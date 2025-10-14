Không tin nổi nữ diễn viên chuyên "cắm sừng bạn thân" lại có ngày này!

Cuộc đời của sao nữ xứ Đài Lâm Nguyệt Vân được đánh giá là kịch tính hơn cả phim ảnh, từ diễn viên quần chúng vô danh lột xác thành phú bà gia tài nghìn tỷ. Dù vậy, danh tiếng của nữ diễn viên này lại không được tốt cho lắm. Như đánh giá của trang 163, Lâm Nguyệt Vân đã dùng sự phản bội để đổi lấy tiền tài khi hai lần chen chân vào hôn nhân của bạn thân, dù giàu sang nhưng lại ê chề cả đời.

Lâm Nguyệt Vân.

Lâm Nguyệt Vân sở hữu gương mặt thanh tú, ưa nhìn. Tuy nhiên, trong showbiz xứ Đài những năm 70 đầy rẫy hoa thơm cỏ lạ, sao nữ này chẳng gây được ấn tượng với khán giả, chỉ là một diễn viên quần chúng vô danh.

Dù vậy, Lâm Nguyệt Vân lại có mối quan hệ khá rộng rãi, trở thành người chị em thân thiết với nữ diễn viên Quách Mỹ Châu. Khi Lâm Nguyệt Vân đang trong cảnh túng quẫn, Quách Mỹ Châu đã lên xe hoa với doanh nhân Hầu Thế Hoành, hưởng cuộc sống giàu sang với biệt thự, siêu xe, hàng hiệu dát đầy người.

“Đỏ mắt” với sự hạnh phúc của người chị em thân thiết, Lâm Nguyệt Vân đã tìm cách quyến rũ Hầu Thế Hoành, lén “ăn vụng” với chồng bạn và còn có “sản phẩm”. Thế nhưng, đại gia họ Hầu không muốn cho cô một danh phận, còn Quách Mỹ Châu thì phát hiện ra mối quan hệ sai trái giữa chồng và bạn thân.

Quá đau khổ, nữ diễn viên họ Quách ký giấy ly hôn, cắt đứt quan hệ với đôi “gian phu dâm phụ”. Danh tiếng của Lâm Nguyệt Vân cũng tụt dốc không phanh, trở thành “bé ba” vạn người ghét trong mắt công chúng.

Lâm Nguyệt Vân và Hầu Thế Hoành.

Dù vậy, Lâm Nguyệt Vân vẫn nhận được một số tiền lớn từ đại gia Hầu Thế Hoành, coi như phí chia tay. Năm 1979, Lâm Vân Nguyệt sinh ái nữ đầu lòng, đặt tên là Hầu Bội Sâm. Cô dồn hết hi vọng vào con gái, sẵn sàng chi tiền mạnh tay để bồi dưỡng.

Kết quả, Hầu Bội Sâm trở thành nữ MC đình đám của showbiz xứ Đài, được đánh giá cao về nhan sắc cũng như cách xử sự cực khéo. Tuy nhiên, quá khứ đáng xấu hổ của mẹ cũng khiến Hầu Bội Sâm phải đau khổ rất nhiều. Dù vậy, cô chẳng thể lựa chọn xuất thân, chỉ có thể lặng lẽ cam chịu những lời ra tiếng vào bủa vây.

Đứa "con rơi" của Lâm Nguyệt Vân và Hầu Thế Hoành chính là Hầu Bội Sâm - nữ MC đình đám xứ Đài, đồng thời là mối tình đầy day dứt của Thiên vương Châu Kiệt Luân.

Điều đáng nói là sau lần “cắm sừng” bạn thân chấn động, Lâm Nguyệt Vân vẫn chẳng chịu “chừa”. Nữ diễn viên họ Lâm lợi dụng tiền bạc để kết giao với giới phu nhân hào môn, kiếm được một “hảo tỷ muội” khác là Thái Quý Chiếu – thiên kim tiểu thư của giới siêu giàu xứ Đài. Không chỉ có xuất thân cực khủng, Thái Quý Chiếu còn lấy chồng doanh nhân giàu có tên là Khâu Gia Hùng, khiến bao người ngưỡng mộ không thôi.

Lịch sử tái diễn, Lâm Nguyệt Vân kết thân với Thái Quý Chiếu, tìm cớ để qua lại dinh thự nhà họ Khâu và ngoại tình với Khâu Gia Hùng. Họ lén lút qua lại với nhau suốt 31 năm mà chính thất chẳng hề hay biết.

Trong những năm làm tình nhân bí ẩn của doanh nhân họ Khâu, Lâm Nguyệt Vân nhận được nhiều bất động sản, cổ phần và trang sức đắt đỏ, có thể nói là “một bước lên tiên”. Không chỉ vậy, năm 2010, khi Khâu Gia Hùng mắc căn bệnh ung thư quái ác, vị doanh nhân này một mặt thì nhận sự quan tâm, chăm sóc tận tình của bà cả, mặt khác lại lén lập di chúc, đem phần lớn tài sản để lại cho “bé ba” khiến dân tình chẳng biết nói gì hơn.

Lâm Nguyệt Vân và Khâu Gia Hùng.

Đến năm 2014, Khâu Gia Hùng qua đời ở tuổi 72 và di chúc của ông cũng được công bố. Cả xứ Đài phải chấn động khi biết Lâm Nguyệt Như được hưởng khối tài sản lên tới 2 tỷ TWD (1.715 tỷ đồng).

Lúc bấy giờ, chính thất mới ngỡ ngàng phát hiện mình bị chồng và bạn thân phải bội suốt hơn 3 thập kỷ và chỉ được hưởng chút xíu từ tài sản của người bên gối. Có nguồn tin cho biết, Thái Quý Chiếu đã tìm kẻ thứ ba để khắc khẩu và tặng cho cái “vuốt má” như trời giáng nhưng chẳng thể thay đổi được cục diện. Cuối cùng, bà cả lựa chọn tu hành nơi cửa Phật sau nhiều thất vọng, buồn khổ.

Hiện tại, Lâm Nguyệt Vân đang hưởng cuộc sống giàu có xa hoa ít ai bì, thế nhưng khi nhắc tới nữ diễn viên này dân tình đều ngán ngẩm không thôi. Bản thân Lâm Nguyệt Vân cũng lảng tránh mỗi khi bị giới truyền thông hỏi về con đường làm giàu, lên làm phú bà bạc tỷ của mình. Có lẽ, bản thân Lâm Nguyệt Vân cũng biết mình đã sống lỗi để đổi lấy của cải như ngày nay.