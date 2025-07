Không rõ người chuyển khoản 200 triệu đồng vào tài khoản Techcombank , người phụ nữ liền bảo lưu số tiền: Vài giờ sau có công an liên hệ làm việc

Ngày 11/7, nhận được tin báo của bà Phạm Thị Huệ trú tại tỉnh Ninh Bình về việc chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng đến 1 số tài khoản của người dân trên địa bàn xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Bắc Quang đã tập trung xác minh làm rõ.

Qua triển khai các biện pháp, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng xác định người nhận được số tiền 200 triệu, là chị Nguyễn Thu Thảo, trú thôn Thanh Tân, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Do không thể liên lạc được với người chuyển tiền nhầm nên chị Thảo đã bảo lưu số tiền trên tại ngân hàng, đồng thời liên hệ ngân hàng tìm chủ nhân của số tiền chuyển nhầm.

Thư cảm ơn của chị Phạm Thị Huệ

Theo thư cảm ơn chị Phạm Thị Huệ gửi cơ quan công an, sau khi chuyển khoản nhầm 200 triệu đồng vào tài khoản Techcombank do chị Nguyễn Thu Thảo đứng tên, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, chị đã tới công an xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang trình báo. Chỉ sau 40 phút, cơ quan công an đã xác định được chủ tài khoản nhận tiền, liên hệ hỗ trợ chị Thảo chuyển giao đầy đủ số tiền vào lúc 13h29 phút cùng ngày.

Lực lượng Công an xã đã hướng dẫn chị Nguyễn Thu Thảo làm thủ tục chuyển lại số tiền trên cho chị Phạm Thị Huệ. Hành động của chị Nguyễn Thu Thảo là minh chứng rõ nét về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm, là nghĩa cử cao đẹp cần được lan toả trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp, văn minh.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Tuyên Quang