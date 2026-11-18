Theo quy hoạch, tầng 2 và 3 các tòa nhà được bố trí làm khu thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã chuyển một phần diện tích thành căn hộ để bán. Cụ thể, CT6A có 42 căn tại tầng 2 và 18 căn tại tầng 3; CT6B lần lượt có 27 và 10 căn; CT6C có 18 và 11 căn. Ngoài ra, tầng 3 các tòa còn bố trí nhà trẻ, riêng CT6B và CT6C có thêm phòng sinh hoạt cộng đồng. Tổng cộng, 126 căn hộ được xây dựng tại hai tầng này, thay đổi công năng so với quy hoạch được duyệt. ﻿Hiện khu vực khối đế ba tòa chung cư, nơi có 125 căn hộ tại tầng 2 và 3 thuộc diện phải di dời, chuyển đổi công năng. Trong đó, CT6A có 59 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn. Các căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 của ba tòa nhà được phép tồn tại có điều kiện, với tổng số 1.458 căn.