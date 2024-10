Bài toán về một ứng dụng "all in one" trong công việc

Với tính chất công việc truyền thông luôn cần trao đổi, truyền tải dữ liệu Ngọc Lệ (25 tuổi, Hà Nội) tìm kiếm một ứng dụng tin nhắn có thể giải được "bài toán tổng hợp” về cập nhật thông tin, nhắc lịch làm việc và gửi file không giới hạn.

Sau nhiều lần thử nghiệm làm việc trên các ứng dụng chat khác nhau, Ngọc Lệ nhận ra, những ứng dụng thường dùng để giao tiếp, kết nối với bạn bè không cho phép gửi file với dung lượng quá nặng. Ngược lại, những ứng dụng chat cho phép truyền file dung lượng lớn lại không có khả năng lưu trữ dài hạn.

Tuy nhiên, Lotus có thể đáp số về một ứng dụng “đa zi năng” có thể giải quyết được hầu như các tác vụ trong công việc như chuyên viên truyền thông yêu cầu.

Bởi lẽ, ngoài việc muốn mang đến môi trường chat an toàn hơn hay bảo vệ người dùng, VCCorp – đơn vị phát triển Lotus Chat - đã chủ động xây dựng giải pháp cho một ứng dụng chuyên biệt với những tính năng được phục vụ cho công việc.

Sau một thời gian dùng thử nghiệm ứng dụng Lotus Chat, anh Nguyễn Thiện Minh, Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành trên sàn thương mại điện tử, cũng đánh giá cao tính hiệu quả khi sử dụng Lotus Chat trong công việc.

Tại doanh nghiệp của anh, tất cả các thông tin trong nội bộ đều được gửi qua ứng dụng này. Những tính năng như pin top chỉ định, ghi âm cuộc gọi hay trợ lý ảo nhắc lịch giúp anh và các nhân sự trong công ty có thể nhanh chóng trao đổi, xử lý được khối lượng thông tin không lổ từ các hội nhóm.

Theo anh, trong thời đại hiện nay, việc online gần như là bắt buộc để kết nối, giao tiếp không chỉ trong công việc mà cuộc sống. Thông qua các ứng dụng tin nhắn, người dùng có thể không bỏ lỡ yêu cầu từ sếp, đề bài từ khách hàng, thảo luận chuyên môn với đồng nghiệp...

“Việc tìm ra một ứng dụng chat hữu ích, nhiều tính năng chuyên biệt và phục vụ tốt cho công việc chính là một trong những chìa khóa để quyết định sự thành bại của bất cứ cá nhân, hay doanh nghiệp nào”, anh Thiện nói.

Bởi chỉ khi thông tin được truyền tải một cách nhanh chóng, bảo mật, giao tiếp không bị ngắt quãng, các nhân sự mới có thể xử lý được khối lượng công việc khổng lồ từ những cuộc hội thoại chồng chéo của sếp, đồng nghiệp và đối tác.

Ứng dụng được thiết kế chuyên biệt phục vụ công việc

Thực tế, trên Lotus Chat có những tính năng được thiết kế để cải thiện những tình huống thường gặp nhất trong công việc, giúp mọi thứ thuận tiện, trôi chảy hơn.

Các tính năng như c onvo, ghi âm cuộc gọi, pin top chỉ định … hỗ trợ việc trao đổi, làm việc theo nhóm trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, nhất là với khối lượng thông tin khổng lồ mà bạn phải xử lý mỗi ngày với nhiều nhóm khác nhau.

Lotus Chat giúp bạn bảo vệ thông tin và dữ liệu công việc. Người dùng không lo bị mất data, mất ảnh, mất file. Kho lưu trữ giúp bạn cất các file đang làm dở để về nhà hoặc qua máy khác làm tiếp; lưu giữ nhưng đường link hay data thường xuyên phải dùng để có thể truy cập hoặc chia sẻ nhanh chóng cho bất kỳ ai.

Lotus chat cũng cung cấp cho người dùng một trợ lý nhắc lịch - Lota với chức năng nhắc lịch họp, nhắc deadline. Lota hữu dụng hơn các công cụ nhắc lịch, báo thức khác ở chỗ có thể nhắc theo cả lịch âm và lịch dương. Bạn có thể chat trực tiếp hoặc thêm Lota vào bất kỳ group nào để nhắc lịch cho tất cả mọi người.

“Ứng dụng chuyên biệt phục vụ công việc” là một trong những mục tiêu được đơn vị phát triển Lotus Chat hướng tới khi sáng tạo, nâng cấp ứng dụng.

Ngày 18/10, Lotus Chat sẽ được chính thức ra mắt thời gian dài chạy thử nghiệm. Việc lần tái xuất này, Lotus Chat khẳng định nỗ lực của VCCorp trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ sáng tạo, sản phẩm "made by Vietnam" trên thị trường.