Một năm sau, vào tháng 12 năm 2017, đơn vị nói trên chính thức đạt được trạng thái sẵn sàng hoạt động. Sau đó vào năm 2020, một đơn vị chiến đấu thứ hai, Phi đội 116 Sư tử phía Nam, đã tham gia đội hình khai thác máy bay chiến đấu tàng hình.