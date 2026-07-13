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Khu du lịch Trung Quốc tuyển 'người ngắm mây', trả lương hơn 230 triệu đồng/tháng

Phương Anh
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Một khu du lịch nổi tiếng ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đăng tuyển vị trí công việc đặc biệt mang tên "người quan sát biển mây", mức lương lên tới hơn 230 triệu đồng/tháng.

Theo thông báo, người trúng tuyển sẽ sống trên đỉnh núi Lão Quân (Laojun Mountain) trong 30 ngày, từ 16/7 đến 15/8, thời điểm biển mây tại đây xuất hiện đẹp nhất trong năm, với mức lương lên tới 60.000 nhân dân tệ/tháng (hơn 230 triệu đồng/tháng). Ngoài mức lương hấp dẫn, ứng viên còn được miễn phí ăn ở trong suốt thời gian làm việc.

Nhiệm vụ chính của người được tuyển là quay ít nhất một video mỗi ngày ghi lại cảnh biển mây trên núi và đăng lên mạng xã hội.

Một khu du lịch nổi tiếng ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đăng tuyển vị trí công việc đặc biệt mang tên “người quan sát biển mây”, mức lương lên tới hơn 200 triệu/tháng.

Để ứng tuyển, người tham gia phải đăng một video tự quay lên Douyin (phiên bản TikTok tại Trung Quốc) kèm các hashtag do ban tổ chức quy định. Ban tuyển dụng sẽ đánh giá ứng viên chủ yếu dựa trên lượt thích (like), đồng thời xem xét chất lượng nội dung, mức độ lan tỏa và việc tuân thủ quy định của tài khoản.

Khu du lịch nhấn mạnh ứng viên không được là nhân viên của đơn vị này và sẽ bị loại nếu bị phát hiện sử dụng các biện pháp gian lận để tăng tương tác.

Núi Lão Quân là một ngọn núi linh thiêng của Đạo giáo, nổi tiếng với khung cảnh các đỉnh núi nhô lên giữa lớp mây trắng dày đặc, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng.

Nhiều khu du lịch tại Trung Quốc triển khai các chiến dịch quảng bá sáng tạo trên mạng xã hội nhằm thu hút khách

Những năm gần đây, nhiều khu du lịch tại Trung Quốc triển khai các chiến dịch quảng bá sáng tạo trên mạng xã hội nhằm thu hút khách. Vị trí “người quan sát biển mây” là một phần trong xu hướng này, kết hợp giữa sáng tạo nội dung video ngắn và quảng bá điểm đến, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lối sống chậm và trải nghiệm gần gũi thiên nhiên, đặc biệt trong giới trẻ.

Hạn cuối nộp hồ sơ là 15/7. Khu du lịch cho biết sẽ công bố người trúng tuyển ngay sau khi kết thúc thời gian nhận đăng ký và công việc sẽ bắt đầu từ ngày hôm sau.

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Tags

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