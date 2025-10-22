Không tin nổi "bom sex" một thời giờ lại ra nông nỗi này

Trịnh Diễm Lệ từng là "bom sex" nức tiếng xứ Cảng Thơm thập niên 1980-1990. Tuy có nhan sắc xinh đẹp và sự nghiệp rực rỡ, cuộc đời cô lại gặp phải vô vàn biến cố, từ scandal tình ái đến sức khỏe suy kiệt. Cuộc sống hiện tại của Trịnh Diễm Lệ thảm đến mức công chúng không khỏi xót xa.

Từ cô bé có tuổi thơ sóng gió đến ngôi sao truyền hình và "bom sex" 18+

Trịnh Diễm Lệ sinh năm 1972 và lớn lên trong một gia đình bất hạnh: cha nghiện rượu, mẹ mê cờ bạc, dẫn đến không khí gia đình thường xuyên căng thẳng và lạnh lẽo. Từ nhỏ, Trịnh Diễm Lệ đã sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m65, làn da trắng mịn và khuôn mặt sắc sảo, giúp cô nhanh chóng được chú ý trong ngành giải trí. Năm 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên do đài TVB tổ chức và chính thức bước chân vào showbiz. Đây là bước ngoặt lớn, biến cô từ một thiếu nữ bình thường thành ngôi sao triển vọng.

Trịnh Diễm Lệ đẹp chuẩn "nàng thơ" lúc mới vào nghề

Sự nghiệp của Trịnh Diễm Lệ khởi đầu đầy hứa hẹn tại TVB. Cô nhanh chóng được giao các vai diễn trong sáng, dịu dàng trong các bộ phim truyền hình như Hiệp Khách Hành (hợp tác với Đặng Tụy Văn và Lương Triều Vỹ), Phong Lưu Phụ Tử Binh, Đại Đường Danh Bộ, và Lộc Đỉnh Ký (vai một trong những bà vợ của Lương Triều Vỹ).

Với diễn xuất tự nhiên và nhan sắc "không góc chết", cô được giới chuyên môn đánh giá cao, thậm chí được nhà văn Kim Dung khen ngợi. Thập niên 1990, Trịnh Diễm Lệ trở thành biểu tượng gợi cảm, sánh ngang với Thư Kỳ hay Chung Lệ Đề, và được kỳ vọng là tương lai của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Trịnh Diễm Lệ có sự nghiệp triển vọng

Tuy nhiên, khi các vai diễn dần mất sức hút và TVB ưu ái gương mặt mới, Trịnh Diễm Lệ rẽ hướng sang dòng phim "mát mẻ" và 18+ để duy trì danh tiếng. Cô chấp nhận đóng cảnh nóng và khỏa thân, đạt được thành công thương mại. Nữ diễn viên cũng thay đổi hình ảnh từ ngây thơ sang gợi cảm táo bạo, đóng nhiều phim nóng hơn, được mệnh danh là "ngôi sao phim 18+ đẹp nhất" màn ảnh Hoa ngữ.

Quyết định này giúp cô nổi tiếng hơn nhưng cũng khiến sự nghiệp tuột dốc khi dòng phim cấp ba thoái trào vào những năm 2000. Cô chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc) nhưng không còn chỗ đứng, dần rút lui khỏi showbiz. Sau khi rời làng giải trí, Trịnh Diễm Lệ thử sức kinh doanh nhà hàng hạng sang nhưng thất bại, dẫn đến nợ nần và phải làm các công việc chân tay như biểu diễn quán bar, phục vụ quán đồ ăn nhanh, quét dọn cửa hàng với lương thấp.

Trịnh Diễm Lệ đổi hình tượng gợi cảm để đóng phim 18+

Những biến cố thay đổi cuộc đời

Cuộc đời Trịnh Diễm Lệ gắn liền với hàng loạt biến cố đau thương. Scandal lớn nhất là năm 1994, khi tham gia phom 18+, cô bị đạo diễn ép khỏa thân hoàn toàn dù hợp đồng chỉ quy định lộ một phần cơ thể. Trịnh Diễm Lệ phản ứng dữ dội, tạt nước vào mặt đạo diễn tại họp báo và bật khóc trước ống kính. Một số nguồn còn cho biết nữ diễn viên bị cưỡng bức trên phim trường hai lần, khiến cô rơi vào tuyệt vọng.

Scandal tình ái nổi bật là mối quan hệ với đại gia Hoàng Nhậm Trung (hơn cô 32 tuổi), ban đầu là cha nuôi nhưng sau thành người tình. Ông hỗ trợ cô kinh tế, giúp mở nhà hàng, nhưng năm 2004, ông qua đời vì bạo bệnh, để lại Trịnh Diễm Lệ trắng tay và trầm cảm. Sau đó, cô còn bị bạn trai kém tuổi lừa gạt, dẫn đến mất hết tài sản.

Trịnh Diễm Lệ bên "cha nuôi"

Những năm gần đây, sức khỏe Trịnh Diễm Lệ suy kiệt do chứng biếng ăn và trầm cảm, sụt cân nghiêm trọng (chỉ còn 40kg), nhiều lần nhập viện cấp cứu vì kiệt sức. Năm 2022 và 2023, cô phải điều trị đặc biệt, thậm chí ngất xỉu.

Cuộc sống hiện tại cô đơn, bệnh tật và mưu sinh khó khăn

Ở tuổi 53 (năm 2025), Trịnh Diễm Lệ sống lặng lẽ, cô đơn tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô không có chồng con, không người thân bên cạnh. Cô ngưng dùng mạng xã hội từ nhiều tháng qua, chỉ làm bạn với thú cưng như chim và mèo. Sức khỏe kém khiến "bom sex" 1 thời thất nghiệp, không thể làm việc ổn định. năm 2018, nữ diễn từng sang Việt Nam mở quán cà phê nhỏ cùng bạn bè, đi về giữa hai nơi để quản lý, nhưng kinh doanh ế ẩm dẫn đến lao đao tài chính.

Đầu năm 2025, cô tìm được việc mới nhưng bị chèn ép và sa thải bất công, khiến cô bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội. Hiện tại, cô tập trung điều trị bệnh, giữ tinh thần lạc quan nhưng ngoại hình xuống sắc rõ rệt: gầy gò, tóc bạc, khó nhận ra so với mỹ nhân rực rỡ ngày xưa. Cuộc đời thăng trầm của Trịnh Diễm Lệ khiến nhiều người hâm mộ xót xa, hy vọng cô sớm vượt qua khó khăn.

Trịnh Diễm Lệ thất nghiệp, bị bệnh tật dày vò