn tượng với những cây mãng cầu trĩu quả hay gốc chôm chôm đỏ rực ở nhà một người cô. Những hình ảnh ấy khiến cô từng mơ sau này lấy chồng sẽ có một căn nhà ở ngoại ô, chẳng cần quá sang trọng nhưng nhất định phải có khu vườn rộng, trồng thật nhiều cây ăn trái thấp vừa tầm để có thể tự tay hái.

Sau này, Cẩm Ly không sống trong căn nhà lá giữa vườn cây đúng như tưởng tượng thuở bé. Thay vào đó, giữa TP.HCM, cô lại biến khoảng không gian của căn biệt thự thành nơi hiện thực hóa phần nào giấc mơ năm xưa. Rau được trồng thành luống, cây ăn trái lên xanh, bầu bí leo giàn và đến mùa lại cho những mẻ thu hoạch đầy ắp. Có lẽ vì vậy, khu vườn của Cẩm Ly không đơn thuần là một góc xanh để ngắm, mà còn là thú vui gắn với cô từ tuổi thơ đến tận cuộc sống hiện tại.

Từ sân thượng đến khoảng đất trống cạnh nhà, Cẩm Ly đều dành chỗ cho cây cối. Phía trước biệt thự có cây trứng cá lớn tạo bóng mát, trong khi phần sân thượng được nữ ca sĩ biến thành một khu vườn với đủ rau củ, cây ăn trái và hoa. Cô bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho khu vườn vào giai đoạn dịch Covid-19, khi hoạt động giải trí tạm ngưng và nhịp sống chậm lại. Từ những chậu cây nhỏ ban đầu, khoảng sân dần trở thành nơi có hơn 20 loại cây trái khác nhau.

Khu vườn không được thiết kế chỉ để ngắm. Với Cẩm Ly, mỗi khoảng trống đều có thể trở thành chỗ cho cây cối sinh trưởng. Từ cây ăn quả, rau gia vị đến hoa đều lần lượt xuất hiện quanh nhà, tạo nên một không gian rất khác với vẻ hiện đại của căn biệt thự nằm giữa đô thị. Bản thân nữ ca sĩ cũng không ngại công việc làm vườn. Cô từng cho biết dù chỉ coi đây là một thú vui để thư giãn nhưng việc chăm cây vẫn tiêu tốn khá nhiều thời gian, công sức lẫn chi phí cho phân bón. Đổi lại, cảm giác nhìn cây đơm hoa kết trái rồi tự tay hái rau chuẩn bị bữa ăn cho gia đình lại là niềm vui mà cô rất trân trọng.

Theo những chia sẻ của Cẩm Ly, khu vườn của cô có khoảng hơn 20 loại cây trái khác nhau. Trong số đó có bầu, bí, mướp, bí đỏ, đậu bắp, ổi, xoài, mãng cầu, na, cà chua, dưa leo, khổ qua và nhiều loại khác. Điều thú vị là Cẩm Ly tự nhận mình khá “mát tay” với cây cho quả. Trong khi nhiều người thấy trồng rau dễ hơn trồng cây ăn trái thì trường hợp của nữ ca sĩ lại ngược lại. Cô từng hài hước kể trồng xà lách hay rau cải thường không được như mong muốn, nhưng những loại cây cho quả lại rất dễ sai trái. Chính vì thế, mỗi lần lên sân thượng, “chị Tư” lại có thêm một niềm vui mới để khoe với khán giả: khi là giàn dưa leo, lúc là trái bầu lớn, hôm khác lại đến lượt ổi, mãng cầu hay cà chua chín đỏ.

Một trong những góc từng khiến Cẩm Ly đặc biệt phấn khích là giàn táo. Trong đoạn clip chia sẻ vào năm 2026, nữ ca sĩ không giấu được sự bất ngờ khi nhìn thấy cây sai rất nhiều quả, thậm chí có những trái lớn đến mức cô phải bật cười: “Quá trời trái luôn! Trái này không phải trái táo rồi”.

Dù từng tự nhận trồng rau khó hơn trồng cây ăn trái, Cẩm Ly vẫn kiên trì thử sức với khá nhiều loại rau. Hiện trong vườn có rau lang, rau càng cua, rau muống, diếp cá, tía tô, bạc hà, rau răm, mồng tơi cùng nhiều loại rau gia vị khác. Trước đó, cô cũng từng trồng cải ngọt, cải xà lách, xà lách son Nhật và nhiều loại rau dùng trực tiếp trong bữa ăn. Ngoài rau còn có sả, ớt sừng trâu, ớt hiểm, đậu cove, đậu bắp và cà chua. Có thời điểm sả phát triển thành bụi lớn, còn các cây đậu vươn cao trên giàn. Thậm chí, Cẩm Ly còn tự làm giá đỗ tại nhà. Với nữ ca sĩ, thành quả của việc trồng trọt không chỉ nằm ở cảm giác vui khi thấy cây lớn mà còn là nguồn rau quả có thể trực tiếp mang xuống bếp phục vụ cả gia đình.

Để giữ cho từng giàn cây xanh tốt, Cẩm Ly dành khá nhiều thời gian tìm hiểu cách trồng và chăm sóc. Nữ ca sĩ không chỉ tưới nước rồi chờ cây lớn mà còn học từ cách bón phân, chiết cây, ươm cây đến uốn cành và tỉa cây. Một trong những “bí quyết” cô thường sử dụng là phân bón tự chế từ chuối. Cẩm Ly tự ủ phân chuối, kết hợp các loại phân hữu cơ để cung cấp dưỡng chất cho cây. Ngoài ra, cô còn tự tay xịt thuốc thảo mộc, nhổ cỏ và chăm sóc từng phần của khu vườn.

Sau một thời gian dài làm vườn, nữ ca sĩ thậm chí có thể quan sát để phân biệt hoa đực và hoa cái. Những kỹ năng ấy không đến trong ngày một ngày hai mà là kết quả của việc tự mày mò và dành nhiều thời gian cho cây cối. Dù đôi lúc cần đầu tư không ít công sức và tiền bạc, Cẩm Ly vẫn xem tất cả là một phần thú vị của quá trình. Thậm chí sau những buổi đi diễn về muộn, cô vẫn có thể tranh thủ lên sân thượng xem cây hoặc thu hoạch những gì đã chín.

Khu vườn không chỉ có những loại cây phục vụ bữa ăn. Cẩm Ly còn dành chỗ cho hoa hồng, hoa giấy và nhiều loài hoa khác. Những mảng hoa giúp không gian vốn phủ đầy màu xanh của rau củ trở nên sinh động hơn. Bản thân nữ ca sĩ vốn cũng có thói quen cắm hoa vào những ngày cuối tuần, vì vậy hoa không chỉ hiện diện ngoài vườn mà còn thường xuyên được mang vào trong nhà để trang trí.

Đằng sau thú vui làm vườn còn là một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời nữ ca sĩ. Từ cuối năm 2017, Cẩm Ly gặp vấn đề sức khỏe do viêm đa xoang, có lúc mất giọng nghiêm trọng và phải tạm ngừng ca hát trong thời gian dài. Giai đoạn dịch Covid-19 khiến hoạt động nghệ thuật tiếp tục bị gián đoạn cũng là lúc cô có nhiều thời gian hơn để gắn bó với khu vườn. Những lúc chăm cây, nhổ cỏ, bón phân hay chờ một trái non lớn dần trở thành cách để nữ ca sĩ thư giãn và giảm bớt những muộn phiền khi phải xa sân khấu. Cô từng xuất hiện giản dị trong đồ bộ, để mặt mộc, vui vẻ cầm rổ đi hái rau hay hào hứng khoe những trái cây vừa thu hoạch.

Đến nay, khi đã trở lại với công việc biểu diễn, Cẩm Ly vẫn duy trì thú vui ấy. Khu vườn sân thượng không còn đơn thuần là thứ được tạo ra trong quãng thời gian ở nhà nhiều hơn, mà trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hàng ngày.

09:08:55 query returned open=false 09:24:50 dblclick "Mình giữ đúng dữ liệu bạn cung cấp: các nguồn trong phần tư liệu đều mô tả căn biệt thự của Cẩm Ly tại quận 7 rộng khoảng **400m²**, chưa có thông tin xác nhận khuôn viên "nghìn mét vuông". Vì vậy, phần bài dưới đây sẽ không dùng "nghìn mét vuông" như một dữ kiện để tránh sai thông tin. # Vườn nhà của Cẩm Ly: Hơn 20 loại cây trái, tự ủ "phân chuối", giữa biệt thự phố vẫn có cả một góc miệt vườn" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:25:58 dblclick "sinh n" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:26:02 dblclick ", quê gốc Quy Nhơn" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:26:14 dblclick "Nếu phôi pha ngày mai," sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:26:24 dblclick "Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Thương nhớ người dưng, Mây chiều, Chim trắng mồ côi" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:26:33 dblclick "Không chỉ thành công với nhạc trẻ, nữ ca sĩ còn trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng dân ca - trữ tình và từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên *Giọng hát Việt nhí* năm 2014." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:29:05 dblclick "686201670_1508311730652683_6700138970166549973_n-162736.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:29:54 dblclick "cam-ly-biet-thu-3-162801.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:31:17 dblclick "## Phòng khách lưu giữ dấu ấn sự nghiệp Rời khỏi khu vườn, bên trong biệt thự mang diện mạo hiện đại hơn. Không gian sử dụng đan xen các chất liệu kính, gỗ và da, với những gam màu trắng, nâu gỗ, đen và ghi. Phòng khách được bài trí gọn gàng, chú trọng ánh sáng tự nhiên. Một số góc trong phòng được Cẩm Ly dành riêng để đặt tủ trưng bày cúp, giải thưởng và những món quà mà người hâm mộ gửi tặng trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Những dấu ấn của một sự nghiệp ca hát kéo dài hàng chục năm vì thế hiện diện ngay trong không gian sống, nhưng không khiến căn nhà mất đi cảm giác gần gũi. Cẩm Ly cũng thường xuyên tự tay cắm hoa để làm mới căn phòng. Những bình hoa tươi trở thành điểm nối thú vị giữa khu vườn trên sân thượng và không gian sinh hoạt bên trong." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:31:23 dblclick "## Khu vườn từng trở thành khoảng lặng quan trọng với Cẩm Ly" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:31:37 dblclick "Giữa căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng, điều Cẩm Ly thường xuyên khoe với khán giả cuối cùng lại chẳng phải một món đồ đắt tiền nào. Đó có thể chỉ là trái bầu vừa lớn, vài quả dưa leo mới hái, chùm cà chua đỏ hay một luống rau đang xanh trở lại. Từ khoảng sân thượng vốn giới hạn về diện tích, nữ ca sĩ đã tạo nên một khu vườn với hơn 20 loại cây trái, đủ để thỏa ước mơ về một cuộc sống gần gũi cây cỏ mà cô từng ấp ủ từ khi còn nhỏ." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:34:44 dblclick "h0hnmzie4uf5hzd6bxipqb1vhgamslaf-162758.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:34:47 dblclick "Khoảng xanh quanh biệt thự Bên cạnh phần sân thượng, Cẩm Ly" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:34:50 dblclick "## Khoảng xanh quanh biệt thự" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:35:05 dblclick "thượng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:35:10 dblclick "Bên cạnh phần sân thượng, Cẩm Ly còn tận dụng những khoảng đất trống cạnh nhà để trồng cây. Phía trước biệt thự từng xuất hiện một cây trứng cá lớn, tán rộng tạo bóng mát, góp phần mang màu xanh đến không gian sống." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:35:36 dblclick "471159403_1134261071391086_8756303312175821740_n-162747.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:35:39 dblclick "## Vườn sân thượng với hơn 20 loại cây trái" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:35:47 dblclick "Nếu phần sân quanh nhà đem đến những mảng xanh đầu tiên thì sân thượng mới là khu vực thể hiện rõ nhất niềm đam mê làm vườn của Cẩm Ly. Nữ ca sĩ tận dụng phần không gian trên cao để đặt nhiều chậu cây, dựng giàn và trồng đủ loại rau củ, cây ăn trái." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:36:26 dblclick "pfv9dt0oura1a4zpo199svyd091681d0-162753.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:36:33 dblclick "cam-ly-khoe-cay-tao-no-hoa-va-dieu-ky-la-trong-khu-vuon-o-biet-thu-trieu-do-400m2-_3_4_n-1773927906-208-width780height1072-162743.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:36:37 dblclick "475815813_1165340591616467_3984854260657647529_n-162750.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:36:41 dblclick "## Giàn táo "quá trời trái"" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:37:04 dblclick "am-ly-khoe-cay-tao-no-hoa-va-dieu-ky-la-trong-khu-vuon-o-biet-thu-trieu-do-400m2-1-1773927905-209-width660height550-162740.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:37:15 dblclick "Do sau Tết không để ý thường xuyên, một số quả đã chín quá và bị chim ăn mất. Dẫu vậy, chỉ riêng hình ảnh những cành cây chi chít trái cũng đủ cho thấy khu vườn được chăm sóc tốt đến mức nào. Cẩm Ly thường xuyên tự tay hái thành quả, chụp lại những rổ trái cây vừa thu hoạch rồi đăng lên mạng xã hội với những lời chia sẻ vui vẻ. Với cô, việc tự tay hái một trái chín ngay tại nhà dường như mang lại niềm vui chẳng kém những khoảnh khắc đứng trên sân khấu. ## Bầu, bí, mướp và những giàn cây leo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:37:30 dblclick "Những loại cây leo cũng chiếm một phần đáng kể trong khu vườn sân thượng. Khổ qua là một trong những loại được Cẩm Ly trồng nhiều, bên cạnh bầu, bí, mướp hương và dưa leo. Các giàn cây được chăm sóc để trái phát triển căng bóng, vừa đủ dùng cho gia đình. Có lần, sau khi bón phân và tưới dịch chuối, nữ ca sĩ thu hoạch được một trái bầu lớn và hào hứng khoe: "Em lại lên thăm vườn cây be bé xinh xinh... hái được trái bầu to khủng này nữa nè". Dưa leo cũng thường xuyên xuất hiện trong những lần thu hoạch. Cẩm Ly từng vui vẻ chia sẻ việc sáng ra thăm vườn và hái được bốn trái dưa leo, một khoảnh khắc rất đời thường nhưng lại cho thấy cô thực sự coi khu vườn như một phần trong sinh hoạt hàng ngày. ## Mãng cầu, ổi, xoài và đủ loại trái cây Khu vườn của Cẩm Ly còn có nhiều cây ăn trái thân gỗ được trồng trong chậu, tận dụng tối đa diện tích sân thượng. Mãng cầu là một trong những loại cây gắn với ký ức tuổi thơ của nữ ca sĩ. Có lần do bận rộn không chăm thường xuyên, những trái đầu mùa khá nhỏ, nhưng Cẩm Ly vẫn vui vẻ nhận xét rằng quả tuy bé nhưng rất ngọt. Ngoài ra còn có ổi, xoài cùng nhiều loại trái khác. Với đặc điểm thường cho quả khá tốt, chính nhóm cây ăn trái này lại trở thành "thế mạnh" của nữ ca sĩ trong hành trình làm nông dân phố. ## Vườn rau sạch phục vụ bữa cơm gia đình" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:38:13 dblclick "avx22ggihg38qhdl9t2o6jbig58uktw5-162758.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:38:21 dblclick "9tnwmtrxrjlsw4dtt250avbmexc0vdre-162755.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:38:31 dblclick "Cô từng chia sẻ một niềm vui rất giản dị: ngay cả lúc 10 giờ tối vẫn có thể lên sân thượng hái rau. Giữa cuộc sống thành thị, chuyện bước vài bước là có thể tìm thấy rau xanh cho bữa ăn lại trở thành điều khiến "chị Tư" đặc biệt thích thú. ## Tự ủ "phân chuối" chăm cây" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:38:52 dblclick "Để giữ cho từng giàn cây xanh tốt, Cẩm Ly dành khá nhiều thời gian tìm hiểu cách trồng và chăm sóc. Nữ ca sĩ không chỉ tưới nước rồi chờ cây lớn mà còn học từ cách bón phân, chiết cây, ươm cây đến uốn cành và tỉa cây. Một trong những "bí quyết" cô thường sử dụng là phân bón tự chế từ chuối. Cẩm Ly tự ủ phân chuối, kết hợp các loại phân hữu cơ để cung cấp dưỡng chất cho cây. Ngoài ra, cô còn tự tay xịt thuốc thảo mộc, nhổ cỏ và chăm sóc từng phần của khu vườn. Sau một thời gian dài làm vườn, nữ ca sĩ thậm chí có thể quan sát để phân biệt hoa đực và hoa cái. Những kỹ năng ấy không đến trong ngày một ngày hai mà là kết quả của việc tự mày mò và dành nhiều thời gian cho cây cối." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:39:19 dblclick "## Góc hoa rực rỡ giữa màu xanh của rau trái" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:39:51 dblclick "Dù đôi lúc cần đầu tư không ít công sức và tiền bạc, Cẩm Ly vẫn xem tất cả là một phần thú vị của quá trình. Thậm chí sau những buổi đi diễn về muộn, cô vẫn có thể tranh thủ lên sân thượng xem cây hoặc thu hoạch những gì đã chín." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:40:02 dblclick "sân thượng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:40:09 dblclick "ệt vườn" của nữ ca sĩ được thu gọn lại trên phần mái của căn biệt thự phố. cam-ly-biet-thu-5-162740.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:40:11 dblclick "Một góc sân thượng còn được bố trí bàn ghế nhỏ, nơi Cẩm Ly có thể ngồi nghỉ, thư giãn và tận hưởng khoảng xanh mình tự tay vun trồng. Chính tại đây, giữa những chậu cây, giàn rau và hoa lá, cuộc sống "miệt vườn" của nữ ca sĩ được thu gọn lại trên phần mái của căn biệt thự phố." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 09:40:15 dblclick "cam-ly-biet-thu-5-162740.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 09:40:41 dblclick "0faqcn4dyygpf0v3ivb3qs5qx1tr8vew-162755.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false