Vào khoảng 10h45 ngày 3/12, một máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon một chỗ ngồi thuộc Phi đội Thử nghiệm 412 tại Căn cứ Không quân Nellis ở Nevada đã bị rơi gần Trona, quận San Bernardino, California. Máy bay rơi cách Trona khoảng 24 km về phía đông bắc, tại một khu vực dân cư thưa thớt của sa mạc Mojave.

Không quân Mỹ mất thêm máy bay chiến đấu F-16

Hiện trường vụ tai nạn máy bay.

Theo thông tin từ phòng báo chí của Phi đoàn Không vận 99 Nellis, phi công đã kịp thời nhảy dù và nhanh chóng được đội tìm kiếm cứu nạn trực thăng HH-60G Pave Hawk cứu hộ. Phi công chỉ bị thương nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra.

Vụ tai nạn xảy ra trong một chuyến bay huấn luyện theo lịch trình. Các mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trên diện tích khoảng 300 m2.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ. Một ủy ban điều tra đã được thành lập, bao gồm đại diện của không quân, Lockheed Martin và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Đây là sự cố thứ ba liên quan đến máy bay F-16 tại Căn cứ Không quân Nellis trong năm năm qua và là sự cố thứ hai trong năm 2025.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

Máy bay được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, cho phép nó đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.