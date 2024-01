Cũng chính vì lẽ đó, các tiểu thương chợ Bến Thành đã thích nghi bằng cách học một số cách chào hỏi, đơn vị tiền tệ và nhiều câu sử dụng trong việc mua bán bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung. Từ người bán trái cây gần 80 cho đến thanh niên 18 đều biết ít nhất 3 thứ tiếng. Nếu người Nhật xuất hiện, họ chào hỏi theo đúng phong tục “Irasshaimase” (Kính chào quý khách), khi người Mỹ hoặc Châu u xuất hiện, họ nói How can i help you sir/madam? (Tôi có thể giúp gì cho quý khách?) hoặc What are you looking for? (Quý khách đang cần tìm mặt hàng gì?)