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Khu trục hạm F125 bất khả xâm phạm nhờ tổ hợp IRIS-T SLM phiên bản hải quân

Sao Đỏ
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Diehl Defence đã được trao hợp đồng phát triển bản hải quân của tổ hợp phòng không IRIS-T SLM dành cho các tàu khu trục F125 của Hải quân Đức.

- Ảnh 1.

Diehl Defence đã thông báo điều này trong thông cáo báo chí của mình. Theo các điều khoản của hợp đồng, công ty sẽ chịu trách nhiệm sản xuất nguyên mẫu và tiến hành thử nghiệm bắn toàn diện.

Bước đi trên là cần thiết để tích hợp hoàn toàn hệ thống IRIS-T SLM vào kiến trúc hiện có của các tàu khu trục lớp F125 và đảm bảo hiệu quả mang lại ở mức tối đa.

- Ảnh 2.

Phiên bản hải quân của hệ thống phòng không IRIS-T SLM.

Vào tháng 10/2025, Diehl Defence đã thử nghiệm một nguyên mẫu phiên bản hải quân của hệ thống tên lửa phòng không mặt đất IRIS-T SLM trong cuộc tập trận trên biển.

Sau đó bệ phóng được tích hợp trên boong tàu khu trục F125 Baden-Württemberg. Theo công ty, toàn bộ quá trình từ phát triển ý tưởng đến khi phóng thử diễn ra chưa đầy 10 tháng.

Tuy nhiên, dựa trên những bức ảnh được công bố vào thời điểm đó, một bệ phóng thông thường của hệ thống phòng không IRIS-T SLM phiên bản trên đất liền đã được sử dụng cho mục đích này, khi được tháo rời khỏi khung gầm xe tải và lắp đặt trên boong tàu.

- Ảnh 3.

Bệ phóng tên lửa phòng không IRIS-T trên một tàu khu trục của Hải quân Đức.

Đồng thời một tổ hợp hải quân hoàn chỉnh sẽ cần những sự điều chỉnh đáng kể để hoạt động trong điều kiện độ ẩm cao và tiếp xúc với nước mặn liên tục.

Ấn phẩm Hartpunkt lưu ý tàu khu trục F125 được chọn làm nền tảng mang hệ thống này bởi chúng không có đủ vũ khí phòng không. Do đó việc trang bị cho lớp chiến hạm trên hệ thống IRIS-T SLM có thể tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của nó.

Theo Militarnyi
Tags

F125

IRIS-T

Hải quân Đức

phòng không

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