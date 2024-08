Khu kinh tế ven biển rộng gần gấp đôi tỉnh Bắc Ninh, có siêu nhà máy 2,6 tỷ USD, gần đường cao tốc, có cảng nước sâu, tương lai sẽ xây sân bay gần 8.000 tỷ

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng, chiều dài hơn 83 km, dài thứ 2 trong 12 dự án thành phần giai đoạn 2021-2025. Sau hơn một năm thi công, đoạn cao tốc này đã hình thành rõ nét. Một số đoạn đã trải thảm nhựa, làm dải phân cách, lan can an toàn. Trên công trường, các nhà thầu đang thi công vượt tiến độ, dự kiến cơ bản hoàn thành vào 30/4/2025, sớm hơn 6 tháng so với các dự án thành phần khác.