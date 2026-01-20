Thông tin này đã được cơ quan báo chí của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chính thức công bố. Các máy bay mang số hiệu đuôi 978, 979 và 983 đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Nevatim vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2026.
Không quân Israel duy trì ưu thế tuyệt đối khi nhận thêm loạt tiêm kích F-35
Không quân Israel đã bổ sung vào lực lượng chiến đấu của mình các tiêm kích F-35I Adir thuộc thế hệ thứ năm.
