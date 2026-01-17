Chiếc tàu khu trục Zumwalt (DDG-1000) đầu tiên của Mỹ sẽ được đưa vào hoạt động trở lại và rời ụ khô sớm nhất vào năm 2026, nó sẽ có được sự đáp trả hiệu quả đối với tên lửa siêu thanh Zircon của Nga.

Theo Naval News, những chi tiết này đã được công bố trong một cuộc thảo luận nhóm với sự tham gia của người quản lý chương trình - Đại tá Clint Lawler.

Toàn bộ công việc trên tàu đã hoàn thành vào năm 2025, và các hầm chứa tên lửa Module Tải trọng Tiên tiến (Advanced Payload Module) đã được lắp đặt vào tháng 11 năm 2025.

Như vậy, trong suốt 3 năm neo đậu tại ụ khô, cả hai hệ thống pháo 155 mm đều đã được tháo dỡ khỏi tàu Zumwalt. Hệ thống thứ nhất được thay thế bằng tên lửa siêu thanh CPS (Conventional Prompt Strike), và không gian trống từ hệ thống thứ hai được sử dụng cho các mục đích khác, chưa được xác định.

Hiện tại, kế hoạch là khởi động lại tất cả các hệ thống trên tàu, sau đó sẽ bắt đầu thử nghiệm vũ khí mới. Cần nhớ rằng việc đánh giá trước đây dự kiến bắt đầu vào năm 2027, hoặc thậm chí là năm 2028 , nhưng liệu thời điểm này có thay đổi hay không thì vẫn chưa rõ.

Tàu khu trục Zumwalt sắp trở lại với sức mạnh mới.

Cần lưu ý rằng với việc hoàn thành nâng cấp tàu khu trục USS Zumwalt, Hải quân Mỹ sẽ nhận được chiếc đầu tiên trang bị vũ khí siêu thanh. Điều này sẽ giúp họ có câu trả lời riêng cho tên lửa Zircon của Nga.

Nhìn chung, hai tàu khu trục khác cùng lớp - USS Michael Monsoor (DDG-1001) và USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) - cũng sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa tương tự.

Tàu thứ hai hiện đang được tiến hành sửa chữa và thậm chí đã loại bỏ được một số khẩu pháo và các thiết bị "không cần thiết" khác. Trong khi đó vào năm ngoái, tàu Michael Monsoor lại "nổi bật" với vẻ ngoài khá "cũ kỹ".

Điều thú vị là, các bệ phóng tên lửa của khu trục hạm Zumwalt là bản sao chính xác của các bệ phóng dành cho tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia trong phiên bản Block V. Cần nhớ rằng vào năm 2025, thế hệ tiếp theo của những tàu ngầm này đã được đặt hàng - Block VI.

Điều này có nghĩa là Hải quân Mỹ không chỉ đang tái trang bị cho các tàu khu trục, mà còn có cơ hội thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới và thiết bị liên quan. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro khi tích hợp với những nền tảng khác.