Không quân Nga được tăng cường sức mạnh với lô chiến đấu cơ Su-35S mới

Hoàng Vân |

Ngày 16/4, tập đoàn nhà nước Nga Rostec thông báo, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã nhận được lô máy bay chiến đấu Su-35S mới.

Chiến đấu cơ Su-35S của Nga.

“Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) vừa bàn giao một lô máy bay chiến đấu đa năng Su-35S mới cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Các máy bay thế hệ 4++ này đã hoàn thành toàn bộ chu trình thử nghiệm tại nhà máy, được các phi công thuộc Bộ Quốc phòng Nga thử nghiệm ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau, và đã bay về sân bay căn cứ của họ”, UAC cho biết trong một thông báo.

“Những chiếc máy bay chiến đấu này nằm trong số những phương tiện bay hiện đại hiệu quả nhất thế giới hiện nay, nắm giữ kỷ lục về số lượng máy bay quân sự đối phương bị đánh chặn.

Máy bay đã chứng minh được khả năng của mình trong thực chiến. Các phi công ghi nhận hiệu suất cao của Su-35S, đây là đánh giá khách quan nhất về trang thiết bị quân sự”, ông Vladimir Artyakov, Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của Rostec, nói.

“Hoàn thành vô điều kiện các đơn đặt hàng mua sắm quốc phòng của nhà nước là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Điều này chủ yếu liên quan đến máy bay tác chiến-chiến thuật.

Việc liên tục cải tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất đảm bảo tốc độ sản xuất cần thiết, đáp ứng nhu cầu của không quân Nga về các hệ thống máy bay tiên tiến”, Giám đốc điều hành UAC Vadim Badekha nhấn mạnh.

Đây là lô hàng Su-35S đầu tiên được Rostec công bố công khai trong năm nay. Năm ngoái, UAC đã giao tổng cộng 7 lô cho Không quân Nga.

Hiện chưa rõ số lượng máy bay Su-35 đang phục vụ trong Không quân Nga, nhưng người ta tin con số này vượt quá 120 chiếc.

Loại máy bay chiến đấu này cũng đã được xuất khẩu sang Trung Quốc và gần đây hơn là sang Algeria, với các báo cáo cho thấy các thỏa thuận với cả Ethiopia và Iran đang được tiến hành.

Máy bay Su-35S được thiết kế bởi Công ty Cổ phần Sukhoi để tham gia vào tất cả các loại mục tiêu trên không trong các trận không chiến tầm xa, tầm gần, cũng như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên biển, bao gồm cả những mục tiêu được phòng không bảo vệ và nằm sâu phía sau tiền tuyến.

Máy bay chiến đấu này được trang bị hệ thống radar mảng quét điện tử thụ động đa chế độ, lai tiên tiến Irbis-E, có khả năng phát hiện và theo dõi tối đa 30 mục tiêu trên không cùng lúc ở tầm bắn lên đến 350km, tấn công tối đa 8 mục tiêu trong số đó.

Nó có thể được trang bị nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa tiên tiến, bao gồm tên lửa không đối không R-37, tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-59, tên lửa chống bức xạ Kh-58, và tên lửa hành trình chống hạm Kh-35.


Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

