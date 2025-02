Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị có buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về việc triển khai, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2025 và công tác triển khai Đề án số 25 ngày 11/01/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Dự buổi làm việc về phía Thường trực Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, năm 2024, bám sát phương châm “ Xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị đoàn kết, trong sạch, kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục tiến lên vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ”, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả, dấu ấn nổi bật, vượt nhiều chỉ tiêu trên một số lĩnh vực công tác.

Cụ thể, năm 2025, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Trị xác định phương châm “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc, bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Công an tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2025 xác định 09 nhiệm vụ và 03 giải pháp trọng tâm đột phá.

Trong đó tập trung quyết tâm hoàn thành vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện chủ trương của Đảng; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIV của Đảng;

Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong năm 2025; triển khai hiệu quả các mặt công tác trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc

Không tổ chức Công an cấp huyện: Bố trí, bổ sung cán bộ về các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là Công an cấp xã

Về thực hiện Kế hoạch số 282 ngày 25/02/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương, giảm tải cấp trung gian, không tổ chức bộ máy Công an cấp huyện trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Trị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.

Đồng thời, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Trị cũng khẩn trương triển khai phương án tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ chính sách đúng đối tượng, đúng quy định; sắp xếp, giải thể các tổ chức đảng đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Chú trọng bố trí, bổ sung cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác về các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là Công an cấp xã, phấn đấu có đủ 12 cán bộ, chiến sĩ trở lên/01 xã.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc tập trung vào các nội dung: công tác sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ phải gắn với việc làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ bị tác động trực tiếp hướng đến mục tiêu vì lợi ích chung; các giải pháp xây dựng lực lượng Công an cấp xã vững mạnh, đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; việc tiếp nhận 04 nhiệm vụ, lĩnh vực mới của lực lượng Công an đảm bảo không bị gián đoạn; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Công an toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc Tập trung cao độ sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, khẩn trương đưa bộ máy Công an tỉnh vào hoạt động theo mô hình mới

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị g hi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất và kết quả của Đảng ủy Công an tỉnh đạt được trong năm 2024.

Về nhiệm vụ trong năm 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy công an tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp lãnh, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời n âng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tập trung cao độ hoàn thành tiến độ trong việc sắp xếp bộ máy và bố trí cán bộ để khẩn trương đi vào hoạt động theo mô hình mới không để để gián đoạn, bỏ trống, chậm trễ công việc.

Quan tâm đến công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn lực lượng về thực hiện “cuộc cách mạng” mà Đảng, Chính phủ đề ra. Chuẩn bị tốt các phương án, yêu cầu để sẵn sàng tiếp nhận các nhiệm vụ mới của lực lượng Công an.

Đặc biệt có giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030./.