Không thể tin đây là Trần Quán Hy

Những ngày gần đây, mạng xã hội châu Á xôn xao khi hình ảnh mới nhất của Trần Quán Hy bất ngờ leo hotsearch mạng xã hội Weibo. Không phải vì một dự án nghệ thuật hay phát ngôn gây sốc, mà vì… ngoại hình lão hóa thấy rõ: gương mặt đầy nếp nhăn sâu, râu ria xồm xoàm. Nhiều người không khỏi giật mình, bởi trong ký ức số đông, Trần Quán Hy vẫn là “bad boy” phong trần, bất cần và cực kỳ cuốn hút của đầu những năm 2000.

Điều khiến công chúng càng bất ngờ hơn là khi nhìn lại tuổi thật của anh: sinh năm 1980 – tức là 46 tuổi, thậm chí nhỏ tuổi hơn nhiều nam thần cùng thời như Hoắc Kiến Hoa, Huỳnh Hiểu Minh hay Cận Đông. Vậy vì sao Trần Quán Hy lại trông “già nhanh” đến thế?

Hình ảnh mới của Trần Quán Hy gây ngỡ ngàng. Ảnh: Weibo

Nổi sớm – già sớm trong ký ức công chúng

Trần Quán Hy bước vào làng giải trí từ cuối thập niên 1990 và nhanh chóng trở thành biểu tượng nổi loạn của giới trẻ châu Á. Khi mới ngoài 20, anh đã là sao hạng A, phủ sóng điện ảnh, âm nhạc, quảng cáo với hình ảnh ngông nghênh, tự do và đầy năng lượng. Chính vì nổi quá sớm, hình ảnh “tuổi trẻ rực rỡ” của Trần Quán Hy bị đóng khung rất sâu trong trí nhớ công chúng.

Khi một ngôi sao gắn liền với thời thanh xuân quá đậm nét, sự thay đổi ngoại hình theo thời gian – vốn là điều tự nhiên – lại trở thành cú sốc thị giác. Công chúng không quen nhìn Trần Quán Hy già đi, bởi trong ký ức tập thể, anh gần như… không được phép già.

Hình ảnh Trần Quán Hy trẻ trung ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Ảnh: Weibo

Giải nghệ sớm và “đứt gãy” hình ảnh

Sau scandal ảnh nóng chấn động năm 2008, Trần Quán Hy gần như rút lui khỏi showbiz Hoa ngữ chính thống. Anh giải nghệ sớm, không còn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh hay thảm đỏ – nơi ánh sáng, make-up, filter và đội ngũ hậu kỳ giúp nghệ sĩ “đóng băng tuổi tác”. Trần Quán Hy cũng không còn phải duy trì ăn kiêng, dưỡng da nghiêm ngặt mà lựa chọn sống thoải mái hơn, nên diện mạo của anh không thể so với những người đồng nghiệp cũ vẫn đang hoạt động tại showbiz.

Việc rời khỏi guồng quay giải trí khiến hình ảnh của anh bị “đứt gãy”. Công chúng không được chứng kiến anh dần dần già đi, mà chỉ được xem những bức ảnh nhỏ giọt với khoảng cách khá xa. Mỗi lần xuất hiện, anh lại tạo cảm giác như… già đi một đoạn dài. Do đó, chỉ cần một bức ảnh đời thường, cam thường, không chỉnh sửa, Trần Quán Hy lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.

Trần Quán Hy rời xa showbiz nên không còn chăm chút ngoại hình. Ảnh: Weibo

So sánh gây sốc với Ngô Kiến Hào

Điều khiến câu chuyện bùng nổ hơn cả là khi cư dân mạng đặt Trần Quán Hy cạnh Ngô Kiến Hào – thành viên nhóm F4. Dù Ngô Kiến Hào đã gần 50 tuổi, ảnh chụp cam thường của anh lại cho thấy ngoại hình săn chắc, gương mặt gọn gàng, phong độ đáng kinh ngạc.

Sự tương phản này khiến nhiều người “hết hồn”, bởi trong quá khứ, Ngô Kiến Hào từng bị chê là kém sắc nhất F4, trong khi Trần Quán Hy lại là nam thần đẹp trai chuẩn mực được săn đón. Thời gian đã đảo chiều vị thế nhan sắc của hai biểu tượng nam giới một thời.

Ngô Kiến Hào hơn Trần Quán Hy 2 tuổi nhưng lại trẻ trung hơn rất nhiều. Clip: Weibo

Thời trẻ, Ngô Kiến Hào bị chê bai nhan sắc nhưng anh đã chứng minh "gừng càng già càng cay". Ảnh: Weibo

Công bằng mà nói, Trần Quán Hy không già nhanh, anh chỉ là già một cách chân thực. Không filter, không níu kéo hình ảnh nam thần, không che giấu dấu vết thời gian – điều hiếm thấy trong giới giải trí châu Á vốn ám ảnh bởi tuổi trẻ.

Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng lứa chọn cách “đóng băng tuổi tác”, Trần Quán Hy lại để thời gian đi qua gương mặt mình một cách tự nhiên. Và chính sự đối lập đó khiến anh trở nên lạc lõng khi xuất hiện giữa một thế giới toàn mỹ nam “không tuổi”.

