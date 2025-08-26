Khu biệt thự 'nhà giàu' ngập gần 1 m, dân chèo thuyền đi lại trên phố
Nam Nguyễn - Viên Minh/VTC News |
Trận mưa lớn sáng nay khiến khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) ngập gần 1 m, xe chết máy hàng loạt, người dân phải gọi cứu hộ, chèo thuyền để đi lại.
Theo VTC News Copy link
Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/khu-biet-thu-nha-giau-ngap-gan-1-m-dan-cheo-thuyen-di-lai-tren-pho-ar961966.html?fbclid=IwY2xjawMaX0lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFQZ2N4aHFyTTlzNHlmS3R4AR5OM-O48t87NwPaZR9_3ouhlddgHimAS9JW24ocZQ62qJPEHr1mIGaiNRu7Xw_aem_omx1NmybqWvasNkTT4gGEg#google_vignette