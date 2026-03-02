Không thể mê nổi cảnh nóng xấu hổ nhất phim Hàn

Không phải cảnh nóng nào trên màn ảnh Hàn cũng khiến khán giả đỏ mặt vì ngọt ngào, rung động. Có những khoảnh khắc được dàn dựng với mục đích tạo kịch tính hay khắc họa tính cách nhân vật, để rồi khi lên sóng khiến người xem vừa ngượng thay, vừa thấy... nổi da gà. Phân cảnh "giường chiếu" trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) chính là đoạn phim nóng không mê nổi đó. Sự sượng trân, dở khóc dở cười của các nhân vật trong cảnh thân mật khiến cảnh phim trở nên đáng nhớ, không chỉ viral trong thời gian chiếu mà còn được netizen đào lại trong thời gian gần đây.

Ngay khi lên sóng, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi nhanh chóng trở thành cái tên được bàn tán sôi nổi nhờ mô típ trả thù tình quen thuộc nhưng có tiết tấu nhanh và kịch tính. Bộ phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên, xoay quanh Ji Won (Park Min Young) - một người phụ nữ mắc bệnh nặng, phát hiện chồng phản bội Min Hwan (Lee Yi Kyung) với chính bạn thân của mình, trước khi bất ngờ xuyên không quay ngược thời gian về 10 năm trước. Từ đây, cô bắt đầu hành trình sửa sai và giành lại quyền kiểm soát cuộc đời.

Tập 1 khép lại bằng cú “twist” quen thuộc: Ji Won tỉnh dậy ở quá khứ, mở ra một ván cờ mới. Sang tập 2, khi nhân vật chính bắt đầu từng bước thay đổi những quyết định từng khiến cô trả giá đắt, bộ phim gây chú ý bởi một cảnh quay tại nhà riêng - nơi chồng cũ bất ngờ xuất hiện và tìm cách tiếp cận cô.

Từ đây, chuỗi hành động tán tỉnh vụng về của nhân vật nam diễn ra với lời lẽ lố bịch, cử chỉ gượng gạo, cao trào là khoảnh khắc anh ta ghì Ji Won xuống giường trong nỗ lực “lấy lòng”. Trong khi đó, Ji Won đã biết rõ sự phản bội của người yêu trong tương lai nên phản ứng của cô thiên về cảnh giác và né tránh. Cùng chung tâm lý của nhân vật nữ chính, người xem vì thế mà cũng trở nên gượng gạo trước khoảnh khắc thân mật bất đắc dĩ này.

Một người cố tình, một người chán ghét, tình huống tưởng như lãng mạn của một đôi tình nhân vì thế mà không thể cảm nổi. Về mặt ý đồ, đây là một phân đoạn mang màu sắc hài hước, được đặt làm tiền đề cho tình huống trớ trêu tiếp theo. Tuy nhiên, cách dàn dựng, nhất là phân đoạn rơi khăn tắm ở cuối cảnh lại khiến không ít khán giả cảm thấy xấu hổ giùm thay cho nhân vật. Thêm vào đó là nhịp cảnh kéo dài, biểu cảm bị đẩy quá mức, trong khi phản ứng của Ji Won - lúc này đã biết rõ bộ mặt thật của người đàn ông trước mặt - càng làm cho không khí trở nên "xịt keo" vô cùng.

Dù vậy, công bằng mà nói, một cảnh nóng "đi vào lòng người" không thể phủ nhận toàn bộ sức hút của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Bộ phim vẫn giữ được nhịp kể cuốn, chủ đề rõ ràng và dành đất diễn tốt cho nữ chính. Riêng phân đoạn giường chiếu nói trên, khi được xem lại vẫn gợi cho khán giả cảm xúc "cringe" như ban đầu.

Nguồn: Koreaboo