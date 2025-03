Không quân Mỹ thử nghiệm và đánh giá trực thăng MH-139A Grey Wolf

Bước nhảy vọt về khả năng

Được Boeing phát triển, Grey Wolf là một biến thể của trực thăng đa năng Leonardo AW139 do Italy chế tạo. MH-139A Grey Wolf được sử dụng cho các cuộc tuần tra an ninh, tìm kiếm và cứu nạn, cũng như vận chuyển nhân sự và hàng hóa; được thiết kế để chở 9 binh lính được trang bị chiến đấu và thiết bị ứng phó an ninh. Vai trò chính của trực thăng là hỗ trợ nhiệm vụ an ninh hạt nhân, thực hiện các cuộc tuần tra trên không gần các căn cứ tên lửa hạt nhân và ứng phó với các tình huống bất trắc ở các tiểu bang Wyoming, Montana, Bắc Dakota, Colorado và Nebraska.

Trực thăng MH-139A Grey Wolf. Nguồn: Army Recognition

Ý định đầu tiên của Không quân Mỹ là mua 84 trực thăng để đảm bảo an ninh và vận chuyển trên khắp các bãi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) rộng lớn, cũng như vận chuyển hàng không các nhà lãnh đạo cấp cao và điều hành tại Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).

Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ (AFGSC) đã tiếp nhận trực thăng MH-139A đầu tiên và đặt tên là "Grey Wolf" vào tháng 12/2019. Ngày 1/9/2023, Lầu Năm Góc đã có Báo cáo mua sắm 14 trực thăng MH-139A Grey Wolf vào chương trình của Không quân, nâng tổng số lên ít nhất 56 chiếc.

Trực thăng MH-139A dài hơn 16 m, có tốc độ bay ổn định là 250 km/h và tốc độ tối đa là 310 km/h, phạm vi hoạt động 415 km không cần tiếp nhiên liệu. Giờ bay tối đa của trực thăng là 3 giờ. Nó có những cải tiến đáng kể so với UH-1N Huey, bao gồm: tốc độ nhanh hơn 50% so với UH-1N, đạt tốc độ hơn 305 km/h; có thể bay xa hơn gần 50%, tới 1.250 km. Nó có thể nâng tải trọng hơn 2.270 kg so với nền tảng tiêu chuẩn và được tích hợp khả năng lái tự động hoàn toàn để giảm khối lượng công việc của phi công.

Thử nghiệm và đánh giá MH-139A Grey Wolf

Không quân Mỹ đã có bước tiến lớn trong việc nâng cấp đội bay của mình bằng các chuyến bay thử nghiệm và đánh giá hoạt động ban đầu (IOT&E) đối với trực thăng MH-139A Grey Wolf. Các cuộc thử nghiệm do Phi đội trực thăng 550 đảm nhận vào cuối tháng 1/2025 được thực hiện để đánh giá hiệu quả, tính phù hợp và khả năng sống sót của trực thăng trong các nhiệm vụ quan trọng.

MH-139A Grey Wolf được thiết kế để thay thế UH-1N Huey - một trực thăng đã phục vụ Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu của Không quân trong nhiều thập kỷ. Với tốc độ, tầm bay, khả năng chuyên chở và các tính năng an ninh tiên tiến được cải thiện, Grey Wolf hứa hẹn khả năng hoạt động vượt trội phù hợp cho an ninh hạt nhân, bảo vệ đoàn xe và các nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp.

Trong giai đoạn đánh giá, Không quân Mỹ đã tiến hành ba chuyến bay thử nghiệm, mỗi chuyến tập trung vào các khía cạnh quan trọng khác nhau của nhiệm vụ. Khả năng hộ tống và bảo vệ đoàn xe mặt đất của Grey Wolf đã được thử nghiệm, tập trung vào hệ thống liên lạc, phối hợp với lực lượng mặt đất và khả năng ứng phó.

Trực thăng được giao nhiệm vụ mô phỏng tình huống ứng phó mối đe dọa, theo đó phải triển khai lực lượng ứng phó chiến thuật đầy đủ và sử dụng vũ khí trên máy bay để chiếm lại và thu hồi các cơ sở phóng trong điều kiện áp lực cao. Mục tiêu cuối cùng của các cuộc thử nghiệm này là đảm bảo rằng Grey Wolf có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả những nhiệm vụ liên quan đến an ninh hạt nhân của Không quân Mỹ mà không làm giảm khả năng của nó.

Các tình huống này yêu cầu MH-139A phải phản ứng nhanh với mối đe dọa được mô phỏng, theo sự leo thang nhanh chóng của một sự cố an ninh hạt nhân. Trực thăng được đánh giá dựa trên thời gian phản ứng, khả năng cất cánh nhanh chóng và khả năng mang theo toàn bộ tải trọng ứng phó chiến thuật, hoàn chỉnh với vũ khí của riêng nó. Các bài kiểm tra này nhằm xác định xem MH-139A có đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt hay không.

Nếu thành công, nó sẽ được chính thức tham gia nhiệm vụ an ninh hạt nhân của AFGSC và loại biên UH-1N Huey tại Căn cứ Không quân Malmstrom. Khi đó MH-139A sẽ chính thức đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng, bao gồm: bảo vệ các địa điểm phóng tên lửa hạt nhân; cung cấp an ninh phản ứng nhanh cho các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM); thực hiện các hoạt động vận chuyển VIP và nhân sự.

Quá trình chuyển đổi từ UH-1N Huey sang MH-139A Grey Wolf là một bước quan trọng trong việc hiện đại hóa đội bay an ninh hạt nhân của Không quân Mỹ. Khả năng nâng cao của trực thăng này dự kiến sẽ cải thiện đáng kể khả năng sẵn sàng hoạt động, đảm bảo Không quân Mỹ được trang bị để bảo vệ cơ sở hạ tầng răn đe hạt nhân của mình. Bằng cách sử dụng trực thăng MH-139A Grey Wolf, Không quân Mỹ đảm bảo rằng các nhiệm vụ phòng thủ chiến lược vẫn được trang bị những chiếc trực thăng tiên tiến nhất, đáng tin cậy nhất và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong nhiều năm tới.