Không thể tin cặp đôi cực phẩm visual này đã yêu nhau: Nhà trai vừa đẹp vừa quyền lực, nhà gái trời sinh làm đại minh tinh

Mới đây, thông tin về drama mới của ENA mang tên Climax đã khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên, khi xác nhận dàn diễn viên chính gồm Ju Ji Hoon, Ha Ji Won, Nana, Oh Jung Se và Cha Joo Young. Đặc biệt, Ju Ji Hoon và Ha Ji Won sẽ là tâm điểm của câu chuyện, tạo nên cặp đôi vừa quyền lực vừa thu hút mọi ánh nhìn.

Dàn diễn viên đỉnh chóp của Climax

Climax là một drama sinh tồn gay cấn, kể về Bang Tae Seob - một công tố viên đầy tham vọng, quyết tâm tham gia vào một băng đảng quyền lực để vươn tới đỉnh cao tại Hàn Quốc. Ju Ji Hoon sẽ hóa thân thành Bang Tae Seob - "ngôi sao công tố" với trí tuệ sắc bén và vẻ ngoài lịch lãm, một người đàn ông vừa quyền lực vừa cuốn hút, khiến khán giả khó rời mắt.

Đối diện với anh là Chu Sang Ah, do Ha Ji Won thủ vai, một minh tinh hàng đầu từng chinh phục màn ảnh Hàn. Sau khi kết hôn, cô bị coi là "đã hết thời", nhưng vẫn giữ nguyên khí chất sang trọng, thần thái tự nhiên và khả năng diễn xuất tinh tế. Sự kết hợp giữa hai minh tinh này hứa hẹn sẽ tạo nên chemistry mạnh mẽ, đưa câu chuyện tình cảm quyền lực - phức tạp lên tầm cao mới.

Bên cạnh họ, Nana sẽ đảm nhận vai Hwang Jung Won, một người bí mật cung cấp thông tin cho Bang Tae Seob và nắm giữ chìa khóa mở ra những bí mật xấu xí của băng đảng. Cha Joo Young vào vai Lee Yang Mi, người vợ thứ hai của chủ tịch tập đoàn WR, trong khi Oh Jung Se sẽ hóa thân thành Kwon Jong Wook, con trai cả của chủ tịch, đang tranh giành chức kế thừa. Dàn cast này không chỉ đa dạng về tài năng mà còn tạo nên sức hút kịch tính với những mâu thuẫn, quyền lực và ham muốn đan xen lẫn nhau.

Đạo diễn Lee Ji Won - người từng đoạt giải Đạo diễn mới tại Baeksang Arts Awards nhờ phim Miss Baek, sẽ dẫn dắt dự án với kinh nghiệm dày dặn trong việc xây dựng cốt truyện chặt chẽ, khai thác tâm lý nhân vật tinh tế và tạo ra những cảnh phim cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối.

Ha Ji Won là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng từ phim hành động đến phim tình cảm. Cô từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như Baeksang Arts Awards và KBS Drama Awards, đồng thời được xem là biểu tượng nhan sắc và tài năng trên màn ảnh Hàn.

Ju Ji Hoon cũng là một diễn viên kỳ cựu, nổi bật với các vai diễn trong Kingdom và nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh khác. Anh được biết đến nhờ khả năng diễn xuất tinh tế, đa dạng vai từ những nhân vật quyền lực đến vai tâm lý phức tạp, và luôn giữ vững vị thế là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc.

Sự kết hợp của Joo Ji Hoon và Ha Ji Won rất được mong đợi

Climax dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2026 trên ENA, hứa hẹn trở thành một trong những drama đáng mong đợi nhất năm. Chemistry giữa Ju Ji Hoon và Ha Ji Won, cùng với kịch bản sinh tồn gay cấn và dàn diễn viên tài năng, chắc chắn sẽ khiến khán giả khó rời mắt.