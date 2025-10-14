KHP Land cùng Vinhomes lan tỏa thông điệp sống xanh và bền vững

Đồng hành cùng tầm nhìn phát triển bền vững của Vinhomes, KHP Land tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi lan tỏa thông điệp "Thiên nhiên tái sinh – Tỉnh thức di sản" qua dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ – một tuyệt tác kiến tạo không gian sống sinh thái giữa lòng thành phố biển.

Biểu tượng của xu hướng sống xanh thời đại mới

Nằm giữa trung tâm sinh thái quý giá của Cần Giờ – khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận – Vinhomes Green Paradise không chỉ là dự án bất động sản, mà còn là lời tuyên ngôn cho lối sống "xanh, sạch, lành" đang được giới tinh hoa hướng đến.

Toàn bộ quy hoạch được lấy cảm hứng từ triết lý "thiên nhiên tái sinh", với tỷ lệ phủ xanh vượt trội, hệ thống công viên sinh thái, hồ cảnh quan và đường dạo bộ ven sông được thiết kế đan xen trong từng khu dân cư. Tại đây, cư dân có thể mở cửa đón nắng gió tự nhiên, nghe tiếng sóng vỗ thay cho âm thanh ồn ào của phố thị – cảm nhận một nhịp sống an yên, trong lành, trọn vẹn từng phút giây.

Khi di sản thiên nhiên và con người cùng tỉnh thức

Thông điệp "Tỉnh thức di sản" mà KHP Land và Vinhomes gửi gắm không chỉ nói về việc gìn giữ môi trường, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người về giá trị của sự hòa hợp và tái sinh. Giữa thời đại công nghệ và tốc độ, con người đang tìm về thiên nhiên – tìm lại những giá trị nguyên bản của cuộc sống: sự an lành, cân bằng và kết nối với cộng đồng.

Tại Vinhomes Green Paradise, mỗi khu biệt thự, mỗi khoảng không gian đều được thiết kế như một "tác phẩm sống" – nơi thiên nhiên, kiến trúc và cảm xúc giao hòa. Đây cũng là lý do dự án nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư cũng như những gia đình trẻ tìm kiếm môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững.

KHP Land – Lan tỏa giá trị sống bền vững

Là đơn vị đồng hành chiến lược của Vinhomes, KHP Land không chỉ phân phối sản phẩm, mà còn đóng vai trò là "sứ giả" truyền tải giá trị sống xanh đến cộng đồng. Ông Vũ Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT KHP Land, chia sẻ:

"Chúng tôi tin rằng, mỗi dự án bất động sản không chỉ mang giá trị đầu tư, mà còn là cơ hội để tái kết nối con người với thiên nhiên và văn hóa địa phương. Với Vinhomes Green Paradise, KHP Land mong muốn cùng khách hàng kiến tạo một cộng đồng văn minh – nơi mỗi cư dân đều là người gìn giữ và tiếp nối di sản xanh cho thế hệ mai sau."

Trong hành trình đó, KHP Land liên tục triển khai các hoạt động truyền thông, hội thảo, và sự kiện lan tỏa triết lý ESG++ – hướng tới phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn môi trường và giá trị nhân văn. Sự kiện "Thiên nhiên tái sinh – Tỉnh thức di sản" mới đây tại JW Marriott Hanoi là minh chứng cho nỗ lực ấy, khi hàng trăm khách mời cùng chia sẻ góc nhìn về tương lai của bất động sản bền vững tại Việt Nam.

Hướng đến tương lai xanh – di sản cho thế hệ sau

Không chỉ đơn thuần là một khu đô thị sinh thái, Vinhomes Green Paradise còn mở ra mô hình sống mới: sống giữa thiên nhiên, tận hưởng tiện nghi hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn sự an lành và cân bằng trong tâm hồn. Đó cũng chính là điều mà KHP Land kiên định theo đuổi – đưa các giá trị bền vững trở thành "chất liệu sống" trong từng dự án, từng sản phẩm, từng hành trình đồng hành cùng khách hàng.

Bằng sự kết hợp giữa tầm nhìn của Vinhomes và tinh thần tiên phong của KHP Land, "Thiên nhiên tái sinh – Tỉnh thức di sản" không chỉ là một thông điệp truyền thông, mà đã trở thành một phong cách sống, một di sản văn minh mới – nơi con người thật sự hòa mình với tự nhiên và lan tỏa tinh thần phát triển bền vững cho tương lai Việt Nam.

