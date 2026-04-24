HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Không tin nổi: Nữ ca sĩ đình đám vừa đi hẹn hò cùng bạn trai, ngay ngày hôm sau phát hiện đàng trai ngoại tình với 5 người

Dương Nam |

Những tình tiết trong vụ ồn ào ngoại tình liên quan tới nữ ca sĩ nổi tiếng này khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Chiều 23/4, tờ Koreaboo đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Jamie Park (cựu thành viên nhóm 15&) vừa làm khách mời trong 1 talk show được phát sóng trên YouTube và có những chia sẻ gây xôn xao về câu chuyện tình buồn của bản thân.

Cô từng có khoảng thời gian hẹn hò thí sinh điển trai của chương trình The Iron Squad Season 2 - Goo Min Chul. Lúc mới yêu, Jamie Park đắm chìm trong hạnh phúc, cô không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào tình tứ bên bạn trai họ Goo lên trang cá nhân. Chuyện tình của cặp đôi khi đó cũng nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp từ hàng loạt nghệ sĩ Kbiz như Jiwoo (KARD), Ailee, Exy (WJSN), BIGONE,...



Thuở còn mặn nồng, Jamie Park từng hạnh phúc khoe loạt khoảnh khắc tình tứ bên Goo Min Chul trên trang cá nhân. Ảnh: IGNV

Những tưởng Jamie Park - Goo Min Chul sẽ mãi hạnh phúc bên nhau và có cái kết viên mãn. Ấy vậy mà, chỉ đúng 2 tháng sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, bạn trai của nữ ca sĩ họ Park đã bại lộ chuyện ngoại tình với nhiều người phụ nữ.

Trên trang cá nhân vào thời điểm đó, Jamie Park bất ngờ đăng tải loạt story bóc phốt Goo Min Chul “cắm sừng” cô. Nữ ca sĩ đình đám bức xúc: “Anh ta chưa biết đâu, nhưng hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi. Vui vẻ với tận 4-5 cô gái khác cơ mà”, “Tôi sẽ viết 1 bài hát thật hay về chuyện này”, “Đừng chỉ trích đàn ông nói chung, hãy chỉ trích mình anh ta (Goo Min Chul) thôi”. Đáng nói, trước khi phát hiện Goo Min Chul ngoại tình đúng 1 ngày, Jamie Park vẫn vui vẻ đi hẹn hò cùng anh này ở khu trượt tuyết.



Jamie Park đăng đàn tố Goo Min Chul ngoại tình với 4-5 cô gái khác. Ảnh: IGNV



Trước đó đúng 1 ngày, Jamie Park - Goo Min Chul còn vui vẻ đi trượt tuyết cùng nhau. Ảnh: IGNV

Trong talk show mới đây, Jamie Park nhớ lại hành động quyết đoán của bản thân khi phát hiện bạn trai phản bội: “Lúc đó tôi chẳng còn vương vấn gì cả. Ngay khi tận mắt thấy chuyện đó (chuyện đàng trai ngoại tình), tôi đã ngay lập tức cắt đứt quan hệ (với Goo Min Chul)”.

Cũng trong talk show vừa mới lên sóng, nữ ca sĩ họ Park còn bày tỏ nỗi hối hận vì ngày đó đã công khai mối quan hệ với Goo Min Chul: “Khi ấy, tôi đang ở độ tuổi đôi mươi và muốn có 1 mối quan hệ công khai. Trước đó, tôi luôn che giấu tình trạng yêu đương của bản thân và chỉ hẹn hò ở nhà riêng. Nhưng sau khi rời công ty chủ quản, tôi đã trở nên tự do hơn. Hơn nữa, vì khi ấy còn đang ở trong những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nên tôi đã công khai chuyện tình cảm của mình trên mặt báo. Nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì cả, chỉ còn lại đống tro tàn mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy vô cùng hối hận. Nếu được quay trở lại khoảng thời gian ấy, tôi sẽ không công khai mối quan hệ của mình (với Goo Min Chul)”.



Những chia sẻ mới đây của Jamie Park đã gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Hàn. Ảnh: Naver

Jamie Park sinh năm 1997, có tên thật là Park Jimin. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ và MC nổi tiếng tại Hàn Quốc. Trong quá khứ, nữ nghệ sĩ đã giành danh hiệu quán quân mùa đầu tiên của chương trình Kpop Star và từng hoạt động với vai trò thành viên của bộ đôi nhóm nhạc đình đám 15& dưới trướng “ông lớn” JYP.

Trong khi đó, Goo Min Chul sinh năm 1998, từng xuất hiện trên chương trình sinh tồn trong quân đội The Iron Squad Season 2 với tư cách thành viên của UDT (Đội phá dỡ dưới nước) của lực lượng tác chiến đặc biệt Hải quân Hàn Quốc. Bên cạnh đó, anh còn mở 1 nhà hàng BBQ ngay tại Seoul sau 1 khoảng thời gian rời xa các chương trình truyền hình.



Jamie Park là quán quân mùa đầu tiên của chương trình Kpop Star, từng hoạt động dưới trướng “ông lớn” JYP. Ảnh: Nate



Goo Min Chul là thí sinh xuất hiện trên chương trình sinh tồn trong quân đội The Iron Squad Season 2. Ảnh: X

Hòa Minzy đáp thẳng: "Em có đăng ảnh nhạy cảm gì đâu chị?"
Tags

sao hàn

ngoại tình

Jamie Park

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:16
Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

01:04
7 nhân viên quán ăn say ngủ, sáng dậy xem camera phát hiện cảnh tượng sợ hãi

00:48
6 ô tô dính chặt vào nhau khi đổ dốc cầu, giao thông tê liệt suốt đêm

00:49
Vì sao cựu thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng bị khởi tố trong vụ nam sinh lao xuống mương tử vong?

01:13
Hyundai ra mắt xe điện cỡ nhỏ mới, đi gần 500 km/sạc

01:25
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại