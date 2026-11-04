Không thấy về sau giờ tan học, học sinh lớp 3 được tìm thấy tử vong bên suối

Tan học không thấy Phạm Văn Ph. trở về nhà, gia đình báo chính quyền tổ chức tìm kiếm và phát hiện em tử vong bên bờ suối.

Cơ quan chức năng và người dân xã Long Quảng (TP Huế ) vừa phát hiện một học sinh tiểu học tử vong bên bờ suối tại địa phương, nghi do đuối nước.

Nạn nhân được xác định là Phạm Văn Ph. (SN 2017, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Long Quảng), trú tại thôn A Gôn (xã Long Quảng). Được biết, Ph. đang ở với bà nội, bố mẹ đi làm ăn xa.

Khu vực suối nơi lực lượng chức năng phát hiện cháu Phạm Văn Ph. (Ảnh: CTV)

Khoảng 11h ngày 4/11, sau khi tan học, không thấy Ph., gia đình lo lắng trình báo với chính quyền địa phương để tổ chức phối hợp tìm kiếm.

Đến khoảng 14h15 cùng ngày, người dân cùng lực lượng tìm kiếm thấy Ph. bất tỉnh bên bờ suối A Ka (thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng). Mặc dù các lực lượng chức năng và người dân lập tức sơ cứu cấp cứu, tuy nhiên cháu bé không qua khỏi.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Ph. được xác định nghi do đuối nước. Công an xã Long Quảng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo xã Long Quảng đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình cháu Ph. (Ảnh: Quang Long)

Đầu tháng 10/2026 tại Quảng Trị, 2 học sinh rủ nhau xuống thác Ồ Ồ (thôn Làng Vây, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) để tắm và không may bị chết đuối. Trước đó, Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) nhận được tin báo 2 học sinh gồm Trần Gia H. (sinh năm 2010, trú thôn Vĩnh Đông, xã Lao Bảo) và Đỗ Đăng H. (sinh năm 2010, trú thôn Thuận 2, xã Lìa) xuống thác Ồ Ồ để tắm, sau đó mất tích.

Công an xã Lao Bảo lập tức cử người phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đến hiện trường. Sau thời gian dài tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Gia H. và em Đỗ Đăng H.