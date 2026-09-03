Không tìm thấy tài khoản Huyền Huho

Hiện tại cả 2 tài khoản TikTok và 1 tài khoản Facebook của Huyền Huho đều ở trạng thái không tìm thấy.

Huyền Huho (Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1988) là một trong những nhà sáng tạo nội dung khá quen thuộc với những video về ẩm thực Tây Bắc. Có một thời gian, cô được chú ý không chỉ bởi các nội dung về cuộc sống vùng cao mà còn bởi hoạt động kinh doanh đặc sản Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, cùng các sản phẩm handmade như dầu gội sả gừng và trắc bá diệp, son dưỡng...

Huyền Huho (Ảnh: FBNV)

Thời gian gần đây, những tìm kiếm liên quan đến Huyền Huho như “Huyền Huho là ai?”, “Huyền Huho thịt trâu sấy”, “Huyền Huho quán nướng”... lọt vào danh sách tìm kiếm phổ biến. Tuy nhiên, giữa lúc cái tên Huyền Huho được tìm kiếm, TikToker không có cập nhật mới.

Thay vào đó, cư dân mạng phát hiện không còn tìm thấy các tài khoản mạng xã hội của Huyền Huho. Cụ thể, tài khoản TikTok Huyền Huho Daily với khoảng 1,1 triệu người theo dõi, tài khoản TikTok Huyền Huho với hơn 382.000 người theo dõi và tài khoản Facebook với khoảng 283.500 người theo dõi đều ở trạng thái: “Không thể tìm thấy tài khoản này” hoặc “Bạn hiện không xem được nội dung này”.

Truy cập vào các đường link dẫn đến tài khoản Huyền Huho đều không tìm thấy tài khoản (Ảnh chụp màn hình)

Cập nhật vào ngày 28/8 vừa qua vẫn tìm thấy tài khoản Huyền Huho như bình thường (Ảnh chụp màn hình)

Việc không thể tìm thấy tài khoản này khiến nhiều người để lại bình luận thắc mắc dưới các video liên quan đến Huyền Huho. Đồng thời, trên TikTok cũng đang xuất hiện nhiều tài khoản mang tên và hình ảnh Huyền Huho nhưng chủ yếu đăng lại video cũ. Vì vậy nhiều người cho rằng đây không phải là tài khoản chính chủ.

Thắc mắc từ cư dân mạng

Nhiều tài khoản dùng tên và đăng ảnh Huyền Huho (Ảnh chụp màn hình)

Về phía Huyền Huho, hiện chưa rõ lý do khiến các tài khoản mạng xã hội của cô đồng loạt không thể tìm thấy.

Huyền Huho tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1988, quê Lào Cai. Cô được biết đến trên TikTok qua những video về cuộc sống đời thường, ẩm thực và đặc sản Tây Bắc.

Hình ảnh căn bếp, khu vườn ở quê nhà cùng những món ăn vùng cao trở thành nội dung quen thuộc trên trang cá nhân của Huyền Huho, giúp cô xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể.

Thịt trâu gác bếp là sản phẩm gắn liền với tên tuổi của Huyền Huho. Từ những video chia sẻ cách làm đặc sản Tây Bắc, cô chuyển sang kinh doanh và cùng Hoàng Chung Học xây dựng Huho Food. Tháng 5/2022, Huyền chính thức bán đặc sản Tây Bắc qua TikTok, livestream và các sàn thương mại điện tử.

Huho Food từng có giai đoạn tăng trưởng mạnh. Theo thông tin được đội ngũ sáng lập giới thiệu trên Shark Tank Việt Nam mùa 6, sau khoảng 5 tháng hoạt động, doanh số Huho tăng gấp 10 lần, đạt 15 tỷ đồng. Năm 2022, doanh thu được công bố khoảng 60 tỷ đồng, với biên lợi nhuận ròng sau thuế 20%. Đến tháng 10/2023, doanh số lũy kế của Huho Food đạt khoảng 70 tỷ đồng và startup đặt mục tiêu doanh số cả năm 150 tỷ đồng.

Tại Shark Tank Việt Nam mùa 6, sau thương lượng, startup Huho Food nhận được cam kết đầu tư 25 tỷ đồng đổi lấy 20% cổ phần.

Huyền Huho giới thiệu sản phẩm trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 (Ảnh: Shark Tank Việt Nam)

Hoạt động của Huho Food hiện đã có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây. Các sản phẩm thịt trâu gác bếp Huho không còn xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử, fanpage “Thịt trâu gác bếp Huyền Huho” đã khóa. Khoảng một năm nay, Huyền cũng không còn đăng video liên quan đến sản phẩm này.

Trước đó, Huyền Huho thường xuyên xuất hiện với các video bán hàng, livestream và giới thiệu sản phẩm. Sau này, nội dung của cô chủ yếu xoay quanh cuộc sống hàng ngày, nấu các món đặc sản vùng cao, làm đẹp và thực hiện thêm công việc affiliate bằng cách gắn link một số sản phẩm.