Không thể tin đây là nhan sắc và vóc dáng thật của mỹ nhân U45 được giới CEO cả nước bảo vệ bằng mọi giá

Ngày 27/4, tờ Sohu đưa tin Vương Tâm Lăng chia sẻ loạt ảnh tập gym lên trang cá nhân. Ngay lập tức, khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và vóc dáng thon thả, cân đối với vòng eo nhỏ nhắn đến khó tin của nữ thần thanh xuân xứ Đài. Ở tuổi 44, Vương Tâm Lăng vẫn giữ được nhan sắc gần như không thay đổi so với thời chập chững vào showbiz. Cô như bị thời gian bỏ quên, khiến nhiều người không khỏi thốt lên Cbiz lại xuất hiện thêm một “ma cà rồng” mới.

Hàng loạt blogger xứ Trung cũng rần rần chia sẻ những hình ảnh mới nhất của người đẹp sinh năm 1982. Nhờ những tấm hình này mà cụm từ "Vẻ đẹp tuổi 44 của Vương Tâm Lăng", "Nữ thần phòng tập gym Vương Tâm Lăng" bất ngờ lọt top hotsearch Weibo, thu hút được vô vàn sự quan tâm và chú ý của Cnet. Với vẻ đẹp "bất biến", U45 vẫn rạng rỡ ngọt ngào như thiếu nữ đôi mươi bảo sao Vương Tâm Lăng mãi là tình đầu khắc cốt ghi tâm trong lòng cánh đàn ông toàn Trung Quốc.

Làn da mịn màng, đường nét thanh tú và thần thái trong trẻo, ngọt ngào của Vương Tâm Lăng khiến nhiều người chẳng tin cô năm nay đã 44 tuổi. Ảnh: Sina.

Vóc dáng cân đối, thon thả, vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ của nữ thần thanh xuân Cbiz. Ảnh: Sohu.

Thần thái trẻ trung, năng lượng tích cực của Vương Tâm Lăng giúp cô trông như chỉ mới ngoài 20, dù thực tế đã ở ngưỡng U45. Ảnh: Sohu.

"Tình đầu quốc dân" được giới CEO bạc tỷ khắp Trung Quốc hậu thuẫn

Vương Tâm Lăng sinh năm 1982, là nữ thần thanh xuân huyền thoại của Cbiz. Cô sở hữu nhiều bản hit quốc dân như Love You, Honey, Cyndi Loves You, When You’re Lonely You’ll Think Of Me, Rainbow Smile … Song song với âm nhạc, Vương Tâm Lăng còn lấn sân đóng phim và là nữ chính quen mặt của phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) như Tình Cờ, Đào Hoa Tiểu Muội, Mỹ Lạc Cố Lên!, Love Keeps Going, Heaven's Wedding Gown...

Cô là một trong "Tứ đại giáo chủ" của ngành giải trí Đài Loan, cùng Dương Thừa Lâm, Thái Y Lâm, Trương Thiều Hàm. Người đẹp này còn định hình hẳn một trường phái “sweet pop” gắn liền với tên tuổi của mình và được mệnh danh là "giáo chủ ngọt ngào".

Tháng 5/2022, cái tên Vương Tâm Lăng phủ sóng truyền thông Trung Quốc sau màn trình diễn ca khúc kinh điển Yêu Anh trong show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Tiết mục khơi gợi ký ức thanh xuân cho nhiều người hâm mộ trung niên, đặc biệt nam giới đã trở thành hiện tượng mạng, tạo cơn sốt khắp các nền tảng MXH với vô vàn clip cover hay reaction. Theo tờ Sohu, cát-xê của ngôi sao xứ Đài tăng gấp 3 lần sau khi trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc, từ 1 triệu NDT/quý (3,8 tỷ đồng) tăng lên 3 triệu NDT/quý (11,5 tỷ đồng).

Cô cũng là mỹ nhân có fandom giàu nhất showbiz với hội fan boy toàn CEO công nghệ, chủ tịch ngân hàng, đại gia bất động sản... Họ sẵn sàng chi tiền tỷ để đu idol và bảo vệ mỹ nhân họ Vương bằng mọi giá. Theo các nguồn tin, trong thời điểm về đích nước rút của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3, một số cổ đông và nhà đầu tư liên quan đến Mango TV là fan lâu năm của Vương Tâm Lăng đã gây áp lực tài chính, dọa rút vốn đầu tư nếu NSX dám loại nữ thần của họ.

Vương Tâm Lăng là một trong những nữ thần thanh xuân huyền thoại trong lòng biết bao thế hệ. Cô sở hữu fandom giàu nhất showbiz với toàn tổng tài, CEO tập đoàn. Ảnh: Sina.

Về đời tư, bạn trai gần nhất của Vương Tâm Lăng là doanh nhân công nghệ Lam Uý Văn. Họ yêu nhau từ năm 2017, nhưng sau đó chia tay vào năm 2022 vì bị gia đình Lam Úy Văn phản đối.

Người đẹp tan vỡ với doanh nhân công nghệ Lam Uý Văn vì bị gia đình nhà trai cấm cản. Ảnh: Sohu.

Cô hiện được cho là có mối quan hệ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" với Anh Trai Chông Gai Ngô Khắc Quần. Tháng 2 vừa qua, cặp sao bị bắt gặp đi ăn tối với bạn bè rồi về biệt thự riêng của Vương Tâm Lăng.

Thực tế, đây không phải lần đầu Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng bị cho là có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với nhau. Cách đây 19 năm, họ từng vướng nghi vấn hẹn hò sau khi "Giáo chủ ngọt ngào" công khai sáng tác bài hát tặng Ngô Khắc Quần. Đến tháng 9/2024, cặp đôi bị bắt gặp kè kè bên nhau ở sân bay. Tháng 12 cùng năm, họ có tiết mục hát song ca đầy tình tứ tại sự kiện Đêm nhạc giao thừa mừng năm mới 2026 của Bilibili.

Theo nguồn tin trong giới, Ngô Khắc Quần sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Vương Tâm Lăng định cư ở Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, mỗi khi nữ ca sĩ có lịch trình ở Trung Quốc đại lục, dù bận rộn đến thế nào, Ngô Khắc Quần cũng dành thời gian tháp tùng Vương Tâm Lăng. Gần đây, họ còn cùng sang Ý du lịch và bị soi dùng đồ đôi.

Vương Tâm Lăng và Ngô Khắc Quần được cho là đang bí mật yêu đương. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu