Không thể chấp nhận được BTC show Về đây bốn cánh chim trời, coi thường khán giả đến thế là cùng!

Tâm điểm MXH hiện tại đang hướng về việc show ca nhạc tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn của Việt Nam đột ngột hoãn giữa lúc đang diễn ra. Việc một chương trình nghệ thuật buộc phải hoãn sát giờ diễn vốn đã là kịch bản không ai mong muốn. Tuy nhiên, điều khiến dư luận và khán giả phẫn nộ nhất trong sự cố của concert Về đây bốn cánh chim trời tối 28/12 tại Hà Nội không chỉ nằm ở kết cục “hoãn show”, mà ở cách ban tổ chức xử lý thông tin. Đặc biệt là chi tiết chương trình vẫn tiếp tục bán vé đến giờ chót, ngay cả khi nguy cơ hủy hoặc hoãn đã hiện hữu rõ ràng. Theo nhiều ghi nhận thực tế từ khán giả, đây chính là “giọt nước tràn ly”, đẩy sự bức xúc lên đến đỉnh điểm và khiến sự minh bạch của BTC bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

Tâm điểm MXH hiện tại đang hướng về việc show ca nhạc tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn của Việt Nam đột ngột hoãn giữa lúc đang diễn ra

Về đây bốn cánh chim trời được giới thiệu là dự án âm nhạc đặc biệt, lần đầu kết nối bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến trong cùng một không gian nghệ thuật. Chương trình được kỳ vọng tái hiện các giai đoạn phát triển khác nhau của âm nhạc Việt, từ buổi bình minh của tân nhạc cho đến đời sống âm nhạc đương đại, với cách tiếp cận mới nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên tác. Chính định vị “dự án nghệ thuật nghiêm túc” này càng khiến khán giả kỳ vọng cao và cũng thất vọng sâu khi sự cố xảy ra.

Về đây bốn cánh chim trời được giới thiệu là dự án âm nhạc đặc biệt, lần đầu kết nối bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam

Theo kế hoạch, concert diễn ra vào tối 28/12 tại Hà Nội. Tuy nhiên, sát thời điểm tổ chức, tin đồn chương trình có nguy cơ bị hoãn do tình hình bán vé không khả quan đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả lo lắng. Chiều cùng ngày, đại diện đơn vị sản xuất khẳng định trên báo chí rằng chương trình “hoàn toàn không có chuyện hoãn hay hủy”. Công tác tổng duyệt vẫn diễn ra, ban tổ chức tiếp tục tái khẳng định đêm nhạc sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Song song với những tuyên bố trấn an này, việc bán vé vẫn được duy trì đến sát giờ G, bất chấp các dấu hiệu bất ổn ngày càng rõ ràng phía sau hậu trường.

Theo phản ánh của nhiều khán giả, ngay trong chiều và đầu tối 28/12, các kênh bán vé vẫn hoạt động

Theo phản ánh của nhiều khán giả, ngay trong chiều và đầu tối 28/12, các kênh bán vé vẫn hoạt động, tiếp tục nhận tiền từ người mua mới. Điều này đồng nghĩa với việc có những khán giả mua vé chỉ vài tiếng, thậm chí chưa đầy một tiếng trước giờ dự kiến khai màn, trong khi nội bộ chương trình được cho là đã đứng trước nguy cơ không thể diễn ra đúng như công bố. Với không ít người, đặc biệt là khán giả trung niên và lớn tuổi - nhóm công chúng chính của chương trình hành động này bị xem là biểu hiện thiếu trách nhiệm, thậm chí mang tính “hốt hụi chót”, đặt lợi ích tài chính lên trên quyền lợi và sự tôn trọng khán giả.

Tại hiện trường, theo ghi nhận thực tế, khi đã quá giờ dự kiến khai màn hơn 30 phút, không có nghệ sĩ nào xuất hiện trên sân khấu

Cơn phẫn nộ tiếp tục gia tăng khi tối 28/12, các nghệ sĩ lần lượt thông báo vắng mặt. Ca sĩ Lê Hiếu đăng tải thông báo không tham gia biểu diễn, nêu rõ lý do xuất phát từ những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức. Không lâu sau, công ty quản lý của Lâm Bảo Ngọc cũng xác nhận chương trình đã bị hủy theo thông báo đơn phương từ phía đơn vị tổ chức là Ngọc Việt Education.

Tại hiện trường, theo ghi nhận thực tế, khi đã quá giờ dự kiến khai màn hơn 30 phút, không có nghệ sĩ nào xuất hiện trên sân khấu. Sau đó, đại diện ban tổ chức mới trực tiếp lên sân khấu xin lỗi và thông báo chương trình buộc phải hoãn. Đáng nói, thông báo này được đưa ra tại chỗ, khi khán giả đã có mặt đông đủ, thay vì một thông tin rõ ràng, kịp thời từ trước. Chỉ sau đó, fanpage của đơn vị tổ chức mới đăng tải thông báo chính thức xác nhận việc hoãn show với lý do “bất khả kháng”.

Tại hiện trường, theo ghi nhận thực tế, khi đã quá giờ dự kiến khai màn hơn 30 phút, không có nghệ sĩ nào xuất hiện trên sân khấu

Nhiều khán giả cho biết họ đã di chuyển từ các tỉnh, thành khác về Hà Nội, đặt vé tàu xe, khách sạn, sắp xếp công việc cá nhân để theo dõi chương trình. Trong số này, không ít người là khán giả lớn tuổi, gắn bó lâu năm với âm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, ít khi tham dự concert và càng không quen với việc phải đối mặt rủi ro. Việc ban tổ chức vẫn bán vé đến giờ chót, rồi thông báo hoãn ngay tại sân khấu, bị xem là hành động coi thường khán giả, đẩy toàn bộ thiệt hại về phía người mua vé.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích ban tổ chức bùng nổ dữ dội

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích ban tổ chức bùng nổ dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng cách làm việc thiếu minh bạch, thông tin chắp vá, liên tục mâu thuẫn và đặc biệt là việc tiếp tục bán vé trong bối cảnh bất ổn khiến sự việc không còn dừng lại ở mức “sự cố tổ chức”, mà tiệm cận với hành vi gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng. Không ít khán giả thẳng thắn gọi đây là biểu hiện “thiếu chuyên nghiệp”, thậm chí so sánh với hành vi lừa đảo khi người mua vé không được cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin trước khi bỏ tiền.

Sự cố của Về đây bốn cánh chim trời đang được xem là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất của đời sống concert Việt Nam thời gian gần đây. Nó không chỉ làm tổn hại niềm tin của khán giả vào một chương trình cụ thể, mà còn đặt ra vấn đề lớn hơn về chuẩn mực tổ chức, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong ngành công nghiệp biểu diễn. Chúng tôi đang liên hệ phía ban tổ chức để làm rõ thêm các thông tin liên quan, đặc biệt là việc bán vé giờ chót và phương án xử lý quyền lợi khán giả sau sự cố này.