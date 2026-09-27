Không tìm được việc, người đàn ông đi bộ từ Hà Nội về Lào Cai: Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Trong quá trình đi bộ về quê nhà, do hết tiền sinh hoạt, ông đã bán chiếc điện thoại cá nhân nên không còn phương tiện liên lạc với người thân.

Người đàn ông được nhắc tới là Lục Văn Thắm, sinh năm 1976, quê xã Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Theo thông tin từ công an xã Đào Xá (Phú Thọ), ông Thắm trước đó xuống Thái Bình tìm việc làm. Tuy nhiên, do không tìm được việc, ông quyết định trở về quê nhà.

Trong quá trình di chuyển, do hết tiền sinh hoạt, ông đã bán chiếc điện thoại cá nhân nên không còn phương tiện liên lạc với người thân. Không có tiền để tiếp tục đi xe, ông Thắm lựa chọn đi bộ từ khu vực Bến xe Giáp Bát về quê. Sau khi đi bộ một quãng đường dài, đến địa phận xã Đào Xá (Phú Thọ), do quá mệt, ông Thắm dừng lại nghỉ.

Đúng thời điểm này, tổ công tác Công an xã Đào Xá đang trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn thì phát hiện thấy ông Thắm có dấu hiệu mệt mỏi, gặp khó khăn trên đường. Tổ công tác đã chủ động tiếp cận, hỏi thăm và tìm hiểu hoàn cảnh.

Người đàn ông đi bộ từ Hà Nội về quê nhà do không tìm được việc. (Nguồn: Công an xã Đào Xá, Phú Thọ)

Qua trao đổi, được biết hoàn cảnh gia đình ông Thắm còn nhiều khó khăn. Ông đã ly hôn từ năm 2014, có hai người con trai, trong đó một người đã mất do tai nạn; người con còn lại hiện đang lao động tại Hà Nội. Tại quê nhà, ông Thắm đang sinh sống cùng bố đẻ, năm nay 91 tuổi.

Trước hoàn cảnh trên, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đào Xá đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần kinh phí và tìm phương tiện phù hợp để giúp ông Thắm tiếp tục hành trình trở về quê. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, ông Thắm có điều kiện tiếp tục di chuyển an toàn, sớm trở về với gia đình.