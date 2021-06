Tại thành phố Seattle, bang Washington đã ghi nhận mức nhiệt lên tới gần 39 độ C vào ngày 26/6 và có thể lên tới mức kỷ lục mới là hơn 41 độ C vào ngày 28/6. Chính quyền Seattle kêu gọi 725.000 cư dân hãy uống nhiều nước, đóng rèm cửa sổ, dùng quạt, hoặc đến trung tâm giữ mát do thành phố thiết lập nếu cần.



Trong một tuyên bố, Tiến sĩ Jennifer Vines, quan chức y tế của Hạt Multnomah thuộc bang Oregon, cảnh báo đây là đợt nắng nóng đe dọa tính mạng và khuyến cáo mọi người cần tìm nơi mát mẻ để trú tránh trong những ngày tới.

Hạt Multnomah, bao gồm thành phố thủ phủ Portland của bang Oregon đã mở ba trung tâm làm mát vào cuối tuần qua. Các trung tâm làm mát cũng đã được thiết lập ở bang California và nhiều nơi khác thuộc vùng Tây Bắc nước Mỹ khi đợt nắng nóng bao trùm khu vực.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, nhà khí tượng học Eric Schoening của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ nhận định, các hiện tượng thời tiết bất thường có thể trở nên phổ biến hơn trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tăng cao./.