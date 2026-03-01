Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng thông báo quan trọng tới tất cả khách tham quan

Phụng Tiên |

Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo kế hoạch mở cửa phục vụ du khách tham quan tại khu Kim Điện với tần suất 4 ngày mỗi tháng, gồm các ngày mùng 1, 14, 15 và 30 Âm lịch.

Thời gian đón khách được áp dụng từ 8h00 đến 17h00. Đây là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái của du khách trong những dịp đặc biệt theo lịch truyền thống, đồng thời góp phần đa dạng hóa trải nghiệm văn hóa – tâm linh tại điểm đến.

Khu du lịch Đại Nam nằm ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng và sau đó bắt đầu mở cửa đón du khách từ ngày 11 tháng 9 năm 2008 đến nay. Công trình này được xây dựng bởi ông Huỳnh Uy Dũng (còn được biết đến với tên gọi Dũng "lò vôi"). Hiện ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch này.

Một trong những công trình nổi bật nhất trong quần thể Đại Nam là đền Đại Nam, hay còn gọi là Kim Điện. Công trình được khởi công vào ngày 11/4/2003 và hoàn thành vào ngày 2/9/2005, với tổng diện tích xây dựng 5.000m2.

Kim Điện sở hữu tổng diện tích lên tới 9ha, với cổng chính hướng ra Quảng trường Đại Nam - hiện nay là Hoa viên Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kim Điện có điểm nhấn nổi bật là các pho tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ cúng được dát vàng 24K. Kim Điện cũng được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Ngôi đền lớn nhất Việt Nam vào ngày 15/08/2007.

Kinh ngạc dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trong 30 phút của Vingroup: Phần lớn sẽ chạy "trên không"

Vụ một phụ nữ bị chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt: Triệu tập Nguyễn Văn Khuyến

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, "vò nát" trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

