Giá đất nền vẫn mềm

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 1/2024 của Batdongsan.com.vn cho thấy, lượng tin đăng bán nhà đất Long An trong tháng vừa qua giảm sút mạnh. Cụ thể, tổng sản phẩm nhà đất Long An chào bán giảm hơn 42% so với tháng trước đó, lượng tin đăng bán đất nền giảm 31%; tin bán căn hộ giảm mạnh nhất với 74%; biệt thự liền kề giảm 57%; nhà riêng giảm 48%; nhà mặt phố giảm 52%.

Xét theo khu vực, Bến Lức và Đức Hòa là hai huyện có nguồn cung nhà đất rao bán giảm mạnh nhất tháng vừa qua với mức giảm lần lượt là 57% và 50%. Tương tự các huyện còn lại như Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ đều có lượng sản phẩm rao bán giảm trung bình từ 15-30% so với tháng trước đó. Thủ Thừa là địa phương duy nhất ghi nhận nguồn cung bán tăng nhẹ 2% trong tháng qua.

Về lực cầu, hầu hết các loại hình nhà đất tại thị trường Long An rao bán đều giảm với mức giảm chung của toàn thị trường là 13%. Trong đó phân khúc ghi nhận nhu cầu mua giảm mạnh nhất là đất nền dự án với 27%; căn hộ giảm 20%; nhà riêng giảm 17%.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường toàn tỉnh đều ghi nhận mức giảm thì tại huyện Thủ Thừa và Tân Trụ lại ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng lần lượt là 3,6% và 22,4% so với tháng trước.

Riêng với thị trường cho thuê, tin đăng cho thuê căn hộ Long An giảm 73%, thuê biệt thự giảm 21%, thuê nhà mặt phố giảm 60% so với tháng trước. Loại hình cho thuê nhà xưởng cũng giảm 32%, nhà riêng giảm 40% trong tháng 1 vừa qua. Lượt tìm thuê tại thị trường này cũng giảm tương tự với mức giảm chung là 35%. Cá biệt với loại hình cho thuê nhà riêng tại Long An ghi nhận lượt tìm kiếm tăng 5,6% trong tháng qua.

Mặc dù ghi nhận nhu cầu sụt giảm trong tháng đầu năm, nhưng Long An vẫn là một thị trường nhộn nhịp, cung ứng cho thị trường phía Nam một lượng lớn sản phẩm phù hợp. Đây cũng là thị trường duy nhất lân cận TP HCM còn căn hộ mức giá từ 1 tỷ đồng/căn.

Đặc biệt loại hình đất nền tại thị trường này giữ ưu thế do có giá “mềm” hơn so với các thị trường tỉnh lân cận TP HCM. Phù hợp mua để ở và đầu tư cho thuê do gần các khu công nghiệp với nhu cầu luôn ở mức cao.

Ảnh minh họa.

Sự hấp dẫn của thị trường này cũng là yếu tố khiến giá bán duy trì được sự ổn định, dù chưa có dấu hiệu phục hồi. Giá căn hộ Long An vẫn dao động từ 20-24 triệu đồng/m2, biệt thự có giá trung bình từ 8-12 tỷ đồng/căn, biệt thự hạng sang, view sông cũng dao động từ 18 – 40 tỷ đồng/căn, giá đất nền từ 16 -55 triệu đồng/m2,...

Nhà đất Long An cũng rất ít có tình trạng tăng ảo hay giảm sâu, cắt lỗ mà luôn duy trì ổn định nhờ nhu cầu mua phần đông là đầu tư dài hạn. Biên độ tăng giá nhà đất Long An dựa trên sự tăng trưởng về nhu cầu mua và thay đổi hạ tầng, kinh tế địa phương.

Nhìn nhận về thị trường bất động sản Long An, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho rằng, sẽ chưa có nhiều sự chuyển biến mạnh trong tháng tới do tình hình chung của thị trường còn nhiều khó khăn và tâm lý đầu tư vẫn còn thấp. Sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để thị trường nhà đất Long An lấy lại sức nóng. Sức cầu chung của thị trường có thể khởi sắc vào gần cuối năm 2024 với những sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý, dự án hoàn thiện hạ tầng,...

Các “ông lớn” bất động sản đua nhau về gom đất Long An

Thời gian qua, bất động sản Long An được chú ý khi hàng loạt doanh nghiệp bất động sản về đây gom đất. Gần đây nhất, đầu tháng 2 năm nay, theo kết quả mở hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc (Long An) do Sở Kế hoạch Đầu tư Long An công bố, liên danh CTCP Vinhomes - CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích khoảng 1.090 ha, quy mô dân số khoảng 89.960 người. Tại đây sẽ có các sản phẩm nhà ở thương mại dưới hình thức xây dựng nhà ở theo tiêu chuẩn bàn giao thô (trong đó, khoảng 7.050 căn nhà ở liền kề, khoảng 8.194 căn nhà ở biệt thự); nhà ở xã hội khoảng 13.440 căn hộ chung cư; nhà ở tái định cư là khoảng 2.370 căn nhà ở thấp tầng.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 80.000 tỷ đồng, chi phí mặt bằng là 10.678 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 10/2023, UBND tỉnh Long An có quyết định chấp thuận CTCP Phát triển Thành Phố Xanh - công ty con của Vinhomes là nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa.

Về Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa có diện tích khoảng 197,2 ha, dân số dự kiến 40.000 người. Quy mô đầu tư bao gồm biệt thự, nhà liền kề, chung cư, đất nền tái định cư, nhà ở xã hội; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.258 tỷ đồng.

Vào tháng cuối 8/2023, UBND tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt Liên danh CTCP Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa - CTCP Đầu tư Trung tâm thương mại Vinh - CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, TP Tân An.

Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, TP Tân An có quy mô hơn 137 ha, tổng chi phí thực hiện hơn 7.118 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.000 tỷ đồng. Quy mô dân số khoảng 17.225 người.

Vào tháng 5/2023, UBND tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo đó, liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB và CTCP Tập đoàn Ecopark được đánh giá đủ điều kiện thực hiện dự án. Khu đô thị Thanh Phú dự kiến có quy mô dân số hơn 37.000 người với tổng diện tích 220 ha. Dự án có tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo kết quả mở hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu tại huyện Bến Lức hồi tháng đầu năm 2023, nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện là liên danh CTCP Hồng Việt – Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Thăng Long.

Dự án thứ tư là Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu tại huyện Bến Lức. Dự án này có quy mô gần 144 ha, quy mô dân số hơn 25.000 người, tổng vốn đầu tư dự kiến là 6.163 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư diễn ra vào tháng 7/2023, tỉnh Long An đã ký văn bản ghi nhớ với một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, Tập đoàn Vingroup ký bản ghi nhớ đầu tư các dự án tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí. Tập đoàn BIM Group ký biên bản ghi nhớ để nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo và nông nghiệp thực phẩm tại Long An. Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng ký bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ với tiêu chuẩn quốc tế…

Hiện tại, Long An vẫn tiếp tục tìm nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà. Theo đó, dự án khu đô thị mới Tân Mỹ tại có diện tích khoảng 930,8ha, quy mô dân số gần 81.000 người. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khu đô thị mới Tân Mỹ là 74.400 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD. Sau khi hoàn thành, dự kiến dự án có hơn 13.000 lô làm nhà ở thương mại (bàn giao thô) và nhà ở xã hội 7.049 căn.