Không thể ngờ Tóc Tiên lại là người như thế này!

Ngay từ khi xuất hiện với vai trò khách mời ở Gia đình Haha, Tóc Tiên trở tâm điểm gây tranh cãi. Sự sôi nổi, năng lượng bùng nổ của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả nhận xét là ồn ào quá mức, thậm chí bị cho là chiếm spotlight của cast chính Ngọc Thanh Tâm. Tuy nhiên, càng về sau, hình ảnh của Tóc Tiên trong chương trình lại dần thay đổi, đặc biệt ở tập cuối vừa lên sóng, cô nhận được không ít lời khen.

Theo đó, vì lịch trình cá nhân nên Tóc Tiên phải rời chương trình sớm hơn một ngày. Thế nhưng thay vì lẳng lặng ra đi, nữ ca sĩ đã để lại ấn tượng vì những việc làm âm thầm vào buổi sáng. Cụ thể, Tóc Tiên đã dậy thật sớm, lặng lẽ dọn dẹp, rồi tự tay xay và pha cà phê trong khi các thành viên còn lại đều đang chìm trong giấc ngủ. Ở những ngày trước, dàn cast có thói quen uống cafe vào buổi sáng, vì thế việc Tóc Tiên tự chuẩn bị trước thức uống cho mọi người rồi mới rời đi khiến nhiều người khen ngợi vì tinh tế

Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng thường thấy trên sân khấu hay thảm đỏ, Tóc Tiên ở những tập sau ở Gia đình Haha lại rất chăm chỉ và gần gũi. Cô nhiều lần xắn tay vào bếp, nấu nướng, cắt thái rau củ, dọn dẹp để san sẻ công việc cùng mọi người. Thậm chí, có lúc Tóc Tiên còn tranh thủ tự tay làm chuối chiên để chiêu đãi vì các thành viên muốn thử món này. Chính sự giản dị, hết mình vì tập thể này đã giúp khán giả có cái nhìn khác, từ ban đầu ngán ngẩm vì ồn ào, đến cuối cùng lại chuyển sang yêu mến, dành nhiều lời khen ngợi cho Tóc Tiên.

Tóc Tiên tạo thiện cảm khi tinh tế thức sớm, pha cafe cho dàn cast rồi mới rời đi

Tóc Tiên xay và pha cafe để dàn cast sau khi thức dậy có thể dùng

Tóc Tiên còn nán lại để chào tạm biệt mọi người và gửi lời hỏi thăm bố mẹ Bùi Công Nam khi biết dàn cast sẽ về thăm nhà nam ca sĩ

Dàn cast cũng thừa nhận Tóc Tiên trong chương trình khác hẳn với hình ảnh mỗi khi gặp nhau ở sân khấu hay sự kiện. Bùi Công Nam bất ngờ vì trái với vẻ "quyền lực" thường thấy, Tóc Tiên lại rất hoà đồng, vui vẻ và hài hước. Jun Phạm thì nhiều lần bất lực vì Tóc Tiên quá "ngại cười", bất kì chuyện gì xảy ra cô đều nở nụ cười nhí nhố. Sau khi Tóc Tiên về trước, dàn cast cũng thừa nhận thấy buồn và thiếu đi tiếng cười, sự nhộn nhịp.

Tóc Tiên được các thành viên của Gia đình Haha vô cùng yêu mến

Ở tập trước, Tóc Tiên còn bật khóc nghẹn ngào khi nghe được hoàn cảnh đáng thương của bé Vy - cháu gái chủ nhà. Trong lúc em bé đang chời đùa, nữ ca sĩ liền chỉ lên trời và nói: "Con có thấy mặt trăng không?". Ngay sau đó, bé Vy đã hồn nhiên đáp lại: "Mặt trăng là mẹ của em ở trên trời đấy!". Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng chất chứa trong đó là cả một câu chuyện buồn. Nghe xong, Tóc Tiên nghẹn giọng, đôi mắt rưng rưng, không thể kìm được cảm xúc. Việc Tóc Tiên xúc động đến mức phải chạy vào bếp chia sẻ lại câu chuyện cho Jun Phạm cũng khiến cho khán giả nhìn thấy một khía cạnh khác của cô.

Thời điểm vướng những tranh cãi ở Gia đình Haha, Tóc Tiên lên tiếng thừa nhận bản thân vốn tính cách sôi nổi, thường dễ phấn khích trước những điều thú vị nên đôi khi biểu cảm có phần "hyper" (tăng động). Cô cho biết giọng nữ cao của mình cũng dễ gây cảm giác hơi chói tai khi hét lên.

Tóc Tiên nghẹn giọng khi nghe em bé nói về mẹ

Giọng ca Ngày Mai cũng cho biết bản năng leader (thủ lĩnh) của mình khá mạnh, từ bé đã quen với việc làm lớp trưởng, nên đôi khi khiến người khác lầm tưởng cô hiếu chiến, hiếu thắng. Tóc Tiên nhấn mạnh cô không hề có ý chiếm spotlight hay làm lu mờ đồng đội, mọi phản ứng chỉ xuất phát từ sự hào hứng tự nhiên. Tóc Tiên khẳng định: "Mình hoàn toàn không có ý chèn ép hay áp đặt ai. Chỉ là đôi lúc năng lượng của mình lấn át khá mạnh những người xung quanh".

Thời điểm đó, Tóc Tiên cũng nói không thể thay đổi hay tiết chế được vì chương trình đã quay xong rất lâu, khán giả chờ sự thể hiện của cô ở những tập sau. Và đến cuối hành trình, Tóc Tiên đã khiến nhiều người quay xe vì không ngờ cô lại dễ thương, gần gũi và thân thiện đến thế.