Không thể phân biệt đây là mỹ nam hay mỹ nữ: Visual chất lừ mê thật sự, chẳng bút nào vẽ nổi

Sina đưa tin nữ diễn viên Lư Dục Hiểu đang miệt mài trên phim trường Hà Bất Đồng Chu Độ (tạm dịch: Sao Không Chung Thuyền Qua Sông) đóng cặp cùng bạn diễn Đàn Kiện Thứ. Trong hậu trường, cô đã có giây phút hóa thân thành chàng thiếu niên trẻ trung tinh nghịch với mái tóc ngắn. Vẻ đẹp phi giới tính của Lư Dục Hiểu nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

Lư Dục Hiểu gây bất ngờ với mái tóc tém như con trai

Nữ diễn viên được khen có vẻ đẹp phi giới tính

Theo đó, khán giả cho rằng sau khi giảm cân Lư Dục Hiểu có vóc dáng khá gầy vì vậy càng giống một thiếu niên mới lớn hơn. Bên cạnh đó, sao nữ sinh năm 1999 còn có khí chất phóng khoáng tươi trẻ, đặc biệt hợp với mái tóc ngắn. Kết hợp với lớp trang điểm trong veo tại nên nhan sắc cực kỳ hút mắt, không hề cảm thấy bất hợp lý.

Thậm chí có người còn yêu cầu một kịch bản song sinh nam - nữ để Lư Dục Hiểu thể hiện

Hình ảnh mới của Lư Dục Hiểu thu hút hàng triệu lượt xem trên Douyin

Theo Sina, thời gian gần đây Lư Dục Hiểu liên tục thử cách phong cách khác nhau và nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả. Chỉ trong một tháng, cô liên tiếp đăng tải các bộ phim trong trang phục nữ hiệp thời Chiến quốc, Đào yêu tinh nghịch, cô gái phong cách Hàn Quốc mơ mộng đầy chất nghệ thuật. Việc giảm cân cũng mang lại cho Lư Dục Hiểu sự tự tin để thực hiện sở thích chụp ảnh.

Đặc biệt, Lư Dục Hiểu được đánh giá rất hợp với tạo hình cổ trang. Cô được yêu thích cũng từ những dự án cổ trang như Vân Chi Vũ hay Nhập Thanh Vân. Trên mạng xã hội, loạt bình luận khen ngợi xuất hiện dày đặc. Không ít người cho rằng Lư Dục Hiểu thực sự đã thăng hạng nhan sắc rõ rệt.

Lư Dục Hiểu chịu khó thay đổi hình ảnh để thoát khỏi tiếng xấu "lôi thôi" ngày xưa

Khả năng thể hiện vai diễn của cô cũng ngày càng thành thục

Lư Dục Hiểu từng được khen dễ thương đáng yêu như nữ thần thanh xuân trong phim học đường Thời Gian Và Anh Vừa Hay Đúng Lúc. Trong Vân Chi Vũ cô được khen có tạo hình đẹp, thậm chí lấn lướt nữ chính Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, thoát khỏi vai diễn, Lư Dục Hiểu lại gây thất vọng với thời trang xuề xòa. Vì vậy, những thay đổi gần đây của Lư Dục Hiểu khiến người hâm mộ rất hài lòng.

Hiện tại, trong các sự kiện lớn hoặc khi đóng phim, Lư Dục Hiểu như biến thành người khác khiến cư dân mạng phải hết lời thán phục. Bản thân Lư Dục Hiểu từng trả lời cô không quan tâm đến việc khán giả đánh giá ngoại hình của mình, nhưng khi vào phim khán giả bất ngờ với vai diễn của cô thì đó mới là niềm vui và mục tiêu cô hướng tới.

Lư Dục Hiểu gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện

Sao Không Chung Thuyền Qua Sông được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tiểu Ngư Kha. Phim lấy bối cảnh thời loạn lạc sau sự kiện Tĩnh Khang thời Nam Tống. Nam chính Tạ Khước Sơn (Đàn Kiện Thứ đóng) vốn là một vị tướng quân phản quốc, dù đầu hàng nước Kim, mang tiếng xấu khắp thiên hạ, nhưng thực chất hắn là quân tình báo hoạt động ngầm. Suốt nhiều năm sống trong doanh trại địch, hắn phải gánh vác trọng trách và sự cô độc.

Nữ chính Nam Y (Lư Dục Hiểu thủ vai), ban đầu chỉ là một kẻ ăn mày nơi loạn thế, vô tình bị cuốn vào mối thù nước hận nhà, số phận gắn liền với Tạ Khước Sơn. Cuối cùng, họ cùng với một nhóm nghĩa sĩ mang trong lòng chí hướng vì thiên hạ, đồng lòng tiếp sức, hoàn thành một nhiệm vụ giải cứu xả thân vì nước, cùng nhau cứu vãn non sông đã tan vỡ.

Tạo hình của Lư Dục Hiểu trong phim mới

Từ khi giảm cân, tạo hình cổ trang của cô được khen ngày càng đẹp hơn

Cả Đàn Kiện Thứ và Lư Dục Hiểu đều được đánh giá là những ngôi sao rất hợp tạo hình cổ trang và có ngoại hình nhan sắc hòa hợp với nhau. Vì vậy, khán giả đều mong chờ dự án sẽ thành công.

Nguồn: Sina