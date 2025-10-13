Khu trục hạm Zumwalt 'lột xác' thành phương tiện mang tên lửa siêu thanh

Căn cứ Trân Châu Cảng đang chuẩn bị tiếp nhận cả 3 tàu khu trục lớp Zumwalt mới nhất được trang bị tên lửa siêu thanh, cũng như tối đa 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia, thông tin này được tờ Naval News đăng tải.

Động thái trên đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ nhằm chuẩn bị cho một cuộc đụng độ có thể xảy ra với Trung Quốc.

Một nỗ lực hiện đại hóa phối hợp đang được tiến hành tại Trân Châu Cảng - Hickam để đưa cơ sở hạ tầng phù hợp với yêu cầu về số lượng lớn tàu chiến và tàu ngầm thế hệ mới dự kiến có trụ sở tại Hawaii bắt đầu từ giữa năm 2028.

Theo một số tài liệu do cơ quan này công bố và được Naval News phân tích, công trình xây dựng tại Pearl Harbor - Hickam nhằm mục đích chuẩn bị cầu tàu và ụ khô để neo đậu và sửa chữa tàu khu trục lớp Zumwalt cũng như tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia.

Việc hiện đại hóa các bến M1, M2, B26 và B24 sẽ cung cấp không gian và nguồn điện cần thiết cho toàn bộ đội tàu khu trục lớp Zumwalt khi chúng đến vào giữa năm 2028.

Quá trình xây dựng bổ sung dự kiến sẽ bắt đầu trong những tháng tới để thành lập các ụ tàu khô và cung cấp dịch vụ bảo trì tại căn cứ chung.

Mô hình kích thước đầy đủ của đầu đạn siêu thanh Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB).

Hai tàu khu trục lớp Zumwalt hiện đang được nâng cấp để trang bị tên lửa tấn công nhanh thông thường (CPS). Chiếc thứ 3 dự kiến sẽ đến Huntington Ingalls Industries ở Pascagoula, Mississippi, để nâng cấp vào năm 2026.

Sau khi quá trình tái vũ trang hoàn tất, tổng số tên lửa mà tàu có thể phóng sẽ là 12 đạn siêu thanh G-HGB và 80 tên lửa hành trình Tomahawk.

Việc hiện đại hóa cũng được biện minh bởi tính kém hiệu quả về mặt kinh tế của việc tiếp tục sử dụng vũ khí pháo: chi phí cho 2.000 phát bắn của 3 tàu ước tính từ 1,8 đến 2 tỷ đô la. Chi phí vận hành pháo tăng là do số lượng tàu lớp Zumwalt giảm.

Cả 3 chiến hạm nói trên cũng sẽ được trang bị hệ thống tình báo điện tử mới, nền tảng liên kết dữ liệu hàng hải được cập nhật và tích hợp tên lửa SM-6 để phòng không khu vực.