Khu đô thị vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng nằm “im lìm” nhiều năm rồi về tay doanh nghiệp nội, bất ngờ lại có diễn biến mới

Lễ khởi công dự án (nguồn ảnh: Hoa Binh Construction Group).

Vừa qua, tại thành phố Hải Phòng, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã cùng chủ đầu tư Hưng Ngân Group tổ chức Lễ khởi công công trình nhà thấp tầng dự án Khu đô thị Hưng Ngân Riverside.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đảm nhiệm vai trò nhà thầu chính, thực hiện gói thầu thi công hệ móng, kết cấu, xây thô và hoàn thiện ngoài 43 căn.

Khu đô thị Hưng Ngân Riverside (ảnh chụp vào đầu năm 2025).

Được biết, tại vị trí triển khai Khu đô thị Hưng Ngân Riverside trước đây là dự án Khu đô thị Our City (tên gọi cũ). Khu đô thị Our City có quy mô hơn 43 ha, do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam khởi công vào năm 2008 và mở bán vào tháng 12/2014.

Tại thời điểm đó, Our City là dự án bất động sản đầu tiên của Hải Phòng có 100% vốn đầu tư nước ngoài (Hiệp Phong Việt Nam khi ấy thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hong Kong - Trung Quốc, Qia Feng Holdings Limited).

Theo quy hoạch tổng thể, khu đô thị Our City sẽ xây dựng 6 khu. Trong đó, có 5 khu nhà sinh thái với sản phẩm chủ đạo là các biệt thự đơn lập, liền kề và một khu thương mại tổng hợp cỡ lớn.

Qua nhiều biến động, đến nay, Khu đô thị Our City đã được thay thế thành Khu đô thị Hưng Ngân Riverside do Công ty TNHH Hưng Ngân Hải Phòng làm chủ đầu tư. Như vậy, từ vai trò là dự án 100% có vốn nước ngoài đầu tiên của Hải Phòng, Our City chính thức đổi chủ về tay nhà đầu tư trong nước.

Hưng Ngân Riverside được định hướng là khu đô thị sinh thái có quy mô 43 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô khoảng 567 căn nhà ở thấp tầng và hơn 2.400 căn chung cư. Ngoài ra, tại Khu đô thị này cũng sẽ hình thành các công trình như: Trường học, y tế, trung tâm thương mại…