Không thể chê nổi mỹ nam Việt mặt búng ra trap boy: Ai đời đẹp quá thể đáng, cười một cái tim hẫng một nhịp

Cách Em 1 Milimet là phim giờ vàng Việt được yêu thích nhất nhì hiện tại. Theo chân hành trình trưởng thành của đám trẻ làng Mây, nay mỗi người đều đang xoay sở với cuộc sống của riêng mình. Điều làm nên sức hút của Cách Em 1 Milimet trên giây là sự phát triển trong mối quan hệ tình cảm của các nhân vật: ai cũng gặp rắc rối, bế tắc và drama "sinh sôi" theo từng tập.

Bên cạnh cặp đôi Viễn (Hà Việt Dũng) - Ngân (Huyền Lizzie), bùng binh tình ái kéo 4 người vào mới "bòng bong" - Thị Tú (Quỳnh Châu), Bách (Huỳnh Anh), Duyên (Hà Bùi) và Hiếu (Lê Hải) - đang là chủ đề hot nhất trên MXH. Và một trong những nhân tố "chốt chặn" góp công lớn gây ra tình cảnh phức tạp này chính là Hiếu.

Hiếu là tổng tài đích thực, giàu có, phong độ và vô cùng sát gái. Khi vừa xuất hiện trên sóng truyền hình, anh chàng bị khán giả chê bai vì bắt cá nhiều tay, thậm chí lén lút quan hệ với Duyên - người yêu của Bách - trong khi đang theo đuổi, tán tỉnh Tú. Tuy nhiên, dân tình đang lũ lượt quay xe bởi càng đi sâu vào mạch truyện, Hiếu lại càng... tử tế và chân thành với Tú.

Mang tiếng là trai đểu, mặt "búng ra trap boy" nhưng Hiếu rất cố gắng thay đổi bản thân để giành được trái tim của Tú. Tập mới nhất cho thấy Hiếu lấy lòng bố mẹ của Tú cực mượt và chân thành. Ghi điểm nhờ tính cách, Hiếu lại sở hữu bộ nhận diện điển trai xuất sắc, nam tính và lịch lãm. Anh chàng luôn lên sóng với ngoại hình chỉn chu, không diện suit thì cũng ăn mặc thời trang, lịch sự. Phải công nhận, Hiếu xứng đáng được 9 điểm, trừ 1 vì quá khứ trăng hoa.

1 chi tiết trên khuôn mặt Hiếu đang khiến hội chị em mê mệt suốt mấy ngày qua là má lúm đồng tiền mỗi khi anh chàng mỉm cười, và trrùng hợp là Tú cũng có cặp má lúm y hệt. Đặc điểm duyên dáng này còn đính kèm với cặp mắt cười ấm áp - không khó hiểu khi khán giả đại chúng "bẻ lái" khét lẹt, thậm chí còn tranh phần của Tú. Vào vai Hiếu, Lê Hải thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên, giọng thoại trầm ấm khiến người xem cũng thấy dễ chịu.

Một số bình luận của netizen:

- Công nhận mặt búng ra trai đểu, mà nhìn thế quái nào cứ hợp với Tú thế nhỉ.

- Nó trap boy nó bánh cuốn lém nghen.

- Làm ơn cho Thị Tú đến với anh Hiếu đi, anh Hiếu giờ hết đểu rồi.

- Ông này cái gì ra cái đó. Yêu ra yêu. Chơi ra chơi. Rõ ràng quan điểm.

- Cái má lúm yêu không cơ chứ, càng nhìn càng mê các bác ạ.

- Tôi ship cặp Hiếu - Tú nhé, Bách mất trí tiếp đi.

Lê Hải, anh sinh năm 1994 và là một gương mặt mới đầy hứa hẹn của màn ảnh Việt. Trước khi góp mặt trong Cách Em 1 Milimet , anh chàng từng gây ấn tượng cho khán giả nhờ vai Chao trong bộ phim Ước Mình Cùng Bay . Nam diễn viên từng có khoảng thời gian bị liệt cả 2 chân, sau đó phải ra nước ngoài chữa trị. Rất may là sau đó, Lê Hải đã dần bình phục và có thể trở lại với công việc diễn xuất. Lê Hải còn từng góp mặt trong MV Gửi Người Yêu Cũ của Hồ Ngọc Hà, được gọi là "Nhậm Gia Luân Việt Nam" khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai.