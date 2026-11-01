Không vô địch, Nguyễn Huy Quang Minh - Á quân Olympia 2026 vẫn ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả

Màn lội ngược dòng để giành ngôi Á quân cùng phong thái thi đấu thoải mái đã giúp nam sinh ghi điểm trong mắt khán giả.

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức khép lại sau những màn tranh tài gay cấn và nhiều lần thay đổi vị trí dẫn đầu của 4 nhà leo núi. Với phong độ ấn tượng ở các phần thi, Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân với 240 điểm. Xếp sau nam sinh lần lượt là Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) với 180 điểm, Lý Thái Dương và Trần Võ Gia Bảo đồng giải Ba.

Dù không giành vòng nguyệt quế chung cuộc, Nguyễn Huy Quang Minh vẫn để lại nhiều thiện cảm với khán giả bởi phong thái bình tĩnh, nụ cười thường trực và tinh thần thi đấu hết mình. Từ những phút đầu có phần chậm nhịp đến màn bứt phá để cán đích ở vị trí Á quân với 180 điểm, nam sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên) đã có một hành trình rất đáng nhớ.

4 nhà leo núi tại Chung kết Olympia năm thứ 26

Nguyễn Huy Quang Minh cán đích ở vị trí Á quân với 180 điểm

Trong trận Chung kết diễn ra sáng 1/11, Nguyễn Huy Quang Minh có phần Khởi động riêng với số điểm không quá khả quan. Ở những phần thi tiếp theo, điểm số của nam sinh cũng chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ. Có thời điểm, Quang Minh đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng điểm, trong khi khoảng cách với các thí sinh dẫn đầu ngày càng được nới rộng.

Thế nhưng, điều khiến khán giả yêu mến nam sinh là thái độ của Minh trước những diễn biến ấy. Khi được hỏi về cảm xúc sau những phần thi đầu tiên, nam sinh chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Em thấy vẫn bình thường". Một câu nói có phần thật thà, giản dị nhưng cũng phần nào thể hiện tâm thế thoải mái của Minh trước áp lực của trận Chung kết.

Xuyên suốt cuộc thi, Quang Minh vẫn giữ nụ cười trên môi. Ngay cả khi chưa có được kết quả như mong muốn, nam sinh cũng không tỏ ra quá căng thẳng hay mất bình tĩnh. Thay vào đó, Minh tập trung vào từng câu hỏi, chờ đợi cơ hội và tiếp tục phần thi của mình.

Dù không giành vòng nguyệt quế, Quang Minh vẫn để lại nhiều thiện cảm với khán giả

Sự điềm tĩnh ấy càng được thể hiện rõ khi bước vào những lượt thi quyết định. Từ vị trí thứ tư, Quang Minh từng bước cải thiện điểm số, tận dụng cơ hội ở phần thi của các đối thủ để vươn lên vị trí thứ hai chung cuộc với 180 điểm. Đó là màn bứt phá khiến nhiều khán giả bất ngờ và dành lời khen cho bản lĩnh của nam sinh.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ sự yêu mến dành cho Quang Minh. Một khán giả viết: "Quý nhất Quang Minh. Tuy không vô địch nhưng quá xuất sắc với phong thái điềm tĩnh của một chiến binh. Từ điểm thấp nhất bị các đối thủ bỏ xa nhưng đã vươn lên giải nhì với số điểm 180".

Một bình luận khác nhận xét: "Quang Minh Hưng Yên lội ngược dòng từ vị trí thứ tư lên Á quân Olympia 2026. Đúng là bình tĩnh là điều cần thiết để làm những điều không tưởng. Nói chung xem là nổi da gà vì bạn nào cũng giỏi".

Nguyễn Huy Quang Minh chưa bao giờ đánh mất sự bình tĩnh tại Chung kết Olympia 2026

Hành trình "tận hưởng" Olympia

Một trong những lý do "ghi điểm" nhất của Quang Minh nằm ở chính phần thi quyết định - phần thi Về đích. Là người cuối cùng bước vào phần thi về đích, Quang Minh điềm đạm lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20 với nụ cười trên môi và cách đặt cược điểm số theo chiến thuật của mình. Theo nhiều ý kiến, đây là sự lựa chọn an toàn, biết mình - biết ta - biết đủ và Quang Minh đã thành công với lựa chọn của mình.

Đặc biệt, nam sinh còn chọn Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng. Hơn một lựa chọn để gia tăng điểm số, đối với Quang Minh, đó là cách nam sinh Chuyên Thái Bình khép lại hành trình Olympia bằng một dấu ấn đáng nhớ nhất, trọn vẹn nhất theo cách của riêng mình.

Khi trả lời đúng câu hỏi về hợp kim Nitinol, Minh giành thêm 40 điểm, nâng tổng điểm lên 180 và chính thức trở thành Á quân Olympia năm thứ 26. Trong khoảnh khắc ấy, điều đọng lại không chỉ là thứ hạng mà còn là hình ảnh một thí sinh luôn giữ được sự thoải mái, vui vẻ và tận hưởng từng phần thi.

Quang Minh không giành ngôi Quán quân, nhưng lại khiến khán giả nhớ mãi

Một khán giả chia sẻ: "Quá bản lĩnh, quá bình tĩnh. Ngoài việc Anh Đức chơi quá giỏi thì cách chơi của Quang Minh khiến khán giả không phải của Chuyên Thái Bình cũng muốn cổ vũ".

Thực tế, Olympia không chỉ là sân chơi để tìm ra người chiến thắng, mà còn là nơi các thí sinh thể hiện kiến thức, bản lĩnh và cá tính của mình. Với Quang Minh, hành trình năm nay khép lại bằng vị trí Á quân, nhưng cũng mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Nam sinh đã có cơ hội đứng trên sân khấu Chung kết năm, gặp gỡ những đối thủ xuất sắc và trải nghiệm trọn vẹn cuộc thi.