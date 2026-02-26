Không thể tin nổi chuyện này có thể xảy đến với Mỹ nhân Giày Thủy Tinh

Tối 25/2, tờ Isplus đưa tin, nữ minh tinh Giày Thủy Tinh Kim Gyu Ri hiện đang phát điên khi bỗng dưng trở thành nạn nhân của loạt tin đồn ác ý. Theo đó, trên mạng những ngày gần đây bỗng rộ lên tin đồn Kim Gyu Ri khiến quán lòng bò của 2 thành viên Lee Ha Neul - Jeong Jae Yong nhóm nhạc DJ Doc bị đình chỉ hoạt động trong vòng 2 tháng sau khi tới đây ca hát nhảy múa um sùm.

Trên trang cá nhân, Kim Gyu Ri khẳng định thông tin nói trên hoàn toàn sai sự thật. Nữ diễn viên phẫn nộ, "nổi trận lôi đình" vì những tin tức bịa đặt, sai sự thật như vậy có thể khiến mối quan hệ giữa cô và 2 thành viên DJ Doc trở nên rạn nứt.

Trong bài đăng mới, nữ nghệ sĩ họ Kim bày tỏ sự bức xúc cực độ: "Tôi đã rất sốc khi đọc được thông tin nói trên nên đã vội đi hỏi thăm tình hình. Vì quá lo lắng, tôi đã liên lạc trực tiếp với anh Lee Ha Neul và được thông báo rằng nhà hàng vẫn đang hoạt động bình thường. Rõ ràng có những kẻ đang cố tình tạo sóng gió đây mà".

Kim Gyu Ri phát điên khi bỗng dính tin đồn làm quán ăn của Lee Ha Neul và Jeong Jae Yong bị đóng cửa trong 2 tháng. Ảnh: Naver

Song song với đó, nữ minh tinh Giày Thủy Tinh đã gửi đi thông điệp tuyên chiến đến những cư dân mạng tung tin ác ý về cô: "2 anh Lee Ha Neul và Jeong Jae Yong khẳng định sẽ khởi kiện những kẻ tung tin sai sự thật và thao túng bình luận. Những đối tượng này không chỉ gây cản trở tới hoạt động kinh doanh của quán mà còn liên tục công kích cá nhân 1 cách ác ý. Tôi cũng sẽ chụp lại những bằng chứng về những kẻ để lại bình luận ác ý trên kênh của mình và chuyển giao cho 2 anh Lee Ha Neul - Jeong Jae Yong để hỗ trợ họ trong việc kiện tụng".

Phía quán lòng bò cũng đứng về phía Kim Gyu Ri, vừa ra thông báo khẳng định không có chuyện cửa hàng bị đình chỉ hoạt động: "Chúng tôi xin khẳng định nhà hàng chưa từng phải đón nhận bất kỳ hình thức xử phạt hành chính nào hay bị đình chỉ hoạt động như tin đồn đang lan truyền trên mạng. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang mở cửa kinh doanh bình thường. Thông tin về việc quán bị đình chỉ hoạt động 2 tháng là hoàn toàn sai sự thật. Việc phát tán tin giả là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sinh kế của các nhân viên đang làm việc chăm chỉ và đối tác của chúng tôi, cũng như ảnh hưởng đến những khách hàng của quán. Nhận thấy không thể bỏ qua vụ việc lần này, chúng tôi đã mời luật sư để bắt đầu các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm đáp trả hành vi phát tán thông tin sai sự thật và bôi nhọ danh dự".

Kim Gyu Ri và phía quán ăn tuyên bố nhờ pháp luật xử lý những kẻ tung tin ác ý. Ảnh: Naver

Trên thực tế, Kim Gyu Ri đã nhảy múa ca hát um sùm tại quán ăn của Lee Ha Neul và Jeong Jae Yong và bị 1 số cư dân gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng với nghi vấn kinh doanh biến tướng. Thế nhưng, thanh tra quận chỉ vào kiểm tra và nhắc nhở chứ không buộc quán ngừng hoạt động trong 2 tháng như tin đồn tràn lan trên mạng.

Kim Gyu Ri nhảy múa om sòm trong quán ăn của Lee Ha Neul và Jeong Jae Yong khi tới đây tổ chức họp fan. Sau đó, thanh tra đã tới quán kiểm tra đột xuất và cảnh cáo. Ảnh: Naver

Kim Gyu Ri sinh năm 1979, ra mắt với tư cách người mẫu khi vừa tròn 18 tuổi. Ban đầu, cô dùng tên thật Kim Min Sun để hoạt động trong giới. Tới năm 1998, nữ nghệ sĩ lấn sân diễn xuất bằng vai diễn đầu tay trong sự nghiệp. Cô trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ vai "ác nữ" trong siêu phẩm gây sốt 1 thời Giày Thủy Tinh. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục gây tiếng vai với bộ phim Loveholic hợp tác cùng nam thần đình đám Kangta (H.O.T). Tới năm 2009, cô đổi nghệ danh thành Kim Gyu Ri.