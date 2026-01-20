HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Không quân Israel duy trì ưu thế tuyệt đối khi nhận thêm loạt tiêm kích F-35

Sao Đỏ |

 Không quân Israel đã bổ sung vào lực lượng chiến đấu của mình các tiêm kích F-35I Adir thuộc thế hệ thứ năm.

Thông tin này đã được cơ quan báo chí của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chính thức công bố. Các máy bay mang số hiệu đuôi 978, 979 và 983 đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Nevatim vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2026.

Không quân Israel củng cố sức mạnh với loạt tiêm kích F - 35 i Adir mới - Ảnh 1.

Những chiếc tiêm kích mới được gửi đến từ Hoa Kỳ theo hợp đồng với Tập đoàn Lockheed Martin. Ngay sau khi hạ cánh, bộ phận dịch vụ kỹ thuật đã bắt đầu tích hợp máy bay vào biên chế của Phi đội 140 và Phi đội 116.

Không quân Israel củng cố sức mạnh với loạt tiêm kích F - 35 i Adir mới - Ảnh 2.

Với lô hàng này, tổng số máy bay chiến đấu F-35I đang phục vụ trong Không quân Israel đã đạt 48 chiếc. Theo thỏa thuận hiện tại với Lockheed Martin, tổng số tiêm kích F-35 mà Israel đặt hàng dự kiến sẽ đạt 75 chiếc.

Không quân Israel củng cố sức mạnh với loạt tiêm kích F - 35 i Adir mới - Ảnh 3.

Điều đáng chú ý ở chỗ Phi đội 140 là đơn vị đầu tiên bắt đầu vận hành loại máy bay này trong Không quân Israel, đơn vị nhận được 2 chiếc đầu tiên vào tháng 12 năm 2016.

Không quân Israel củng cố sức mạnh với loạt tiêm kích F - 35 i Adir mới - Ảnh 4.

Một năm sau, vào tháng 12 năm 2017, đơn vị nói trên chính thức đạt được trạng thái sẵn sàng hoạt động. Sau đó vào năm 2020, một đơn vị chiến đấu thứ hai, Phi đội 116 Sư tử phía Nam, đã tham gia đội hình khai thác máy bay chiến đấu tàng hình.

Không quân Israel củng cố sức mạnh với loạt tiêm kích F - 35 i Adir mới - Ảnh 5.

Phi đội 117 - "Phi đội tiêm kích số 1", cũng đóng tại Căn cứ Không quân Nevatim, hiện đang là trung tâm huấn luyện phi công, nhưng trong tương lai sẽ trở thành đơn vị chiến đấu chính thức thứ ba sử dụng F-35.

Không quân Israel củng cố sức mạnh với loạt tiêm kích F - 35 i Adir mới - Ảnh 6.

Ngoài ra, Israel còn là quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm F-35 để tấn công các mục tiêu của đối phương vào năm 2018.

Không quân Israel củng cố sức mạnh với loạt tiêm kích F - 35 i Adir mới - Ảnh 7.

Với tiêm kích F-35I Adir, Không quân Israel đang giữ vững vị trí lực lượng số 1 tại khu vực Trung Đông, khi có ưu thế vượt trội về mặt công nghệ so với mọi đối thủ cạnh tranh.

